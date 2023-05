6 conseils pour choisir les meilleures lentilles de contact pour vos besoins

Les lentilles de contact sont l’une de ces choses que beaucoup de gens ont, mais vous ne le sauriez jamais, car personne d’autre ne peut les voir. En fait, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes rapporte que 45 millions d’Américains portent des lentilles de contact.

Avec la fréquence des lentilles de contact, il est important de comprendre comment choisir ce qui vous convient, car elles ne sont pas toutes identiques. Il existe différents types de lentilles, différentes couleurs et même différentes utilisations. Certaines lentilles de contact sont jetées au bout d’une journée, tandis que d’autres peuvent être portées pendant une semaine, sans jamais les retirer.

À venir, découvrez tout sur la façon de savoir quelles lentilles de contact acheter et comment en prendre soin.

Consultez votre optométriste

Si vous soupçonnez que vous pourriez avoir besoin d’une sorte d’assistance pour votre vision, votre première étape devrait toujours être de rendre visite à votre optométriste. Votre médecin peut effectuer un examen de la vue pour évaluer exactement ce dont vous avez besoin et vous aider à décider quel type de lentilles de contact vous convient, à votre vision et à votre mode de vie. Les lentilles de contact ne sont pas la bonne réponse pour tout le monde, et un optométriste peut vous dire si ce n’est pas quelque chose que vous devriez essayer.

Considérez les différents types de lentilles de contact

Toutes les lentilles de contact ne sont pas créées égales. Il existe une poignée de styles différents parmi lesquels choisir pour différents besoins et objectifs.

Lentilles de contact souples : Ceux-ci sont flexibles et souvent jetables. Ils sont parfaits pour les personnes qui ont les yeux secs car ils aident à garder le globe oculaire hydraté. Ceux-ci ont tendance à être fragiles, cependant, et peuvent se déchirer facilement, ce qui irritera vos yeux.

Lentilles jetables : Exactement comme elles sonnent, les lentilles jetables sont conçues pour être utilisées pendant de courtes périodes, souvent juste une journée ou peut-être une semaine. Ces lentilles sont souvent tournées et sont idéales pour les personnes qui ont du mal à suivre les choses – vous n'avez pas à vous soucier de les perdre car vous les jetez à la fin de la journée.

Lentilles perméables aux gaz : Celles-ci sont plus rigides que les lentilles souples et ont tendance à être beaucoup plus durables. Parce qu'ils sont un peu plus épais, ils constituent une meilleure option pour les personnes astigmates, car ils ont un peu plus de possibilités d'améliorer votre vision.

Lentilles bifocales : Tout comme vous pouvez porter des lunettes bifocales, vous pouvez également vous procurer des lentilles de contact bifocales. Ceux-ci sont conçus pour les personnes qui sont à la fois myopes et hypermétropes.

Lentilles à port prolongé : Contrairement aux lentilles jetables, les lentilles de contact à port prolongé sont conçues pour durer. Cependant, la plus grande différence avec ceux-ci est que vous pouvez également y dormir (ce qui est généralement un gros non-non). Avec la plupart des lentilles de contact, vous les retireriez la nuit, mais les lentilles à port prolongé peuvent être laissées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, généralement jusqu'à une semaine. Ils sont parfaits pour tous ceux qui ne veulent pas s'embêter avec leurs contacts plus qu'ils ne le doivent.

Obtenez votre ordonnance et un ajustement approprié

La première chose à faire est de faire vérifier votre vision par un professionnel de la santé. Passez un examen de la vue pour savoir quelle prescription vous avez besoin avant de vous lancer dans l’achat de lentilles de contact. Bien que vous puissiez commander des lentilles sur Internet, vous ne devriez pas le faire avant d’avoir consulté votre ophtalmologiste pour savoir quelle est votre ordonnance et quelles lentilles exactes vous conviennent. Cela comprend également un examen de votre globe oculaire réel pour comprendre votre courbure cornéenne et la taille de votre pupille.

