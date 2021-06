6 clubs de Premier League veulent que Florentino Perez dissolve l’entreprise derrière la désastreuse Super League européenne

Le drame créé par le projet de Super League européenne (ESL) est venu et est parti en moins d’une semaine. Le programme était destiné à remplacer l’UEFA Champions League et sa proposition avait provoqué un tollé chez les fans et les experts du jeu, car ils considéraient cette décision comme une menace pour la scène du football européen dans son ensemble.

Cependant, même après que les meilleurs clubs de football du continent ont abandonné la proposition prévue au milieu d’un contrecoup sévère, la saga n’est pas encore complètement terminée. Les six clubs de Premier League impliqués dans la Super League européenne auraient l’intention de demander au patron du Real Madrid, Florentino Perez, de demander à l’entreprise de lancer le projet de plusieurs milliards d’euros, ESPN signalé.

Les six grands du football anglais -Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham Hotspur – ont initialement annoncé leur participation. Le programme proposé impliquait également d’autres grands clubs européens comme Barcelone, le Real Madrid, la Juventus, l’Inter Milan, l’AC Milan et l’Atletico Madrid en Super League, nommant Perez comme président.

Cependant, après avoir fait face à de graves critiques de la part des supporters et des experts du jeu, les six clubs de Premier League, l’AC Milan et l’Inter Milan du club italien se sont ensuite retirés du projet. Cela a laissé le Real Madrid, Barcelone et la Juventus en faveur du plan proposé. Le rapport mentionne également que les propriétaires de Manchester United, Arsenal et Liverpool ont été les moteurs de l’ESL. Et malgré neuf des 12 clubs fondateurs mis en place pour administrer, la Super League proposée existe toujours.

Le rapport mentionne en outre que les six anciens clubs, qui ont informé leurs homologues italiens, demanderont officiellement à Perez de dissoudre le projet. Une telle décision sera un coup dur pour les trois clubs restants qui s’accrochent à l’espoir de sa renaissance.

Une source a également déclaré à la publication qu’une fois que Perez recevrait une telle demande, il aurait entre deux et quatre semaines pour planifier une réunion du conseil d’administration de tous les membres et dissoudre l’ESL pour de bon. La source a également ajouté que si le président madrilène refusait de se conformer, les six clubs de Premier League envisageraient d’engager une action en justice pour forcer le problème.

Pendant ce temps, l’UEFA a pris connaissance des neuf clubs fondateurs pour se distancier du projet, mais aurait engagé des mesures disciplinaires contre Barcelone, Madrid et la Juventus.

