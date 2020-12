La double vision, également connue sous le nom de diplopie, fait référence à la vision de deux images d’un seul objet. Toutes les parties de votre œil, de la pupille au nerf optique, travaillent ensemble pour vous aider à voir. Le processus impliqué est complexe et extrêmement critique; tout problème avec l’une des pièces peut gêner le processus de formation de l’image, entraînant des problèmes tels qu’une vision double.

La vision double peut être verticale, horizontale ou une combinaison des deux, selon la direction dans laquelle la deuxième image est affichée. Elle est généralement le symptôme d’une affection sous-jacente et peut être traitée après identification de la cause. Voici quelques causes possibles de vision double:

1. Défaut des muscles oculaires

Il y a six muscles dans l’orbite qui contrôlent les mouvements oculaires. Ils aident à déplacer le globe oculaire vers le haut, le bas et la rotation. Les conditions qui affaiblissent ou paralysent ces muscles oculaires peuvent entraîner une double vision.

Des conditions comme le strabisme (yeux croisés) ou l’amblyopie (yeux paresseux), où les muscles des yeux sont faibles ou paralysés, pourraient perturber l’alignement requis pour une vision parfaite. De plus, la maladie de Grave, une maladie auto-immune de la thyroïde, affecte les muscles de l’œil et peut entraîner une double vision.

2. Défauts des nerfs qui régulent la vision

Certains nerfs crâniens tels que le nerf optique aident à envoyer des informations visuelles de la rétine aux centres de vision du cerveau pour former une image. Cependant, certaines conditions qui affectent les nerfs peuvent également entraîner une double vision.

La sclérose en plaques est une maladie potentiellement invalidante où le cerveau et le système nerveux sont affectés. Le système immunitaire attaque les nerfs pour user leur gaine protectrice. Cela affecte les nerfs qui contrôlent la vision et pourrait entraîner une double vision.

Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie auto-immune rare dans laquelle le système immunitaire attaque le système nerveux. Cette condition affecte également les nerfs des yeux et peut entraîner une double vision.

Le diabète est une maladie métabolique chronique qui, si elle n’est pas contrôlée, peut endommager les nerfs des yeux et éventuellement provoquer une double vision.

3. Défaut du cristallin

Le cristallin de l’œil est situé au-delà de la pupille et réfracte la lumière entrante sur la rétine pour former une image. La lentille doit être claire et transparente pour remplir sa fonction. Les cataractes sont une affection très courante qui affecte le cristallin. Dans ces conditions, la lentille devient trouble, ce qui empêche la lentille affectée de vous aider à voir clairement. Cela pourrait conduire à une vision double.

4. Défaut de la cornée

La cornée est le revêtement transparent et lisse qui recouvre la partie antérieure de l’œil. La fonction principale de la cornée est de focaliser la lumière entrante sur la rétine, comme le cristallin. Tout dommage ou déformation de la cornée peut entraîner une double vision. Certaines des conditions qui peuvent affecter la forme ou endommager la cornée sont:

Sécheresse des yeux due à une utilisation prolongée de l’écran numérique

Astigmatisme (courbure anormale de la cornée)

Kératocône (cornée mince en forme de cône)

Cicatrices causées par une infection ou une blessure

Zona ou infection à herpès dans l’œil

5. Défaut de la rétine

La rétine est présente juste derrière l’œil et envoie des signaux au cerveau pour former une image. Cependant, dans la dégénérescence maculaire, la rétine est affectée et le centre du champ de vision dégénère lentement, conduisant à une double vision dans un œil.

6. Défaut dans le cerveau

Le cortex visuel du cerveau contrôle la vision. Il transcrit les informations visuelles pour former une image de ce que nous voyons. Ce processus complexe peut être affecté par toute blessure ou maladie du cerveau, entraînant une double vision. Certaines affections cérébrales pouvant entraîner une double vision sont:

Accident vasculaire cérébral

Anévrisme cérébral (gonflement d’un vaisseau sanguin) ou tumeur cérébrale

Hémorragie cérébrale (saignement interne)

Migraines