Tous ces éléments déterminent quelles lentilles de contact seront les plus confortables et adaptées à votre style de vie. Et même si vous pourriez être tenté d’aller de l’avant avec l’achat de lentilles sans voir un opticien, sachez simplement que vos yeux sont très délicats et que mettre les mauvaises lentilles (mal ajustées ou ne convenant pas à votre vision) dans vos yeux peut causer des dommages durables.

Rechercher différentes marques

Très probablement, votre ophtalmologiste vous proposera une variété de marques de lentilles de contact parmi lesquelles choisir. Bien que suivre une recommandation de votre ophtalmologiste soit la meilleure pratique (ce sont les professionnels, après tout), vous pouvez également effectuer vos propres recherches indépendantes pour décider avec quelle marque vous êtes le plus à l’aise. Il est conseillé de choisir des lentilles de haute qualité auprès d’entreprises de confiance, car ce sont les plus susceptibles de fournir des lentilles sûres qui s’adaptent confortablement à vos yeux. En cas de doute, demandez à votre ophtalmologiste ses recommandations.

Vérifiez votre couverture d’assurance

Pour de nombreuses personnes, la couverture d’assurance sera un facteur important dans les soins oculaires. Vérifiez votre couverture d’assurance pour voir ce que vous pouvez obtenir en matière d’examens de la vue et de lentilles de contact. Si votre assurance maladie couvre les soins oculaires, vous pouvez bénéficier d’un examen de la vue annuel inclus dans votre plan. Votre ophtalmologiste peut alors vous aider à comprendre à quelle couverture vous avez droit avec des lentilles de contact – cela peut varier d’une marque à l’autre. Si vous avez un compte d’épargne santé, cela peut également vous aider à économiser de l’argent sur vos soins oculaires, car vous payez plus que les lentilles. Vous aurez également besoin d’une solution pour lentilles de contact et d’un ou deux étuis supplémentaires. De nombreuses personnes qui ont des lentilles de contact ont également une paire de lunettes – pour les urgences ou les jours de paresse lorsque les lentilles de contact sont trop compliquées – c’est donc un autre coût à prendre en compte.

Conseils pour trouver des lentilles de contact abordables mais de qualité

Même si vous n’avez pas d’assurance maladie, il est important d’obtenir une ordonnance d’un optométriste avant de vous procurer des lentilles de contact. Une fois que vous avez l’ordonnance en main (accompagnée d’une recommandation de lentilles de contact), vous pouvez rechercher en ligne des détaillants de lentilles de contact qui pourraient être plus rentables que d’acheter directement auprès de votre ophtalmologiste. De nombreux détaillants en ligne proposeront des lentilles de contact sans avoir besoin d’assurance à des prix abordables, en particulier pour les personnes qui ont un style de vie soucieux de leur budget. Ils nécessiteront une ordonnance de votre optométriste, c’est pourquoi cela devrait toujours être la première étape de ce processus.

Considérez l’entretien et les soins requis pour vos lentilles de contact

Vos yeux sont délicats, il est donc important que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour les garder propres et en bonne santé. Cela signifie prendre soin de vos lentilles de contact. Même si vous portez des lentilles jetables journalières, vous voudrez avoir une solution pour lentilles de contact à portée de main si vous devez rincer vos lentilles ou les retirer à tout moment de la journée.

Il existe trois types de solutions pour lentilles de contact sur le marché, et vous devrez utiliser ce qui est le mieux pour vous et vos lentilles.

Solution polyvalente : C’est le plus courant et c’est un fourre-tout pour la plupart des objectifs. C’est bon pour toutes les lentilles souples.

Solution à base de peroxyde d'hydrogène : Pour toute personne sensible aux solutions polyvalentes, une solution à base de peroxyde d'hydrogène est la meilleure solution. Ces solutions sont utilisées avec un étui spécial qui les transforme en solution saline (pour ne pas endommager vos yeux).

Solution rigide perméable aux gaz : Cela concerne uniquement les lentilles rigides perméables aux gaz. Parce que ces lentilles sont fabriquées différemment des lentilles souples, elles doivent être entretenues différemment.

Conseils pour nettoyer, ranger et manipuler les lentilles de contact

Voici ce que vous devez garder à l’esprit lorsque vous manipulez vos lentilles de contact :