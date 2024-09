6 compétences clés que les typographes doivent développer à l’ère de l’IA – nous avons demandé aux experts

L’essor rapide de l’intelligence artificielle a provoqué une onde de choc dans les industries créatives, laissant les professionnels de certaines professions, comme l’illustration et la photographie, se demander s’ils seront bientôt au chômage. En matière de conception de caractères et de typographie, il y a heureusement un peu plus de marge de manœuvre (si vous avez besoin de plus de réconfort, voici pourquoi les typographes n’ont pas à s’inquiéter de l’IA).

Comme je l’explique dans mon autre article de Typography Week « Comment l’IA change la conception typographique », l’IA n’a pas vraiment le même impact spectaculaire sur ces disciplines… du moins jusqu’à présent. Mais il est assez probable qu’à mesure que la technologie s’améliorera, cela se produira au fil du temps.

Il est logique de supposer qu’à un moment donné, la conception de polices et la typographie deviendront de plus en plus automatisées. Alors, si vous êtes un designer intéressé par la typographie et que vous ne vous contentez pas de vous fier à des polices gratuites prêtes à l’emploi, comment pouvez-vous assurer l’avenir de votre carrière à long terme ?

Dans cet article, nous discutons avec des experts du secteur pour connaître leur point de vue sur les compétences de base que vous devrez cultiver pour rester indispensable dans un monde augmenté par l’IA.

01. Pensée critique

Il fut un temps où Photoshop était si compliqué à utiliser que la simple connaissance de toutes les fonctions et de leur utilisation suffisait à vous qualifier comme graphiste. Aujourd’hui, bien que ces outils et d’autres similaires soient devenus très automatisés, cela ne suffit plus.

De nos jours, lorsqu’ils embauchent des designers, les studios s’intéressent moins aux logiciels que vous maîtrisez, et davantage à votre capacité à réfléchir de manière critique et conceptuelle aux défis.

À mesure que les outils d’IA s’améliorent pour automatiser certains aspects de la conception de caractères et de la typographie, cette même dynamique sera renforcée. Comme l’a déclaré Gianluca Ciancaglini, directeur du design et spécialiste de la typographie chez Landorle dit : « Les idées sont et seront toujours au centre des préoccupations. La technologie devra être intégrée pour accélérer et améliorer les processus, guidée par des idées fortes et innovantes. »

Son collègue Teemu Suviala, directeur de la création mondiale chez Landor, est du même avis. « La réflexion conceptuelle et la narration seront des compétences importantes à l’avenir », estime-t-il. « Au-delà de la maîtrise de l’art, les typographes doivent devenir experts dans la définition de la marque, du récit principal, de la résonance émotionnelle et du contexte culturel qu’une police de caractères doit incarner. »

(Crédit photo : Landor/Imperia)

Et voici une autre compétence connexe que l’humain peut améliorer. « En fin de compte, ce que l’IA ne pourra jamais faire, c’est convaincre un client », souligne Yorgo Tloupas, responsable du studio de création Yorgo&Co et fonderie de caractères Polices Yota« Les compétences en communication peuvent donc faire la différence en fin de compte. Nous passons déjà presque autant de temps à concevoir des choses qu’à expliquer comment et pourquoi nous les concevons. »

02. La capacité de créer de belles choses

En matière d’illustration, nous observons déjà une certaine homogénéisation grâce à l’IA, en particulier sur les réseaux sociaux. Si les images IA rapides et faciles à créer peuvent être une aubaine pour les professionnels du marketing qui manquent de temps, elles rendent rapidement les publicités Facebook et Instagram insupportablement identiques. Et la même dynamique pourrait également se produire dans le domaine de la typographie.

Si cela se produit, la capacité à injecter de la personnalité et de l’imperfection dans la conception de caractères typographiques et dans la typographie deviendra une compétence de plus en plus précieuse. Une compétence dans laquelle, encore une fois, les humains seront toujours meilleurs que les machines.

