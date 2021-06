Les six clubs anglais rebelles qui ont signé pour la Super League européenne sont parvenus à un accord financier avec la Premier League d’une valeur combinée de 22 millions de livres (31 millions de dollars), selon des informations publiées mercredi. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham se sont annoncés comme membres fondateurs de la compétition en avril mais le projet s’est rapidement effondré après une large opposition. Sky News a rapporté le règlement mercredi et des sources de l’un des clubs ont déclaré à la British Press Association qu’un accord avait été conclu, les clubs s’exposant à une amende de 25 millions de livres et à une déduction de 30 points s’il y avait de nouvelles tentatives de rupture.

Il est entendu que l’argent ira à des projets locaux et communautaires.

L’élite anglaise a mené une enquête sur les circonstances entourant la fondation de la Super League, et son directeur général Richard Masters a déclaré le mois dernier que l’enquête serait menée « de manière efficace, juste et appropriée ».

L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a annoncé le mois dernier des sanctions, y compris des sanctions financières, contre neuf des 12 clubs à l’origine du projet avorté.

Les neuf ont accepté de renoncer à cinq pour cent de leurs revenus provenant des compétitions de l’UEFA pendant une saison et de verser, à eux deux, un don de 15 millions d’euros (18 millions de dollars) pour soutenir le football de base et le football junior en Europe.

Cependant, trois clubs – Barcelone, le Real Madrid et la Juventus – n’ont pas signé la déclaration.

