6 conseils de longévité d’un athlète de 93 ans, y compris l’alimentation et l’exercice

Un homme de 90 ans est aussi en forme qu’une personne de plusieurs décennies plus jeune, en partie grâce à une routine d’exercice simple mais efficace et à une bonne alimentation, suggère une nouvelle étude de cas publiée en décembre dans le Journal de physiologie appliquée.

Richard Morgan, un Irlandais de 93 ans, a pris sa retraite de son travail de boulanger et d’opérateur chimique et exerce désormais principalement dans son hangar de jardin pendant environ 40 minutes par jour, Le Washington Post signalé.

Il avait 92 ans au moment de l’étude et quatre fois champion du monde d’aviron en salle (un sport qui implique à la fois le cardio et la force). Les chercheurs ont découvert que les mesures de sa santé cardiaque, de sa masse musculaire et de sa condition physique générale étaient plus comparables à celles d’un homme de 30 ou 40 ans en bonne santé qu’à celles d’un autre nonagénaire.

Bien que Morgan puisse avoir certains avantages génétiques, au moins une partie de sa bonne santé est liée à la routine qu’il a commencée il y a vingt ans à l’âge de 73 ans, ont indiqué les chercheurs.

Ses habitudes, telles qu’un entraînement régulier en force, un cardio de faible intensité et une bonne nutrition, sont autant de moyens scientifiquement étayés pour prolonger votre espérance de vie et rester en forme pour les années à venir, suggèrent des preuves. Voici les six facteurs trouvés dans l’étude de cas qui auraient pu l’aider à être en forme et en bonne santé à 90 ans.

1. Faites la plupart de votre cardio à faible intensité

Pour l’étude de cas, les chercheurs ont analysé l’entraînement de Morgan, qui comprenait environ 30 kilomètres (un peu plus de 18 miles) chaque semaine sur le rameur.

Ils ont constaté qu’environ 70 % de ses entraînements se déroulaient à un niveau d’intensité légère. Cela correspond presque parfaitement à ce que les médecins et les scientifiques de l’exercice recommandent pour l’entraînement cardio afin d’améliorer la longévité, l’endurance et les performances globales.

Le cardio à l’état d’équilibre de faible intensité est souvent défini comme un rythme auquel vous pouvez confortablement tenir une conversation tout en vous entraînant sans vous essouffler. Elle se situe également autour de la zone 2 en termes de fréquence cardiaque, soit entre 60 % et 70 % de vos battements par minute maximum.

Le cardio de la zone 2 est idéal pour la performance et la santé car il aide vos cellules à s’adapter à un rendement plus élevé, essentiellement comme si vous construisiez un plus grand réservoir d’essence pour votre corps, a déjà déclaré le Dr Morgan Busko, médecin du sport, à Business Insider.

2. Incluez occasionnellement des rafales d’effort maximum

Le reste de l’entraînement aérobique de Morgan, selon l’étude de cas, est d’environ 20 % d’intensité modérée et d’environ 10 % d’intensité élevée, comme un rythme de sprint à fond. Ce dernier point est important car les chercheurs ont découvert que Morgan avait une capacité remarquable à utiliser efficacement l’oxygène (et à l’augmenter pendant l’exercice, un marqueur important de la santé cardio-respiratoire globale).

Les données suggèrent que des périodes d’exercice plus courtes et intenses, à un rythme que vous ne pouvez pas maintenir longtemps, sont idéales pour développer ce type de forme physique.

3. Soulever des poids pour vivre plus longtemps

Les chercheurs ont découvert que Morgan complétait son aviron avec deux jours par semaine d’entraînement en force avec des poids, en effectuant trois séries de fentes, de rangées et de boucles avec des haltères.

Encore une fois, de nombreuses preuves suggèrent qu’il a la bonne idée. Des études récentes ont montré que la musculation peut aider à conjurer les maladies chroniques et à prévenir une mort prématurée. Il ne faut pas des heures à la salle de sport pour bénéficier de la levée de poids. Les recherches suggèrent que 30 à 60 minutes par semaine d’entraînement en force suffisent.

Un autre facteur crucial dans la musculation de Morgan est que les chercheurs ont noté qu’il effectuait chaque série d’exercices au bord de l’échec, ce qui est essentiel pour solliciter les muscles au fil du temps et les inciter à devenir plus gros et plus forts. Le mot clé est « proche » — aboutissant à un échec total ou maximiser chaque levage peut augmenter votre risque de blessureavec peu de bénéfices pour la santé globale, a déjà déclaré un physiothérapeute à BI.

4. Consommez suffisamment de protéines

Les chercheurs de l’étude de cas ont déclaré qu’en plus de faire de l’exercice régulièrement, Morgan suivait un régime riche en protéines, mangeant environ 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel chaque jour.

Obtenir suffisamment de protéines l’a peut-être aidé à maintenir une masse musculaire étonnamment élevée (environ 104 livres de muscle, soit la majeure partie de son poids total de 165 livres), ainsi qu’une faible masse grasse corporelle (15 %, à égalité avec un homme plus jeune et en forme. ).

Les protéines sont un nutriment essentiel à la construction musculaire – et à son entretien – ainsi qu’au contrôle de l’appétit. Les lignes directrices suggèrent que la quantité idéale est d’environ 0,7 gramme par kilo de poids corporel. Cependant, à mesure que nous vieillissons, la masse musculaire devient plus difficile à conserver, et certaines données suggèrent que manger plus de protéines pourrait contribuer à un vieillissement en bonne santé.

5. Il n’est jamais trop tard pour commencer à faire de l’exercice

L’exercice peut être bénéfique même si vous commencez plus tard dans la vie.

Jamie Grill/Getty Images





Outre sa forme physique exceptionnelle, l’un des aspects les plus distinctifs de l’étude de cas de Morgan est qu’il a commencé sa routine d’exercice relativement tard dans sa vie, commençant à ramer comme passe-temps à 73 ans.

Avant ses 70 ans, écrivent les chercheurs, Morgan ne faisait pas régulièrement d’exercice.

Preuve montre que même les personnes qui commencent à s’entraîner entre 80 et 90 ans peuvent bénéficier de l’exercice et gagner de la masse et de la force musculaires, ce qui peut être très bénéfique pour la santé et la qualité de vie.

6. La cohérence est la clé des résultats à long terme

L’une des raisons pour lesquelles Morgan a peut-être si bien réussi à constater des améliorations en matière de santé et de forme physique est qu’il était extrêmement cohérent avec sa routine, ont déclaré les chercheurs.

Les changements physiques liés à l’alimentation et à l’exercice prennent du temps, qu’il s’agisse de développer des muscles, de brûler des graisses ou d’améliorer votre santé. C’est pourquoi les experts ne recommandent généralement pas les régimes intensifs ou les entraînements à la mode. Peu importe à quel point un régime alimentaire ou une routine d’entraînement est optimal, vous n’en tirerez aucun bénéfice si vous arrêtez de le faire. Le meilleur plan de longévité est donc quelque chose que vous pouvez suivre sur le long terme.