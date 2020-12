De tous les types d’activité physique, les exercices d’aérobie sont ceux qui peuvent non seulement vous aider à perdre du poids, mais également à améliorer votre santé en général, car ils vous offrent une gamme complète d’avantages. Aérobie signifie littéralement «avec oxygène» et l’avantage le plus évident réside dans la prévention des maladies cardiovasculaires, des troubles métaboliques et des accidents vasculaires cérébraux.

En plus d’améliorer votre santé cardiaque et votre capacité pulmonaire, les exercices d’aérobie sont également connus pour améliorer la masse musculaire et la force. Certaines études suggèrent même que les exercices d’aérobie peuvent également améliorer votre humeur et votre mémoire. Ce qui est encore plus excitant, c’est le fait que les exercices d’aérobie sont sans danger pour les personnes de tous âges et nécessitent peu ou pas d’équipement. Certains des types d’exercices aérobiques les plus courants sont la marche, la course à pied, le cyclisme, la natation, la danse et la randonnée en montée.

Bien que les exercices d’aérobie puissent sembler simples et assez simples, il y a quelques choses que vous devez savoir avant de commencer une activité d’aérobie. Ceci est important car, comme pour tous les régimes d’exercice, les exercices d’aérobie ont leur propre méthode et leurs propres caractéristiques dont vous devez vous souvenir si vous voulez profiter pleinement de leurs bienfaits. Voici les six choses que vous devez garder à l’esprit:

1. Faites de l’exercice en toute sécurité

Bien que les exercices d’aérobie puissent être pratiqués par des personnes de tout âge, l’American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) suggère qu’il est nécessaire de consulter votre médecin avant de commencer tout programme d’exercice. Cela est particulièrement vrai pour les personnes souffrant d’un problème de santé sous-jacent et chronique. Si vous êtes en surpoids, fumeur, d’âge moyen ou plus âgé et que vous n’avez jamais fait d’exercice auparavant, un examen approfondi peut aider votre médecin et votre entraîneur à adapter un programme d’exercice plus adapté à vos besoins individuels.

2. Fréquence

L’AAOS explique que l’exercice aérobie est basé sur trois principes de base et le premier d’entre eux est la fréquence. L’AAOS dit que les exercices d’aérobie ne devraient pas être effectués plus de 3 à 4 fois par semaine. La Cleveland Clinic dit que chacune de ces périodes d’exercice devrait durer 30 minutes, mais vous pouvez les répartir davantage en fonction de vos besoins de santé individuels. Par exemple, si vous êtes obèse, vous devriez commencer par trois marches d’intensité modérée de 10 minutes chacune tout au long de la journée.

3. Intensité

Le deuxième principe de l’exercice aérobie est l’intensité, qui indique à quel point vous travaillez dur et à quelle vitesse votre fréquence cardiaque augmente. La gestion de cette plage de fréquence cardiaque est une partie cruciale des exercices d’aérobie et est déterminée par vos limites, votre niveau de forme actuel et vos objectifs de forme ultime. La tolérance à l’exercice et la variabilité de la fréquence cardiaque diffèrent également d’une personne à l’autre en ce qui concerne l’intensité, c’est pourquoi la surveillance de votre fréquence cardiaque est encore plus importante lorsque vous effectuez ce type d’exercice.

4 fois

Le temps est le troisième principe de l’exercice aérobie et l’AAOS recommande 20 minutes d’exercice non-stop d’intensité modérée pour les personnes parfaitement en forme et qui n’ont aucune condition sous-jacente. Si vous n’êtes pas déjà à votre niveau le plus en forme ou si vous n’avez pas fait d’exercice auparavant, il est essentiel de commencer par des périodes plus courtes et de développer votre endurance.

5. Progression après FIT

Une fois que vous maîtrisez les principes FIT (Fréquence-Intensité-Temps) grâce à des exercices d’aérobie, votre intensité et la durée de votre exercice peuvent être augmentées progressivement. La progression vers des formes plus élevées de régimes d’exercice aérobie comme le HIIT implique de mettre votre capacité aérobie à l’épreuve en augmentant la vitesse, la résistance et la durée de l’activité. Cela se fait généralement sous la supervision étroite d’un professionnel qualifié uniquement.

6. Échauffement et récupération

Chaque séance d’exercice aérobie, quel que soit votre niveau de forme physique actuel, doit inclure un échauffement et une récupération appropriés. Il est assez facile de prendre ces processus pour acquis, mais ils sont essentiels si vous voulez améliorer votre condition physique au lieu de causer des blessures à vos muscles. La Cleveland Clinic dit que vos périodes d’échauffement et de récupération devraient durer 10 minutes et que les exercices d’étirement sont les mieux adaptés pour les deux.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.