Comme le dit Carl Willis, directeur du design chez Landor : « C’est notre capacité humaine unique à synthétiser l’inspiration, à insuffler du sens et à créer des récits à travers la typographie qui continuera à façonner l’avenir de cette forme d’art. »

(Crédit photo : Landor/West Loop)

Comment les designers peuvent-ils s’y prendre ? « Éloignez-vous de l’écran, ouvrez les yeux et laissez le monde être votre muse typographique », conseille Carl. « Regardez autour de vous. Observez les formes organiques de la nature, la précision géométrique de l’architecture, l’émotion brute d’une note manuscrite. Ce sont les sources de l’inspiration typographique. Laissez le jeu de lumière et d’ombre inspirer l’espacement de vos lettres, le rythme d’un paysage urbain éclairer vos associations de polices. »

Simon Manchipp, fondateur et directeur exécutif de la création stratégique chez Quelqu’unreconnaît que si la conception créée par machine peut être fonctionnelle, elle est rarement belle. « Le Concorde a été le dernier bel avion commercial – et il a été dessiné à la main, on peut voir l’arc d’un poignet dans la courbe de l’aile », souligne-t-il. « Ensuite, la CAO a amené les avions vers des performances inexplorées mais peu esthétiques. L’Airbus A380 est peut-être le plus grand avion de ligne du monde, mais il n’est pas agréable à regarder. Les mots doivent être lus, il y a aussi une question d’efficacité. Mais contrairement aux avions, ils ne fonctionnent pas s’ils ont l’air sinistre. »

03. Développer une voix et une marque uniques

Dans un monde où les conceptions générées par l’IA deviennent plus courantes, l’établissement d’une marque et d’une éthique personnelles distinctives est également susceptible de devenir plus important.

C’est quelque chose que l’artiste, l’illustrateur et l’animateur Conor McHugh en sait beaucoup, comme il l’a montré dans la superbe pochette d’album, la typographie et l’affiche d’événement animée qu’il a récemment créée pour clarinettiste de jazz Adrian Cox. Et il a un œil attentif sur la manière dont l’IA pourrait changer la typographie à l’avenir.

(Crédit photo : Conor McHugh)

« Vous savez comment les sites d’images ont rendu les photographes généralistes moins pertinents ? », avance-t-il. « Je pense que la même chose va se produire ailleurs dans le secteur créatif. Des emplois moins chers et moins intéressants seront confiés à l’IA. Cela poussera les designers et les illustrateurs à se spécialiser davantage dans un domaine particulier, peut-être en mettant l’accent sur un style distinctif, une éthique de marque intéressante ou la capacité à proposer des idées uniques. »

04. Comprendre les fondamentaux

À long terme, il est probable que l’IA devienne très compétente dans le domaine fonctionnel de la typographie. Mais à moyen terme, nous verrons probablement le même genre de résultats douteux que ceux observés précédemment avec l’illustration par IA, qui est toujours en proie à des problèmes tels que le fait de donner aux gens le mauvais nombre de doigts.

Graphiste Martin Bailliequi travaille principalement avec des clients du secteur culturel tels que le V&A Dundee et le Glasgow Short Film Festival, note que certaines entreprises ne seront pas gênées par cela. « Tout comme certaines enseignes de magasins sont conçues avec des polices de mauvaise qualité avec un crénage douteux intégré au fichier de police, certaines personnes utiliseront les résultats de l’IA tels quels et ne verront pas ou ne se soucieront pas des parties qui peuvent être rugueuses sur les bords », explique-t-il.

Personnellement, il éprouve bien sûr l’effet inverse. « En tant que graphiste, j’aime beaucoup travailler avec une police de haute qualité qu’un typographe expérimenté a passé d’innombrables heures à peaufiner et à peaufiner, en déplaçant les points pixel par pixel pour obtenir l’impact précis qu’il recherche », dit-il.

