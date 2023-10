6 choses que les experts en sécurité nationale surveillent dans le conflit Israël-Hamas

Pourtant, il est encore tôt et il y a donc beaucoup plus de questions que de réponses. En voici quelques-unes sur lesquelles réfléchissent les professionnels de la sécurité nationale à Washington et au-delà :

Quelle taille cela prendra-t-il ?

Ce qui est aujourd’hui un combat entre Israël et le Hamas a le potentiel de se transformer en une guerre plus large, bouleversant une région qui abrite de nombreuses rivalités – et de nombreuses troupes américaines.

Le Hamas pourrait souhaiter que ses partisans iraniens et ses gouvernements arabes sympathiques lui viennent en aide directement. D’autres groupes armés, notamment le Hezbollah basé au Liban, pourraient fournir des effectifs ou saisir l’occasion pour inciter à la violence ailleurs. Il y avait rapporte dimanche que le Hezbollah a tiré des obus de mortier sur les positions israéliennes.

Les combats pourraient également s’étendre au-delà de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et en Cisjordanie. Là-bas, les tensions entre Palestiniens et Israéliens se sont accrues à mesure qu’Israël a construit davantage de colonies sur des terres revendiquées par les Palestiniens.

Mais chaque gouvernement ou groupe est également incité à éviter la mêlée, notamment en ne voulant pas mettre en danger les liens avec Washington ou verser du sang et des trésors dans une guerre sans issue claire.

Les autorités américaines s’efforcent de contenir les combats. Biden a mis en garde samedi « contre tout autre parti hostile à Israël cherchant à tirer profit de cette situation ». Pendant ce temps, ses collaborateurs brûlent les téléphones.

« Tous ceux qui ont une influence dans un sens ou dans l’autre ont été interrogés », a déclaré un responsable américain proche du dossier qui, comme d’autres, a bénéficié de l’anonymat pour discuter d’un sujet sensible.

Israël a averti les autres acteurs hostiles de ne pas s’impliquer. « L’expansion de l’arène de combat contre Israël entraînera une réponse particulièrement dure, notamment des actions déterminées et meurtrières de la part d’Israël », a déclaré un responsable israélien.

L’Iran est-il responsable ?

Certains faucons à Washington et au-delà n’ont pas tardé à qualifier Téhéran de véritable coupable de l’attaque du Hamas. Après tout, l’Iran aide depuis longtemps le Hamas financièrement et militairement.

UN Le porte-parole du Hamas aurait déclaré L’Iran a soutenu l’attaque du week-end et les responsables iraniens l’ont applaudie. UN Rapport du Wall Street Journal Dimanche, citant des hauts responsables du Hamas et du Hezbollah, a déclaré que les responsables de la sécurité iranienne avaient aidé à planifier l’attaque.

Mais des groupes comme le Hamas conservent un certain niveau d’indépendance par rapport à Téhéran, et les responsables américains n’ont pas encore imputé la responsabilité à l’Iran.

« Pour l’instant, nous n’avons rien qui nous montre que l’Iran a été directement impliqué dans cette attaque, dans sa planification ou dans sa réalisation, mais c’est quelque chose que nous examinons très attentivement », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken. Dimanche matin sur Meet the Press sur NBC.

Cela ne veut pas dire que l’Iran s’en sortira sans répercussions. Les États-Unis pourraient par exemple imposer de nouvelles sanctions à Téhéran en raison de son soutien général au Hamas.

La danse saoudo-israélienne va-t-elle prendre fin ?

L’attaque du Hamas menace une initiative de paix soutenue par les États-Unis qui verrait l’Arabie saoudite normaliser ses relations diplomatiques avec Israël en échange de garanties de sécurité américaines et d’autres faveurs.

Mais il est trop tôt pour dire que le plan a déraillé, même s’il sera retardé.

Alors que le Hamas attaquait, l’Arabie saoudite et d’autres États arabes ont publié des déclarations plus favorables aux Palestiniens qu’à Israël. Mais de telles réponses immédiates n’éclipsent pas d’autres facteurs pris en compte par les Saoudiens, Israël et les États-Unis lors de l’élaboration d’un grand accord de paix.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane n’est pas aussi obsédé par la crise palestinienne que les anciens dirigeants saoudiens. Comme Israël, il considère l’Iran – l’un des principaux soutiens du Hamas – comme une menace pour son pays. L’Arabie saoudite et Israël coopèrent déjà de manière informelle sur l’Iran ; officialiser leurs liens renforce le rempart anti-Téhéran.

Israël a déjà conclu des accords de normalisation diplomatique avec Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Maroc. Il existe de nombreuses incitations – notamment économiques – à conclure un tel accord avec l’Arabie saoudite, qui abrite les lieux les plus saints de l’Islam.

Pour les États-Unis, tout ce qui apporte plus de calme au Moyen-Orient est le bienvenu pour des raisons qui affectent les politiques allant de la lutte contre le terrorisme à l’énergie. Un autre facteur majeur est la volonté de Washington de contrecarrer l’influence croissante de la Chine au Moyen-Orient.

« La Chine ne se contente pas d’apparaître. Ils se présentent avec des offres massives et massives à ces pays », a déclaré à POLITICO la semaine dernière un haut responsable de l’administration Biden, avant l’attaque du Hamas. Le responsable a refusé de détailler la forme du grand accord, notamment les garanties de sécurité que les États-Unis offriraient aux Saoudiens.

Le responsable a également déclaré que les Palestiniens avaient participé.

