Donc, votre partenaire a une perte auditive. Ils luttent chaque jour avec des situations que les personnes sans perte auditive ne peuvent jamais vraiment comprendre. Cela peut aussi être difficile pour vous en tant que partenaire sans perte auditive. La perte auditive de votre proche n’enlève rien à qui il est ni à votre amour pour lui, mais il présente un défi unique dans les relations. Cela peut provoquer des disputes, du ressentiment et de la frustration que personne ne veut affecter leur relation.

Nous avons 6 choses à retenir lorsque vous sortez avec une personne malentendante afin que vous puissiez soutenir votre partenaire de la meilleure façon possible et renforcer votre relation.

Être patient

Lutter constamment pour écouter et entendre est épuisant pour une personne malentendante. Cela demande beaucoup d’énergie et d’efforts supplémentaires qui peuvent les épuiser. Certains environnements sont plus difficiles pour votre partenaire, comme un restaurant bruyant avec plusieurs voix et sons ou un endroit sombre où il ne peut pas lire sur vos lèvres. Chaque situation apporte un défi et il est important d’être patient.

Rappelez-vous, ils font de leur mieux. Même avec des aides auditives et des techniques de lecture labiale, ce n’est pas toujours suffisant. Ils comprennent et reconnaissent votre frustration parce qu’ils y ont probablement fait face tout au long de leur vie. Mais, en tant que personne entendante, votre expérience est très différente de la leur. Soyez compatissant et patient pendant qu’ils essaient.

Communiquez clairement

Les personnes malentendantes ont du mal à entendre clairement et cela peut être ennuyeux pour les deux parties impliquées dans les conversations. Le marmonnement est l’auteur commun d’une mauvaise communication. Assurez-vous de parler clairement, d’énoncer et de leur faire directement face pour que votre partenaire vous entende plus facilement. Avec ces pratiques, ils peuvent lire sur vos lèvres et leurs aides auditives capteront mieux la parole.

Soyez prêt à vous répéter

Aussi irritant que cela puisse être lorsque vous devez vous répéter pour la troisième fois parce que votre partenaire ne peut pas entendre ce que vous dites, rappelez-vous que ce n’est pas de sa faute. Ils peuvent ressentir votre frustration et une fois que vous commencerez à refuser de vous répéter en disant : « tant pis, ce n’était pas important », cela les blessera. C’est incroyablement décourageant pour votre partenaire car c’est important pour lui et il fait de son mieux.

Votre partenaire se soucie vraiment de savoir ce que vous avez dit et veut poursuivre la conversation. Rappelez-vous, ce n’est pas leur faute et c’est aussi bouleversant pour eux. Les réactions négatives leur rappellent qu’ils sont différents et peuvent les faire se sentir indignes ou inférieurs à. En restant positif, en vous répétant calmement autant de fois que nécessaire et en comprenant sa position, vous pouvez éviter les sentiments blessés, le ressentiment et les bagarres.

Poser des questions

N’ayez pas peur d’être curieux et de poser des questions. Cela montre que vous vous souciez d’eux et que vous voulez en savoir plus sur l’expérience de votre partenaire. Renseignez-vous sur leur perte auditive pour en savoir plus, travaillez ensemble et soyez ouvert à la recherche de nouvelles façons d’améliorer votre communication. Cela peut être un ajustement au début, mais votre partenaire appréciera l’effort et cela fera une différence dans votre vie de tous les jours.

Aidez-les à comprendre, pas seulement à entendre

Il est facile d’entendre des sons ou des mots, mais les comprendre vraiment est un peu plus difficile. Le traitement des mots est plus difficile pour une personne malentendante parce que son cerveau et ses oreilles ne fonctionnent pas ensemble de la même manière qu’une personne non malentendante.

Votre partenaire peut vous demander de parler plus fort, plus lentement ou face à face pour qu’il puisse comprendre. Il est courant d’être ennuyé lorsque cela se produit fréquemment, mais il est important de se rappeler que tout ce que votre partenaire veut, c’est entendre ce que vous avez dit et vous parler. S’ils s’en fichaient, vous le sauriez.

Ne les maternez pas

Bébés votre partenaire ressemble à un certain nombre de choses. Il peut s’agir de parler à de nouvelles personnes de leur état, de parler pour eux, de ne pas les inviter parce qu’ils auront du mal à entendre ou de les traiter comme s’ils ne pouvaient pas y faire face seuls. Pour vous, cela vient d’un bon endroit, mais pour votre partenaire, c’est généralement une situation délicate. Les personnes malentendantes ont généralement l’habitude de se sentir comme des étrangers, alors elles essaient d’être aussi normales que possible. Ils veulent faire les mêmes choses que les autres, avoir les mêmes opportunités et être indépendants.

Il convient de noter que chaque personne a des limites différentes en matière de perte auditive. Ce qui est acceptable pour une personne peut ne pas l’être pour une autre. Leur permettre de se défendre et d’entamer la conversation à ce sujet définira les limites afin que vous sachiez quand il est acceptable d’intervenir et d’aider.

