6 conseils d’achat TJ Maxx que seuls les pros connaissent, mais que tout le monde peut utiliser

TJ Maxx est l’un de ces magasins où je peux aller chaque semaine et toujours trouver quelque chose de nouveau qui m’intrigue. Après avoir fait du shopping là-bas pendant des années, j’ai réalisé qu’il y a beaucoup plus dans le magasin qu’il n’y paraît, et même si vous ne pouvez pas utiliser de coupons et que les événements de vente sont peu fréquents, il existe encore des moyens d’économiser gros en faisant vos achats là-bas.

Vous seriez surpris de voir combien vous pourriez économiser lors de votre prochaine virée shopping en partant le bon jour de la semaine ou en sachant ce qu’il faut rechercher sur l’étiquette de prix. Ce ne sont pas des choses que TJ Maxx annonce – c’est un peu comme des informations d’initiés – mais c’est utile pour réussir vos voyages, car nous savons tous que les magasins TJ Maxx vous disent ce que vous voulez une fois que vous vous promenez. (Ça va, nous y sommes tous allés avec un panier plein de choses que nous n’avions pas prévu d’acheter ce jour-là.)

Il existe des tonnes d’astuces d’achat cachées qui pourraient vous faire économiser de l’argent au quotidien. Saviez-vous Amazon a une page de coupon cachée? Vouloir magasiner chez Costco sans abonnement? C’est tout à fait possible, et il peut être livré directement à votre porte d’entrée. Passons en revue quelques conseils pour vous aider à faire de votre prochaine grande virée shopping chez TJ Maxx la meilleure à ce jour.

Quand vous magasinez, c’est important

La plupart des magasins TJ Maxx effectuent des démarques le lundi matin, ce qui en fait le meilleur moment de la semaine pour magasiner si vous recherchez une bonne affaire. Vous aurez envie de jeter un coup d’œil dans le magasin pour les étiquettes jaunes sur les articles, indiquant qu’ils sont en liquidation. Certains d’entre eux seront dans des sections de dédouanement désignées, tandis que d’autres seront mélangés avec le reste des articles similaires.

Alors que les week-ends peuvent être le moment le plus pratique pour beaucoup d’entre nous pour se rendre dans le magasin TJ Maxx local, c’est en fait l’un des pires moments pour faire du shopping. Les magasins ne reçoivent des livraisons que les jours de semaine, ce qui signifie que le week-end n’offre pas de nouvel inventaire et c’est avant la prochaine série de démarques.

Vérifiez tous les éléments, même s’ils sont identiques

Normalement, vous vous attendez à ce que si vous trouvez un article et vérifiez le prix, toutes les unités individuelles de cet article seront toutes à ce prix, mais ce n’est pas toujours le cas chez TJ Maxx. Parfois, une partie du stock est démarquée tandis que le reste se vend au prix fort. Cela a à voir avec la durée depuis laquelle le magasin a l’article, et en vérifiant simplement l’étiquette de prix sur toutes les unités, vous pourrez peut-être économiser de l’argent sur l’achat. C’est super simple et ne prend qu’une seconde de plus à faire, alors assurez-vous de l’essayer la prochaine fois que vous serez dans le magasin.

Jim Watson/Getty Images



Si vous aimez quelque chose que vous voyez, achetez-le alors

L’un des avantages du magasinage chez TJ Maxx est que l’inventaire est toujours en rotation, il y a donc beaucoup de nouveautés à voir à chaque fois que vous y entrez, mais cela peut aussi jouer contre vous. Si vous voyez quelque chose que vous aimez et que vous pensez que vous voudrez peut-être l’acheter, ne le remettez pas. Sérieusement. Il y a de fortes chances que la prochaine fois que vous y entrerez (même si vous y retournez le même jour), il n’y en aura plus et vous aurez raté votre chance.

Cela s’applique en particulier aux articles à étiquette jaune, car il s’agit de prix de démarque finaux et indiquent qu’il s’agit du prix le plus bas auquel vous pourrez acheter cet article.

Les accessoires pour animaux de compagnie sont parmi les meilleurs achats du magasin

Vous ne penserez peut-être pas immédiatement à acheter des lits et d’autres accessoires pour vos amis à fourrure chez TJ Maxx, mais si vous ne regardez pas la section des animaux de compagnie, vous manquez des réductions intéressantes. Il existe souvent des articles de marque à une fraction du prix normal, et la plupart du temps, TJ Maxx bat même les prix d’Amazon. Il est facile de trouver des jouets pour quelques dollars et de nouveaux lits pour animaux de compagnie haut de gamme à partir d’environ 20 $.

Les articles endommagés peuvent vous faire économiser encore plus

Parfois, lorsque vous magasinez chez TJ Maxx, vous remarquerez un meuble ou une décoration qui présente des dommages esthétiques mineurs. Bien que cela puisse être une sortie pour beaucoup de gens, c’est aussi une opportunité d’obtenir cela à prix réduit. Souvent, si vous demandez une réduction à la caisse (avant de l’acheter !), TJ Maxx réduira le prix pour vous.

L’exception à cela est si l’article est sur le plancher de vente et déjà démarqué avec une étiquette “tel quel” dessus.

Les acheteurs fréquents voudront peut-être s’inscrire à la carte de crédit TJX Rewards

Bien que nous ne préconisions pas de souscrire à une autre carte de crédit pour alimenter vos habitudes d’achat, si vous êtes un client fréquent de TJ Maxx, cela pourrait vous faire économiser de l’argent. Lors du premier achat, vous économisez 10 % pour l’ouverture de la carte, puis vous économisez 5 % sur chaque achat ultérieur.

Vous voudrez regarder combien vous dépensez là-bas, quel est votre mode de paiement actuel et si cela pourrait vous faire économiser de l’argent. Cela n’a d’avantage que si vous payez la facture chaque mois, sinon les frais d’intérêt l’emporteront probablement sur les économies que vous réaliserez dans le magasin.

