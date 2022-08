6 candidats devraient se présenter à la direction du Parti vert

Après des semaines de rumeurs et de spéculations, CBC News a confirmé que six candidats ont été approuvés pour se présenter à la direction du Parti vert du Canada.

Deux se présenteront en tant qu’indépendants, tandis que les quatre autres devraient se présenter en tant que listes de deux candidats dans le cadre d’un modèle de codirection proposé.

Plusieurs sources ont déclaré à CBC News que Sarah Gabrielle Baron et Simon Gnocchini-Messier ont été informés par le parti qu’ils pouvaient se présenter à la direction.

Et deux listes de candidats doubles – l’une composée de l’ancienne chef des Verts Elizabeth May et Jonathan Pedneault, l’autre composée d’Anna Keenan et Chad Walcott – ont été autorisées à se présenter à la co-direction.

Le comité du concours du Parti vert a déclaré qu’il publierait la liste complète des candidats approuvés à 9 h HE mercredi.

Certaines équipes de campagne invitent déjà des journalistes aux annonces de campagne à la direction. May et Pedneault tiendront les leurs sur l’île de Vancouver, tandis que les autres candidats devraient organiser des événements de lancement à Ottawa ou publier des déclarations.

Le champ de six candidats sera réduit à travers deux tours de scrutin. Le parti annoncera quels candidats ont réussi le premier tour le 14 octobre.

Le dernier tour de scrutin commence immédiatement après et le parti devrait annoncer un nouveau chef le 19 novembre.

Annamie Paul annonce sa démission le lundi 27 septembre 2021. (Sam Nar/CBC)

Un membre du personnel qui a travaillé pour l’ancien chef Annamie Paul n’est pas dans la course. Chez Najib Jutt la demande a été rejetée après avoir refusé de se soumettre aux tests de langue anglaise et française du parti. Jutt a dit qu’il faisait appel de la décision.

La course à la chefferie de cette année a été déclenchée par la démission de Paul en novembre. La sortie de l’ancien chef a été marquée par des allégations selon lesquelles Paul – la première femme noire et juive élue à la tête d’un parti fédéral – a enduré la misogynie, le racisme et l’antisémitisme dans son travail.