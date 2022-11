6 conseils pour atteindre l’indépendance financière au Canada

Selon un rapport de 2021 de Statistique Canada, environ 30,5 % des ménages canadiens sont financièrement suffisamment résilients pour résister à un revers financier soudain. Cependant, être résilient financièrement est très différent d’être financièrement indépendant.

Aujourd’hui, je vais vous expliquer ce que cela signifie d’être vraiment indépendant financièrement et partager quelques conseils utiles sur la façon d’y parvenir potentiellement.

QUE SIGNIFIE ÊTRE INDÉPENDANT FINANCIÈREMENT ?

La liberté financière peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Lorsque la plupart des gens pensent au terme indépendance financière, ils visualisent une vie de liberté financière sans avoir à se soucier de la façon dont ils vont payer leurs factures. C’est une affirmation relativement vraie, mais la vraie définition apporte un peu plus de clarté.

L’indépendance financière, c’est quand une personne a accumulé suffisamment de richesse ou a un flux de revenu passif capable de couvrir tous ses frais de subsistance pour le reste de sa vie naturelle sans avoir besoin d’un chèque de paie ou d’un salaire.

Essentiellement, c’est la même chose que d’avoir la possibilité de prendre sa retraite sans avoir à retravailler.

Quelques privilégiés naissent dans l’indépendance financière grâce aux flux de revenus automatiques, aux investissements et aux actifs qui leur sont attribués par héritage. Cependant, la plupart des Canadiens financièrement indépendants ne peuvent réussir que grâce à un travail acharné, à une planification et à une action cohérente.

CONSEILS POUR ATTEINDRE L’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE

Ne serait-il pas agréable de ne plus jamais avoir à travailler ?

Bien que cela puisse sembler un rêve pour beaucoup, c’est tout à fait possible. Pour y parvenir, vous devrez :

Faites des choix financiers intelligents

Avoir des objectifs clairs

Créer une feuille de route vers le succès



1. Augmentez votre taux d’épargne

Votre taux d’épargne correspond au pourcentage de votre revenu total après impôt que vous épargnez. Faites un audit de vos dépenses actuelles et voyez les domaines dans lesquels vous pourriez dépenser trop d’argent. Concentrez-vous sur les trois grandes dépenses de logement, de transport et de nourriture pour voir s’il y a un domaine majeur dans lequel vous pouvez réduire. En épargnant plus d’argent, vous augmenterez votre taux d’épargne.



2. Commencez à investir tôt

Investir votre argent est l’un des moyens les plus courants d’atteindre l’indépendance financière. Vous ne deviendrez probablement pas riche du jour au lendemain en investissant, et tous les investissements comportent un risque de votre part. Certains investissements populaires pour les Canadiens comprennent les fonds négociés en bourse (FNB), les actions, les fonds communs de placement et l’immobilier. Plus vous commencez tôt, mieux c’est, en raison de la magie des rendements composés.

Il existe de nombreuses façons de commencer, selon le degré d’implication que vous souhaitez avoir. Vous pouvez commencer par faire appel à un robot-conseiller ou consulter un conseiller financier si vous avez moins de connaissances ou si vous souhaitez passer moins de temps à investir. Une autre option consiste à apprendre à investir par vous-même et à acheter des placements auprès d’une maison de courtage à escompte.



3. Maximisez vos comptes fiscalement avantageux

Le programme de compte d’épargne libre d’impôt (CELI) du Canada est une ressource incroyable qui permet aux Canadiens d’économiser de l’argent dans un compte libre d’impôt. Les comptes CELI sont mieux utilisés comme comptes de placement, et aucun des revenus du compte n’est imposable, à condition que votre épargne totale ne dépasse pas la limite de cotisation de votre compte.

De plus, maximisez la valeur des comptes fiscalement avantageux offerts aux Canadiens, comme le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et le régime enregistré d’épargne-études (REEE).



4. Augmentez vos revenus

Plutôt que d’économiser de l’argent, cherchez des moyens d’augmenter vos revenus. Trouvez différentes façons d’augmenter vos revenus, telles que :

Revenu de dividendes provenant d’investissements tels que des FNB ou des actions

Services de freelance à côté

Revenus locatifs des propriétés résidentielles

Commencer une affaire

Négocier des salaires plus élevés à votre poste actuel

Trouver des entreprises mieux rémunérées pour lesquelles travailler



5. Vivez en dessous de vos moyens

Si vous dépensez tout l’argent que vous gagnez, il vous sera difficile d’atteindre l’indépendance financière. Vivre en dessous de vos moyens peut être une façon de dépenser moins. Par exemple, si vous obtenez une promotion au travail et que votre salaire augmente, essayez de maintenir vos dépenses au même niveau au lieu d’augmenter immédiatement vos frais de subsistance. La valeur de la gratification différée signifiera atteindre vos objectifs d’indépendance financière plus tôt.



6. Trouvez un partenaire ou un conjoint partageant les mêmes idées

Bien que ce ne soit pas tout à fait nécessaire, avoir un partenaire ayant les mêmes objectifs d’indépendance financière que vous peut vous aider à atteindre rapidement vos objectifs. Vous pouvez essentiellement doubler votre salaire et réduire de moitié vos coûts si vous trouvez le bon partenaire qui est prêt à travailler avec vous pour votre indépendance financière.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR ATTEINDRE UNE VÉRITABLE INDÉPENDANCE FINANCIÈRE ?

Atteindre l’indépendance financière ne se fait généralement pas du jour au lendemain. À moins que vous ne gagniez à la loterie ou que vous n’héritiez d’une fortune, vous devrez probablement travailler pour cela. Le temps que cela prend dépend de votre point de départ, de vos objectifs personnels et du montant que vous êtes prêt à investir.

Il existe des exemples extrêmes de personnes atteignant l’indépendance financière dans la vingtaine et la trentaine. Cependant, ce sera difficile pour la plupart des Canadiens de le faire, et la plupart prendront leur retraite et atteindront l’indépendance financière dans la cinquantaine et la soixantaine.

Avec la hausse de l’inflation et les coûts du logement, de l’essence et de la nourriture qui montent en flèche, l’indépendance financière précoce sera encore plus difficile à atteindre à l’avenir. Mais avec un travail acharné et une planification minutieuse, tout est possible.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