« Ils veulent faire partie de ce processus, et nous ne le ferions pas sans eux », a déclaré le responsable. « C’est un changement majeur par rapport à leur politique, selon laquelle ils ne s’engageront jamais dans aucun processus ayant à voir avec un État arabe normalisant ses relations avec Israël en l’absence d’un État palestinien. »

Le responsable n’a pas précisé de quels Palestiniens il s’agissait, mais il s’agissait probablement de personnes affiliées à l’Autorité palestinienne.

Cet organisme, qui gouverne en Cisjordanie, est un faible rival du Hamas et un agitateur constant contre Israël. Mais son sort pourrait être affecté par les nouveaux combats. Après tout, a souligné un ancien haut responsable du Département d’État, se pose « la question de savoir qui dirigera Gaza lorsque cela sera fait ».

Comment se fait-il qu’Israël n’ait pas vu cela venir ?

Il n’y a pas de réponse rapide à la question criante de savoir comment une attaque du Hamas aussi sophistiquée et à plusieurs volets pourrait se produire sans que le vaste appareil de renseignement israélien – ou celui des États-Unis – ne s’en aperçoive à l’avance.

« Il y aura une sorte de commission nationale d’enquête sur les échecs des services de renseignement », a prédit Jonathan Schanzer, de la Fondation pour la défense des démocraties.

Schanzer a déclaré que la pensée conventionnelle en Israël est que le Hamas a toujours été une menace « tactique » – sérieuse, mais qui ne pourrait pas mettre fin à la viabilité d’Israël. Mais peut-être qu’Israël n’a pas pleinement compris que le Hamas, avec l’aide de l’Iran, était devenu une menace plus stratégique, a déclaré Schanzer.

Israël a combattu aux côtés du Hamas en 2021, éliminant de nombreuses cibles du groupe militant à Gaza en 11 jours, faisant au moins 260 morts Palestiniens et une douzaine d’Israéliens. Est-il possible que ce combat ait mis fin trop rapidement – ​​avant d’avoir causé suffisamment de dégâts aux capacités du Hamas ?

Les États-Unis avaient alors déployé des efforts concertés pour convaincre Israël de limiter la durée de l’opération. Néanmoins, Israël a également atteint un point de rendement décroissant en ce qui concerne le nombre de cibles qu’il peut atteindre, a déclaré Schanzer.

Cette série de combats pourrait durer bien plus de 11 jours, notamment parce qu’Israël pourrait organiser une incursion terrestre et parce que le Hamas détient de nombreux otages.

Cela affectera-t-il l’Ukraine ?

Les États-Unis intensifient déjà leur fourniture d’équipements militaires, de munitions et d’autres ressources à Israël. Elle déploie également des navires et des avions près d’Israël en signe de soutien.

Ces mesures surviennent au milieu d’une lutte partisane pour savoir si Washington doit continuer à fournir une aide militaire et économique à l’Ukraine alors que celle-ci lutte contre l’invasion russe.

Les Républicains qui ont exprimé des doutes croissants quant au soutien continu à l’Ukraine se sont rapidement prononcés en faveur d’une aide à Israël. (Cette dernière est l’une des principales causes des chrétiens évangéliques qui constituent une partie notable de la base républicaine.)

Pour l’instant, les responsables américains insistent sur le fait qu’aider Israël sur le front militaire n’affectera pas l’aide à l’Ukraine. Différents systèmes sont impliqués dans de nombreux cas.

Les Ukrainiens pourraient être déçus de la façon dont l’Amérique les traite par rapport à Israël, un pays dont ils espèrent peut-être faire écho sur le plan militaire. Le fait qu’Israël n’ait pas offert à l’Ukraine autant de soutien qu’il le pourrait n’aide pas, ce qui refroidit leurs relations.

Israël a refusé d’envoyer le Dôme de Fer, un système de défense aérienne, en Ukraine pour l’aider à protéger ses civils et ses positions militaires contre les attaques russes.

Qu’en est-il du rôle de la Chine ?

Plus tôt cette année, les responsables chinois ont déclaré ils seraient prêts à participer à des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens. Cela faisait suite au rôle réussi de la Chine dans le rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

Mais la réaction de la Chine aux dernières violences pourrait temporairement aigrir les Israéliens face aux avancées de Pékin.

Dans un communiqué dimanche, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’Israël et la Palestine – il a utilisé ce terme à la place de Hamas ou des Palestiniens – devraient « rester calmes, faire preuve de retenue et mettre immédiatement fin aux hostilités pour protéger les civils et éviter une nouvelle détérioration de la situation ». Il a ensuite appelé à une solution à deux États.

Pour les Israéliens, c’est exaspérant. Les dernières attaques constituent sans doute les pires violences qu’elles aient connues depuis 50 ans. Ils viennent d’un groupe lourdement armé qui a pris le contrôle d’un territoire après qu’Israël y ait démantelé les colonies dans l’espoir d’ouvrir la voie à une paix à long terme.

Les Israéliens estiment qu’ils ont parfaitement le droit de riposter contre le Hamas.

Yuval Waks, haut responsable de l’ambassade d’Israël à Pékin, a exprimé sa déception face à la déclaration de la Chine. « Quand des gens sont assassinés, massacrés dans les rues, ce n’est pas le moment d’appeler à une solution à deux États », a déclaré Waks aux journalistes. selon Reuters.

Cela dit, la Chine est un acteur de plus en plus important dans la région, et il est peu probable qu’Israël – ou l’Arabie saoudite ou l’Iran – l’évite de si tôt.

David Cohen et Lara Seligman ont contribué à ce rapport.