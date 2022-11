6 conseils faciles pour vous entraîner à vous coucher tôt

La plupart d’entre nous ont eu des nuits où nous savions que nous devions dormir à une certaine heure pour pouvoir nous lever tôt. Mais au lieu de cela, nous étions occupés ou distraits et ne nous sommes pas endormis à temps.

Cela peut prendre l’Américain moyen 10 à 20 minutes s’endormir. Selon le Fond de teint Sommeil, les adultes entre 18 et 64 ans ont besoin de sept à neuf heures de sommeil. Cependant, 35,2 % des adultes américains déclarent dormir en moyenne moins de sept heures par nuit.

Ce sont des pratiques simples qui peuvent devenir des habitudes quotidiennes une fois que vous vous êtes habitué à les inclure.

Pour plus d’aide pour mieux dormir, consultez notre histoire sur la façon de s’endormir en 10 minutes ou moins et notre liste de six aides naturelles pour l’insomnie.

Comment s’entraîner à se coucher tôt

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous entraîner à vous coucher plus tôt, ce qui peut faire partie de votre routine nocturne avec de la pratique.

Faites de petits changements tous les soirs

Il peut être difficile de simplement décider d’aller se coucher deux à trois heures plus tôt. Cela pourrait nécessiter plus de jonglage avec votre emploi du temps, ou votre corps pourrait même ne pas être habitué à dormir à ce moment-là.

Au lieu de cela, essayez de vous endormir 15 à 20 minutes avant votre heure de coucher habituelle. De cette façon, cela ne perturbera pas de manière significative votre horaire de sommeil normal. Essayez de dormir à cette heure antérieure pendant quelques nuits à une semaine. Ensuite, ajustez le coucher 15 minutes plus tôt que la nouvelle heure. Continuez à le faire progressivement jusqu’à ce que vous soyez habitué à dormir au moment où vous devez vous coucher.

S’éteint une heure avant de se coucher

Un problème moderne unique avec le fait de s’endormir plus tôt est que nous avons plusieurs écrans qui peuvent nous tenir éveillés. De plus, les écrans numériques et l’éclairage économe en énergie peuvent émettre de la lumière bleue. Selon Harvard Santé, la lumière bleue fait référence aux longueurs d’onde bleues, qui peuvent aider pendant la journée car elles augmentent l’attention, l’humeur et les temps de réaction. Mais la nuit, ils rendent l’endormissement beaucoup plus difficile. Dans une étude menée par des chercheurs de Harvard, la lumière bleue a supprimé l’hormone mélatonine deux fois plus longtemps que l’exposition à la lumière verte, entraînant une perturbation des rythmes circadiens naturels qui nous aident à dormir.

Pour réduire les effets de la lumière bleue, essayez de lire un livre physique avant de vous coucher, en utilisant des sources d’éclairage plus faibles ou même en réglant votre téléphone en mode nuit, ce qui réduit la luminosité du téléphone.

Klaus Vedfelt/Getty Images



Créer l’environnement de sommeil parfait

Vous pouvez également apporter des modifications à votre chambre à coucher pour faciliter un meilleur sommeil. En plus de réduire la lumière, voici quelques idées pour vous aider à vous coucher tôt :

Réglez les paramètres de température : Il est généralement plus facile de dormir à des températures plus fraîches. La Fond de teint Sommeil indique que la température idéale de la chambre la nuit est d’environ 65 degrés Fahrenheit.

Il est généralement plus facile de dormir à des températures plus fraîches. La Fond de teint Sommeil indique que la température idéale de la chambre la nuit est d’environ 65 degrés Fahrenheit. Créer calme : Vous voudrez peut-être aussi vous assurer que votre chambre et votre maison sont calmes afin que vous puissiez vous détendre plus facilement. Vous pourriez dire à votre famille ou à vos colocataires qu’il y a un couvre-feu et assurez-vous de réduire le bruit dans votre chambre. Si vous ne pouvez pas réduire le bruit, vous voudrez peut-être vous tourner vers des écouteurs antibruit.

Vous voudrez peut-être aussi vous assurer que votre chambre et votre maison sont calmes afin que vous puissiez vous détendre plus facilement. Vous pourriez dire à votre famille ou à vos colocataires qu’il y a un couvre-feu et assurez-vous de réduire le bruit dans votre chambre. Si vous ne pouvez pas réduire le bruit, vous voudrez peut-être vous tourner vers des écouteurs antibruit. Pratiquer l’aromathérapie : Certains parfums ont tendance à être associés à des vibrations relaxantes. Senteurs de lavande sont des parfums très apaisants pour beaucoup de gens. Vous voudrez peut-être essayer un diffuseur ou un autre article parfumé pour la maison.

Certains parfums ont tendance à être associés à des vibrations relaxantes. Senteurs de lavande sont des parfums très apaisants pour beaucoup de gens. Vous voudrez peut-être essayer un diffuseur ou un autre article parfumé pour la maison. Organisez la salle : Parfois, il peut être stressant d’essayer de se détendre à côté de cette montagne de vêtements que vous devez ranger ou même de cette pile de paperasse du travail. Pour réduire ces rappels visuels de tout ce que vous avez à faire, organisez votre chambre.

