6 avantages incroyables du massage des pieds

Les massages des pieds font partie intégrante d’un régime de remise en forme sain et sain depuis l’Antiquité. L’Ayurveda donne une importance immense aux massages des pieds. Masser correctement stimule les nerfs, apaise votre esprit et votre corps, en assurant une meilleure circulation, des muscles détendus, une tension réduite et surtout soulage la douleur. Pour une prise en main rapide, vous pouvez également obtenir ces rouleaux et soulager vos pieds du stress.

Massez aux bons points de pression pour obtenir des résultats spécifiques aux parties du corps. Il y a un point cardiaque, un poumon, un point du cou qui, lorsqu’ils sont massés, procurent un soulagement indispensable de la douleur et de l’épuisement.

Voyez comment un peu de soin de votre pied vous emmène loin:

Anti-stress, inducteur de sommeil: les massages des pieds réduisent l’anxiété et la dépression. Le massage stimule la circulation sanguine dans le corps, active les terminaisons nerveuses. Surtout la pointe du pied supérieur lorsqu’elle est massée induit un grand soulagement. Votre corps se sent rajeuni. Le massage des pieds aide également à combattre l’insomnie.

Bénéfique pour le SPM, la ménopause: Les sautes d’humeur, l’inconfort ressenti pendant la ménopause peuvent être facilement tenus à distance avec un masseur de pieds. Appuyez sur la voûte plantaire de l’intérieur du pied, à une largeur du pouce de la plante du pied tout en massant pour obtenir les résultats souhaités.

Aide pendant la grossesse: les pieds enflés, la douleur, le stress post-partum sont fréquents après et avant le travail. Par conséquent, les massages des pieds basés sur la réflexologie aident le corps de la femme à guérir plus rapidement et à atteindre une activité métabolique normale plus tôt. Le massage aide à réduire les effets de l’œdème.

Bénéfique pour la sclérose en plaques: Les patients ont souvent une vision double, la cécité d’un œil, une faiblesse musculaire, une sensation atténuée, des problèmes de coordination et une fatigue paralysante due à la sclérose en plaques. Mais les massages des pieds, en particulier ceux qui sont basés sur la réflexologie, sont excellents dans de tels cas. Cela vous débarrasse de l’épuisement.

Soulagement des maux de tête: Parfois, les maux de tête sont générés par les sinus, ou en raison de l’accumulation de tension dans le cou et les épaules ou dans votre tempe ou à l’avant ou à l’arrière de votre tête – mais si vous exercez une pression sur la base extérieure de votre gros orteil. vos pieds, puis l’avant et l’arrière de chaque orteil en utilisant la technique de compression et de relâchement, vous verrez instantanément la différence.

Le système nerveux se renforce: nos pieds ont d’innombrables terminaisons nerveuses qui remontent à la colonne vertébrale. L’intérieur de nos deux pieds peut être mappé sur la colonne vertébrale, la première vertèbre étant juste en dessous du gros orteil. Ainsi, si vous exercez une pression sur le pied et massez pendant environ 30 à 45 secondes en frottant dans un mouvement circulaire, votre colonne vertébrale sera rajeunie.