(Crédit photo : Martin Baillie)

Dans cette optique, Simon estime que les designers qui comprennent parfaitement les principes fondamentaux de la typographie seront bien placés pour se faire une place dans le monde de l’IA. « Il sera essentiel de connaître ses diphtongues et autres éléments pour éviter de se faire vendre à la dernière vague de l’IA », estime-t-il.

« Les règles et les idées typographiques n’ont pas énormément évolué depuis la publication de « The Visible Word: Problems of Lisibility » par Herbert Spencer en 1969 », note-t-il. « On ne peut toujours pas mettre beaucoup de mots sur une seule ligne et s’attendre à ce que les gens ne trébuchent pas. Cela n’a jamais été possible. Il en va de même pour les longueurs de hampes et de hampes descendantes mal pensées, les compteurs, les graisses, les angles d’italique ; la liste est longue.

« Avec autant de variables et une marche apparente vers un spectacle de styles typographiques axé sur les curseurs, savoir quand s’arrêter, tout en augmentant le volume des éléments distinctifs de la marque, sera un outil précieux. »

05. Sensibilisation culturelle

Nous avons vu de nombreux exemples jusqu’à présent de la manière dont l’IA en art génératif produit des œuvres culturellement inadaptées, historiquement inexactes ou les deux. Il est raisonnable de supposer que lorsque l’IA deviendra « bonne » en typographie, la même chose se produira. Ainsi, une autre façon pour les humains de se démarquer des machines sera de cultiver une compréhension approfondie des nuances culturelles et de l’histoire typographique.

« Comprendre l’évolution de la typographie, de ses racines historiques aux tendances contemporaines et aux théories typographiques en général, sera essentiel pour faire des choix de conception éclairés et guider le développement de l’IA », estime Teemu. Ces connaissances permettront aux typographes de créer des œuvres qui sont non seulement attrayantes visuellement, mais aussi culturellement résonnantes et historiquement informées : quelque chose que l’IA aura probablement toujours du mal à faire.

(Crédit image : Someone/Co-op)

Comme Zeynep Akay, créatrice de polices et directrice créative chez Dalton Maagdéclare : « Ce qui fait un bon design, c’est autant sa capacité à résister à l’épreuve du temps que son impact momentané. Ainsi, un œil exercé et perspicace qui sépare ce qui est profondément réfléchi de ce qui est superficiellement acceptable continuera à faire un bon designer. »

06. Compétences en matière de collaboration

Une autre chose qu’un humain peut faire mais qu’une machine ne peut pas faire, du moins pas bien, c’est collaborer avec d’autres. Et c’est quelque chose que Jessica Walsh, qui a récemment lancé sa propre fonderie de polices, Type de sentiment , récompense hautement.

Pour cette raison, elle voit l’avenir de la typographie comme : « Une approche collaborative entre les personnes et la technologie où la direction créative et l’artisanat sont toujours valorisés mais où la technologie facilite certaines des parties les plus fastidieuses du processus comme la phase de recherche, la cohérence entre les plateformes et la possibilité de créer plusieurs poids plus facilement.

(Crédit image : Type of Feeling)

« Bien qu’il soit possible de générer des polices de caractères à 100 %, dit-elle, je crois qu’il y aura toujours de la valeur à toutes les petites imperfections et à l’humanité qu’une personne peut apporter au processus. »

Conor est du même avis. « Je pense qu’il deviendra de plus en plus important pour les marques de s’associer à de vraies personnes », estime-t-il. « Il deviendra donc de plus en plus important de veiller à ce que votre marque soit présente, défende une certaine éthique ou ait un intérêt particulier au cœur de votre travail. »

« Si vous aimez lire, courir, cuisiner, vous concentrer sur vos compétences en design ou en illustration dans ces domaines vous permettra non seulement de créer un emploi que vous aimez, mais aussi de définir votre marque d’une manière qui sera un précieux partenaire. »

Si tout cela vous donne envie d’adopter une approche plus humaine, découvrez nos conseils pour créer votre propre police de caractères. Et pour les débutants, voici un lexique typographique.