Parfois, il peut être stressant d’essayer de se détendre à côté de cette montagne de vêtements que vous devez ranger ou même de cette pile de paperasse du travail. Pour réduire ces rappels visuels de tout ce que vous avez à faire, organisez votre chambre. Utilisez une literie douce et confortable : Vous pouvez également utiliser une literie douce pour vous détendre, comme des draps à haute teneur en fils ou des textures de sommeil comme le satin.

Faire de l’exercice pendant la journée

Parfois, la raison pour laquelle il est difficile de s’endormir tôt est l’excès d’énergie. Pour compenser cela, vous pouvez choisir une routine d’entraînement associée à la promotion d’un meilleur sommeil. La marche, le yoga, la musculation et l’entraînement à la flexibilité peuvent aider à déstresser ou à réduire les douleurs qui peuvent conduire à se tourner et à se retourner.

Cependant, faites attention aux entraînements à haute intensité, qui peuvent en fait perturber le sommeil.

Adoptez une routine nocturne apaisante

Vous pouvez également créer une routine apaisante à faire juste avant de vous coucher. Ceux-ci peuvent inclure :

Ayez une certaine routine de bain : Une douche ou un bain chaud peut vous aider à vous détendre après une longue journée. Selon le Fond de teint Sommeilil a été démontré qu’ils contribuent à la qualité du sommeil.

Une douche ou un bain chaud peut vous aider à vous détendre après une longue journée. Selon le Fond de teint Sommeilil a été démontré qu’ils contribuent à la qualité du sommeil. Méditer pour entrer dans un état d’esprit relaxant : La méditation peut être un excellent moyen de se calmer, de se vider la tête et de se détendre avant de se coucher. Vous pouvez même essayer des exercices de respiration pour vous aider à dormir.

La méditation peut être un excellent moyen de se calmer, de se vider la tête et de se détendre avant de se coucher. Vous pouvez même essayer des exercices de respiration pour vous aider à dormir. Incluez une routine d’exercices doux : Les postures de yoga sont reconnues par la Sleep Foundation comme favorisant qualité du sommeil, tout comme le tai-chi. Essayez quelques-unes des poses de yoga avant de vous coucher pour vous aider à mieux dormir.

Les postures de yoga sont reconnues par la Sleep Foundation comme favorisant qualité du sommeil, tout comme le tai-chi. Essayez quelques-unes des poses de yoga avant de vous coucher pour vous aider à mieux dormir. Écoutez de la musique apaisante : Vous pouvez créer une liste de lecture à écouter avant de vous coucher. Essayez de choisir une musique apaisante qui vous aide à dormir.

Essayez un somnifère naturel

Les somnifères peuvent avoir un certain nombre de Effets secondaires, comme les problèmes de mémoire et de concentration, la faiblesse musculaire et les troubles du sommeil. Beaucoup se sont tournés vers des remèdes naturels pour dormir lorsqu’ils ont trouvé des moyens de s’endormir rapidement. Certains d’entre eux incluent:

Thé aux herbes: Il existe de nombreux thés somnolents différents sur le marché. L’idée sous-jacente est que les arômes apaisants et les propriétés des herbes sont associés à l’amélioration du sommeil. Certains thés populaires qui aident à favoriser le sommeil comprennent camomille, lavande et magnolia.

Il existe de nombreux thés somnolents différents sur le marché. L’idée sous-jacente est que les arômes apaisants et les propriétés des herbes sont associés à l’amélioration du sommeil. Certains thés populaires qui aident à favoriser le sommeil comprennent camomille, lavande et magnolia. Magnésium: Le magnésium régule de nombreux processus différents dans le corps et peut inclure une régulation appropriée du sommeil. Une étude a révélé que la supplémentation en magnésium amélioration de l’insomnie chez les personnes âgées. Vous pouvez manger des aliments riches en magnésium comme les épinards, le yogourt ou les grains entiers, ou ajouter un supplément. Assurez-vous cependant de parler à votre médecin avant d’ajouter des suppléments.

Le magnésium régule de nombreux processus différents dans le corps et peut inclure une régulation appropriée du sommeil. Une étude a révélé que la supplémentation en magnésium amélioration de l’insomnie chez les personnes âgées. Vous pouvez manger des aliments riches en magnésium comme les épinards, le yogourt ou les grains entiers, ou ajouter un supplément. Assurez-vous cependant de parler à votre médecin avant d’ajouter des suppléments. Mélatonine : Vous pouvez trouver des suppléments de mélatonine sur le marché. En plus de prendre un supplément de mélatonine, vous pouvez également ingérer des aliments qui aident à la production de mélatonine. Une étude a montré que boire du jus de cerise acidulé peut augmenter les niveaux de mélatonine qui peuvent aider à dormir.

Parfois, une fatigue persistante peut être un signe d’apnée du sommeil ou d’une autre condition médicale. Si aucune de ces idées ne fonctionne, vous devrez peut-être en parler avec votre médecin.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.