6 cadeaux géniaux pour les amateurs de restauration rapide

Une chaîne de restauration rapide n’est peut-être pas le premier endroit vers lequel vous vous tournez pour un cadeau de vacances. Mais certains offrent des articles amusants ou utiles qu’une personne sur votre liste pourrait apprécier.

J’ai fouillé sur Internet pour trouver des produits de restauration rapide qui semblaient les plus intéressants. Les articles ci-dessous vont des chapeaux aux sacs en passant par les peluches de chaînes très appréciées comme Taco Bell, Chik-fil-A et In-N-Out Burger. Vous connaissez peut-être la personne idéale pour l’un de ces cadeaux thématiques.

Ce bonnet offre une façon subtile et élégante de communiquer votre obsession Taco Bell. Il est principalement noir avec des flammes de néon multicolores et un petit logo bleu. Si vous êtes prêt pour un couvre-chef d’hiver, Taco Bell propose également des articles portables comme celui-ci. sachet de sauce piquante et sweat à capuche tendance.

Lorsque vous passez devant un Krispy Kreme et que vous voyez une lumière chaude, cela signifie que l’endroit fait des beignets frais et chauds, selon le site Web de la marque. Prenant après ce signal bien connu, cette tasse de 15 onces change de couleur lorsque vous y versez un liquide chaud. Cela pourrait faire un cadeau amusant pour un buveur de café ou un connaisseur de beignets.

Je dois le remettre à ces bovins, c’est un moyen efficace de diffuser largement leur message anti-burger. C’est 25 $ pour un pack de 5 vaches, et si vous payez 10 $ de plus, vous pouvez passer à un plus gros transport de 10 vaches.

Cette tenue non conventionnelle vous permet de rester au chaud tout en avalant un burger ou un biscuit au poulet au beurre et au miel. Une impression audacieuse ne laisse aucun doute quant à votre choix d’établissement de restauration rapide. Ça aussi vient en orange brûlé.