6 choses à ne pas faire, selon les gériatres

Le vieillissement est l’un des nombreux sujets dont beaucoup d’entre nous évitent de parler – mais même si vous ne le reconnaissez pas, cela n’empêche pas le processus de se produire.

« Nous allons tous vieillir et nous allons tous mourir », a déclaré Dr Joshua Septimusmédecin de soins primaires au Houston Methodist Primary Care Group au Texas. Alors que les influenceurs sur les réseaux sociaux vantent souvent compléments et traitements anti-âgeEn réalité, rien ne vous empêche de vieillir, a-t-il déclaré.

Il est plutôt important de vous concentrer sur les comportements qui peuvent réellement vous aider à vivre longtemps et en bonne santé, et non sur des modes qui ne font pas grand-chose. Il est également important de vous concentrer sur les habitudes qui vous aideront à continuer à pratiquer les activités que vous aimez. Par exemple, si vous aimez voyager, vous devriez essayer de vous concentrer sur la mobilité afin de pouvoir continuer à bouger correctement tout au long de votre vie d’adulte.

« Il ne s’agit pas seulement d’ajouter des années à votre vie, mais d’ajouter de la vie à vos années », a déclaré Docteur Aileen Pangilinangériatre au Centre sur le vieillissement de l’UConn à Farmington, Connecticut.

Alors, comment pouvez-vous prolonger votre vie en bonne santé et continuer à faire ce que vous aimez ? Tout d’abord, vous évitez certaines erreurs courantes que les gens font en vieillissant. Ci-dessous, les médecins expliquent ce qu’ils évitent pour vieillir en bonne santé :

1. Ils ne sous-estiment jamais l’importance de l’exercice.

« En gériatrie, je ne recommande rien de plus que l’exercice physique », a déclaré Pangilinan. « J’ai pu constater à quel point l’exercice physique a été bénéfique pour nos aînés qui ont vieilli avec grâce, par rapport à ceux qui n’ont pas vieilli… À cet âge, où l’on est tiraillé entre tant de choses, il faut trouver du temps pour faire de l’exercice. »

Pangilinan recommande spécifiquement de privilégier les exercices aérobiques.

« L’objectif est de 150 minutes par semaine, réparties en 30 minutes par jour, cinq jours par semaine », a-t-elle déclaré. « Et c’est l’objectif, on ne passe pas de zéro à cet objectif en une seule journée. Nous recommandons toujours d’essayer d’augmenter progressivement pour atteindre cet objectif. »

Vous pouvez essayer la marche, la course, la natation, la danse, le vélo ou tout autre exercice que vous aimez et qui vous permet de bouger. Pour vieillir en bonne santé, l’exercice vous aide à maintenir votre masse musculaire et votre force. Ces deux éléments combinés vous aident à maintenir votre fonction physique et à éviter les maladies à mesure que vous vieillissez.

Plus tôt vous commencerez à faire régulièrement de l’exercice, mieux ce sera, mais il n’est jamais trop tard pour commencer, selon Pangilinan. « Vous pouvez commencer à faire de l’exercice à tout moment et continuer à en ressentir les bienfaits. »

« En fait, ce qu’il faut éviter, c’est ce style de vie sédentaire qui est assez facile à adopter dans la vie moderne… beaucoup d’entre nous travaillent dans des emplois où nous restons assis pendant longtemps », a déclaré Dr. Michael Danielewiczle directeur de Pride Care à l’ Centre Jefferson pour un vieillissement sain à Philadelphie. « Donc, même si vous travaillez dans un de ces emplois qui vous obligent à rester assis et à ne pas bouger beaucoup, prenez le temps de vous lever et veillez à prévoir à temps un exercice physique structuré, que ce soit une marche rapide, un jogging ou une course de 10 miles. »

2. Ils ne sous-estiment pas non plus l’importance de la musculation.

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’exercice est essentiel pour vieillir en bonne santé, et cela vaut aussi bien pour les exercices aérobiques que pour la musculation. La musculation vous permet de maintenir votre mobilité.

« L’un des piliers du vieillissement sain que je conseille à mes patients est la masse musculaire. Je pense qu’il est absolument essentiel que les patients continuent ou commencent, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à pratiquer la musculation jusqu’à un âge avancé », a déclaré Septimus. « En effet, à mesure que nous vieillissons, nous perdons de la masse musculaire maigre, et plus vous parvenez à conserver cette masse musculaire maigre jusqu’à un âge avancé, plus vous serez stable et moins vous aurez de risques de tomber. »

Les chutes sont la plus grande crainte de Septimus pour ses patients lorsqu’ils atteignent 70 ans.

Il n’est jamais trop tard pour commencer la musculation, a-t-il déclaré, mais il est idéal de commencer quand on est jeune, car on aura une meilleure base en vieillissant. « Je conseille généralement de faire de la musculation deux fois par semaine. [for 30 minutes]et cela pour tous les âges », a-t-il déclaré.

Il n’existe pas de méthode unique pour s’entraîner en force. Cela dépendra plutôt de votre âge, de vos capacités et de ce que vous aimez faire régulièrement. Vous pouvez essayer le yoga, le Pilates Reformer, le CrossFit, les exercices avec des bandes de résistance ou les exercices au poids du corps, par exemple.

« Les possibilités de musculation sont illimitées, il suffit d’être prêt à s’engager et souvent, il faut trouver un expert qui peut vous expliquer comment le faire en toute sécurité », a déclaré Septimus.

