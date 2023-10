Janine

Autrefois village de campagne où peignait Édouard Manet, Les Batignolles sont aujourd’hui un quartier plus jeune et animé du 17e arrondissement, peu connu des touristes. “J’ai choisi ce quartier, parce qu’il est joyeux, inclusif et sans prétention hipster”, a déclaré le restaurateur breton Thibault Sizun, qui a nommé Janine, son premier restaurant, après sa grand-mère adorée.

Le restaurant dispose d’une superbe salle à manger avec un bar de service en zinc, des tables en bois nu, du carrelage au sol et des peintures à l’huile, des miroirs et des trouvailles de marché aux puces sur les murs. La superbe tranche de pâté de campagne du Grand-Père Jean aux oignons rouges marinés, brins de chou-fleur, carottes et céleri s’accorde parfaitement avec des verres de chardonnay du Jura. Du mélange savamment assaisonné de viande hachée liée à la graisse de chou, vous pourriez vous attendre à un chef français à l’ancienne dans la cuisine.

Mais le chef de Janine est Soda Thiam, une jeune Sénégalaise talentueuse qui a grandi en Italie et dont la cuisine est un mélange inventif de plats traditionnels de bistrot français et de trattoria italienne mis à jour avec des garnitures et assaisonnements astucieux et une utilisation parcimonie des produits laitiers.