6 Bike the Bluff cyclistes grièvement blessés à Show Low après qu’un chauffeur de camion se soit lancé dans la course avant d’être abattu par la police

Les cyclistes de SIX Bike the Bluff ont été grièvement blessés après qu’un chauffeur de camion se soit engagé dans la course et s’est enfui avant d’être abattu par la police.

Le camion Ford noir est entré en collision avec plusieurs cyclistes près du Horne Auto Collision Center lors de la course sur route de la ville Show Low, selon des policiers en Arizona.

Six cyclistes ont été grièvement blessés

Fox 10 rapporte que les ambulanciers paramédicaux ont transporté six personnes à l’hôpital, dont quatre sont dans un état critique.

Les deux autres sont également grièvement blessés mais sont dans un état stable, ont déclaré les flics.

Le chauffeur du camion aurait pris la fuite avant d’être poursuivi par la police.

L’automobiliste a ensuite été abattu derrière un matériel ACE dans la ville, dans la zone près de 3rd Drive et Oliver.

On pense qu’il est dans un état critique, mais stable.

Show Low La police a tweeté que les voies en direction ouest de l’autoroute 60 » devant le centre de collision automobile Horne sont fermées en raison de [a] Incident de véhicule contre un cycliste, avec de multiples blessures.

« Veuillez éviter la zone pour permettre aux premiers intervenants d’effectuer leurs tâches.

« Plus d’informations à suivre dès qu’elles seront obtenues. »

Plusieurs autres cyclistes qui ont également été blessés dans le délit de fuite présumé sont allés à l’accident et aux urgences à l’hôpital – mais en tant que sans rendez-vous, ajoute Fox 10.

Ils seraient dans un état stable.

🚧ALERTE COMMUNAUTAIRE🚧

Les voies en direction ouest de l’autoroute 60 devant le centre de collision automobile Horne sont fermées en raison d’un incident impliquant un véhicule contre un cycliste avec de multiples blessures. VEUILLEZ éviter la zone pour permettre aux premiers intervenants d’effectuer leurs tâches.

Plus d’informations à suivre comme obtenu. pic.twitter.com/toFVTrtdDs – Afficher la police faible (@showlowpolice) 19 juin 2021

Timber Mesa Fire and Medical District a annoncé sur Facebook : « Incident de masse à Show Low près du centre-ville 9.

« Faites preuve d’une extrême prudence dans la zone. Plusieurs ressources terrestres et aériennes sur place. »

Peggy Prince Risner a répondu : « Je prie pour tout le monde. Ma fille et mon petit ami couraient.

« Ils vont bien, mais très secoués par l’incident. Un de leurs amis a été grièvement blessé. Ils n’en savent pas beaucoup plus pour le moment. »

Gabriele Bates a ajouté : « Prière pour les cyclistes, j’ai des amis qui participent aujourd’hui. J’ai décidé cette année de sauter le trajet. »

Ryan Martinez a déclaré que c’était « absolument horrible, espérant le meilleur résultat pour toutes les victimes ».

Chauffeur de camion dans un « état critique »

Et un local a partagé des informations mises à jour en déclarant: « Il y a beaucoup de désinformation qui se répand dans la communauté concernant l’incident de ce matin à Show Low.

« Je viens de recevoir un rapport du service de police de Show Low indiquant qu’à 7h25 ce matin, un conducteur d’un pick-up F-350 Super Duty est entré dans un grand groupe de cyclistes dans le bloc 1500 de Deuce of Clubs.

« À l’heure actuelle, il y a quatre victimes dans un état critique, deux victimes dans un état critique mais stable et deux blessures sans rendez-vous signalées au service d’urgence de Summit Healthcare.

« Le conducteur du véhicule est dans un état critique. À 10 heures du matin, aucun décès n’a été signalé. »

L’ancienne présentatrice de nouvelles de l’Arizona, Kari Lake, qui se présente pour être le prochain gouverneur de l’Arizona en 2022, a tweeté: « Appeler qu’une douzaine de cyclistes ou plus ont été heurtés par un véhicule à Show Low.

« De nombreuses victimes. De nombreux cyclistes sont actuellement transportés par avion à Phoenix.

« Prières à tous ceux qui sont impliqués. »

Le service de police de Show Low, ainsi que le bureau du shérif du comté de Navajo et le ministère de la Sécurité publique de l’Arizona enquêtent sur la collision.

« Notre communauté est choquée par cet incident et nos cœurs et nos prières accompagnent les blessés et leurs familles en ce moment », ont déclaré les responsables de Show Low.