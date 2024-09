6 choses que les gens élégants font toujours avec leur intérieur

Si vous regardez attentivement les maisons et le travail des personnes les plus élégantes, vous commencerez à remarquer certains thèmes communs. Il y a une palette qui commence à émerger, des tons qui apparaissent souvent et d’autres qui n’apparaissent jamais. Il y a un charme et une nature décontractée dans ces espaces où tout peut être touché et où rien n’est trop précieux. Et il existe quelques règles de conception classiques qui sont toujours respectées.

Ainsi, afin d’imiter leur approche, ces six créateurs – parmi les créateurs de mode les plus stylés de la planète, en fait – ont partagé ce qu’ils font toujours dans chaque projet qu’ils touchent. Quel que soit votre style de décoration d’intérieur, vous trouverez ici certainement beaucoup d’inspiration.

1. Accrochez des œuvres d’art surdimensionnées

(Crédit image : Mike Schwartz. Conception par ERA)

Lorsqu’il s’agit de décorer avec de l’art, les amateurs de style privilégient désormais les grandes œuvres accrocheuses qui dominent l’espace mural, plutôt que les murs de galerie qui peuvent paraître un peu occupés, un peu trop encombrés, un peu… exagérés.

« L’art surdimensionné est plus qu’un simple accent », déclare l’architecte et designer basé à Chicago. Éric Rothfederfondateur d’ERA. « Une œuvre d’art dramatique rassemble l’espace qui l’entoure, attirant tous les éléments d’une pièce vers un point focal commun. »

2. Incluez une certaine symétrie

(Crédit image : Maureen Stevens)

Les designers new-yorkais derrière le studio Redd Kaihoi adoptent une approche à plusieurs niveaux mais finalement contemporaine du design d’intérieur. Ils utilisent des tissus modernes, des rebondissements inattendus et des couleurs vives avec un tel style qu’ils créent des schémas qui n’auraient pu être créés qu’au cours de cette décennie.

Cependant, ils se retrouvent souvent à revenir à la règle de conception classique consistant à utiliser la symétrie dans les schémas. Peut-être des lampes identiques de chaque côté d’un canapé ou d’un miroir, ou des chaises d’appoint assorties.

« Nous aimons conserver certains éléments traditionnels comme les plans d’étage et la symétrie », déclare l’un des cofondateurs du studio. David Kaihoi. « Ce lexique du design est si fort qu’il ajoute une note de nostalgie même aux projets les plus contemporains, les rendant plus familiers et finalement plus simples. »

3. Décorez avec des tons de bijoux

(Crédit image : Conception par Lonika Chande)

Les personnes élégantes ont tendance à être plus confiantes en matière de couleurs et se sentent heureuses de mélanger des tons de bijoux dans leur décor.

« C’est une façon très agréable de concevoir, d’utiliser des couleurs aussi vives », déclare le designer Lonika Chandé. « Je ne suis tout simplement pas une fille aux pastels, j’aime les tons forts. Mais nos décors ont toujours tendance à être plus doux, plus terreux. Les nuances de bijoux s’accordent si bien avec la terre cuite ou les blancs clairs, les finitions en argile qui ont un peu de profondeur. Ces teintes vives sont d’autant plus fraîches lorsqu’il y a un neutre contre lequel elles peuvent se démarquer.

4. Évitez le gris

(Crédit image : Jake Arnold, photographie de Michael PH Clifford)

Si vous voulez suivre l’exemple du super stylé, vous devrez rester à l’écart du gris. Reprenant parfaitement le point de Lonika plus tôt sur les tons de bijoux, il existe tout un monde d’options de couleurs plus riches disponibles, si vous avez la confiance nécessaire pour jouer.

« Je vais vous dire ce que le confort n’est pas », déclare le designer basé à Los Angeles Jake Arnold. ‘Gris. Les gens l’adorent mais je trouve qu’il fait froid, même ceux qui ont des pigments plus riches. Utilisez plutôt une palette de tons de bijoux. Tellement plus élégant, et oui, confortable aussi.

5. Considérez la sensation d’une pièce sous tous les angles

(Crédit image : FLOR)

Les personnes les plus stylées ont des maisons chics, mais décontractées. Vous avez le sentiment que vous pouvez vous y plonger et vous détendre, peu importe leur beauté. En effet, les concepteurs ne tiennent pas seulement compte de l’apparence d’une pièce, mais également de la sensation ressentie par chaque pièce, quelle que soit la manière dont vous l’utilisez.

« Le ressenti d’une pièce est un aspect sous-estimé du design – les achats en ligne ont supprimé cet élément », déclare le designer basé à Washington, DC. Zoé Feldman. « Je suis très conscient – ​​comme nous devrions tous l’être – qu’un tapis n’est pas seulement agréable sous les pieds, mais aussi quand on s’allonge dessus (j’ai des chiens et je m’allonge toujours par terre avec eux !). Je ne choisirais donc pas le sisal, mais quelque chose de plus doux. Je viens d’acheter un tapis en mohair de Jennifer Manners pour ma propre maison et je suis totalement obsédée !’

(Crédit image : Mary Wadsworth)

Les designers savent qu’une maison est comme un récit et que les maisons vraiment élégantes vous conduisent d’un espace à un autre. Irène Gunterfondatrice de Gunter and Co, consacre beaucoup de temps à s’assurer de faire exactement cela dans tous ses projets.

« Une maison est un endroit destiné à vous ancrer et à vous donner un sentiment de calme et d’appartenance », explique Irene. «Plus nous ressentons de connexions avec notre environnement, mieux c’est. Parce que nous nous éloignons globalement des espaces ouverts, nous devons trouver d’autres moyens de nous connecter avec des personnes qui ne sont pas nécessairement dans le même espace que nous. Cela pourrait passer par une connexion visuelle : avoir une œuvre d’art que vous pouvez voir à travers une porte et qui vous attire dans les pièces adjacentes, ou avoir une cohérence de matériau dans chaque pièce, ou une bonne acoustique. »

Le principal point à retenir de ce que les designers (et donc les personnes les plus stylées) font toujours dans leurs intérieurs est d’être réfléchi, mais pas trop organisé. Vous voulez que vos pièces aient du caractère, ne soient pas trop tendance et soient utiles tout en restant pleines de personnalité.