Westend61 via Getty Images Il est important d’éviter d’être sédentaire.

3. Ils essaient de ne pas s’isoler.

« C’est l’une des questions les plus difficiles – et je tiens à préciser cela avant de le dire. Nous savons que l’isolement social a un impact sur la santé. Nous savons que cela peut avoir un impact sur la longévité des gens, sur leur bien-être physique ainsi que sur leur santé mentale », a déclaré Danielewicz.

Danielewicz a déclaré qu’il ne dirait pas directement aux patients de « ne pas s’isoler », car ce n’est pas une demande raisonnable. L’isolement peut se produire lorsqu’une personne perd son cercle familial ou social ou en raison d’une maladie chronique, par exemple. Ce n’est pas tout à fait noir ou blanc.

« Ce que je dirais, cependant… J’encourage les gens à s’engager auprès de leur communauté, à s’engager auprès de leur environnement, à passer du temps avec des réseaux de soutien et d’autres personnes qui comptent pour vous », a-t-il déclaré.

Danielewicz recommande de participer à des groupes locaux, qu’il s’agisse d’une équipe sportive communautaire, d’événements dans votre centre local pour personnes âgées, de vous impliquer dans des réunions communautaires ou dans votre gouvernement local. Vous pouvez également faire des projets intentionnels avec vos amis et votre famille, comme créer un groupe de lecture mensuel, planifier des promenades hebdomadaires avec vos voisins ou simplement décrocher le téléphone pour prendre des nouvelles de vos enfants.

« Cela peut être un bon moyen de maintenir l’engagement des gens avec d’autres personnes, [keep their] « Il faut garder les esprits aiguisés et les empêcher de vieillir prématurément », a-t-il déclaré.

4. Ils ne sautent pas leurs dépistages du cancer.

« Pour vieillir en bonne santé, il est essentiel de faire des tests de dépistage du cancer », a déclaré M. Septimus, soulignant que le cancer est la deuxième cause de décès aux États-Unis après les maladies cardiovasculaires. « Nous disposons d’un certain nombre d’excellents tests de dépistage pour certains des cancers les plus courants », a-t-il ajouté.

Il est important de vous assurer que vous êtes à jour dans vos examens de dépistage du cancer du sein, de la prostate, du col de l’utérus, du côlon, de la prostate et du poumon. Vous pouvez discuter avec votre médecin des examens préventifs dont vous avez besoin et de la fréquence à laquelle vous devez les effectuer.

5. Ils ne consomment pas de tabac et ne boivent pas trop d’alcool.

« Nous savons que le tabac fait vieillir prématurément les gens sur le plan physique et cognitif. J’encourage donc les personnes qui fument ou consomment des produits du tabac à travailler avec leurs prestataires de soins et leur réseau de soutien pour essayer d’arrêter de fumer, sachant que c’est très difficile à faire », a déclaré Danielewicz. Que vous ayez 20, 40, 60 ou 80 ans, il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer.

Dans cette optique, vous devez également éviter de boire trop d’alcool. Cela signifie deux verres ou moins par jour pour les hommes et un verre ou moins par jour pour les femmes. cette quantité peut être trop d’alcool pour certaines personnes, notamment les personnes âgées souffrant de maladies comme le diabète, l’hypertension artérielle et les problèmes de mémoire.

L’alcool est lié à des maladies comme le cancer, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et bien d’autres encore, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladiesPour votre longévité et votre santé générale, moins vous buvez, mieux c’est.

6. Ils n’arrêtent pas de mettre leur cerveau au défi.

« Il est très facile pour les gens de tous âges de passer leur journée sans essayer de nouvelles choses, sans garder leur esprit actif ou engagé », a déclaré Danielewicz.

Vos capacités cognitives dépendent de la stimulation de votre cerveau, ce qui nécessite d’apprendre de nouvelles informations et de vivre des expériences inédites.

« La stimulation mentale est différente pour chaque personne… qu’il s’agisse de lire un nouveau livre, de s’engager dans une sorte de discours civil… d’être actif dans la communauté ou, oui, de faire des puzzles, de jouer à des jeux, parfois même à des jeux vidéo », a-t-il déclaré.

Soutenez le journalisme libre Envisagez de soutenir HuffPost à partir de 2 $ pour nous aider à fournir un journalisme gratuit et de qualité qui donne la priorité aux personnes. Vous n’avez pas les moyens de contribuer ? Soutenez le HuffPost en créant un compte gratuit et en vous connectant pendant que vous lisez. Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont élevés cette année, et notre couverture de 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Envisageriez-vous de devenir un contributeur régulier du HuffPost ? Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont importants cette année, et notre couverture de 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Nous espérons que vous envisagerez de contribuer à nouveau au HuffPost. Soutenez le HuffPost Vous avez déjà contribué ? Connectez-vous pour masquer ces messages.

Même s’il peut sembler facile de maintenir ses relations sociales, de faire de l’exercice et de passer tous les examens de santé nécessaires, la réalité nous montre que ce n’est pas le cas. En raison du stress de la vie quotidienne et de l’activité qui accompagne la vie humaine, il est facile de tomber dans des habitudes qui ne sont pas si saines et qui peuvent favoriser votre longévité.

« Nous sommes tous humains », a déclaré Danielewicz, ajoutant qu’il est important de ne pas se sentir mal parce que vous n’avez pas maintenu ces habitudes – mais plutôt de savoir qu’il n’est jamais trop tard pour commencer.