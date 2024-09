6 applications Samsung que Google ne peut égaler

Points clés à retenir Les applications de Samsung pour les téléphones Galaxy sont conviviales et surpassent Google dans certains domaines.

Le partage rapide de Samsung fusionné avec le partage à proximité de Google offre un partage transparent sur tous les appareils Android.

Good Lock de Samsung permet des options de personnalisation inégalées qui manquent aux téléphones Pixel de Google.







Les téléphones Galaxy regorgent de fonctionnalités et permettent aux utilisateurs de choisir parmi des applications Google basées sur Android ou des alternatives Samsung qui font la même chose. Les applications Google intégrées telles que Maps et le Play Store règnent généralement en maître en raison de leur vaste écosystème et de leur intégration avec d’autres appareils. Cependant, Samsung a quelques atouts dans son sac et propose quelques excellentes applications que Google ne peut égaler en termes de convivialité et de performances.

Dans cet article, nous examinerons certaines des applications incontournables de Samsung pour les téléphones Galaxy et expliquerons pourquoi elles sont les meilleures dans ce qu’elles font. Certains sont des concurrents directs des offres de Google, tandis que d’autres sont sans égal et règnent en maître sans contestation.





1 Internet Samsung

Le choix rationalisé

Samsung/Pocket-Lint





Navigateur Internet Samsung Samsung Internet est le navigateur Web par défaut sur les téléphones Galaxy qui offre une expérience utilisateur fluide et des options de personnalisation fantastiques.

Google Chrome peut avoir une meilleure intégration multiplateforme et des extensions pratiques, mais Samsung Internet offre une expérience de navigation plus pure grâce à sa mise en page conviviale et ses options de personnalisation. Tous les boutons de Samsung Internet sont idéalement situés sur la barre en bas de la page, ce qui rend la navigation plus rapide, notamment avec une utilisation à une main. Les nouveaux outils de synthèse et de traduction de l’IA sont intégrés dans la barre pour un accès d’une seule touche au lieu de naviguer dans les menus comme dans Chrome.

Samsung Internet offre une personnalisation supérieure. Vous pouvez choisir les icônes que vous souhaitez dans le menu et modifier la disposition pour afficher l’adresse, les signets et les barres d’onglets en bas de l’écran, là où ils sont facilement accessibles. Le mode nuit est également excellent, car il applique le paramètre sombre à la plupart des pages et peut être combiné avec le mode contraste élevé pour une meilleure visibilité.





2 Partage rapide

Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les

Samsung/Pocket-Lint

Partage rapide Quickshare est une fonctionnalité intégrée aux téléphones Android permettant de partager facilement votre contenu avec vos amis et votre famille sur de nombreuses plateformes.

Quick Share existe depuis un certain temps et constitue l’un des meilleurs moyens de partager des vidéos, des photos et d’autres fichiers avec d’autres téléphones Samsung Galaxy. Cependant, il fait face à une forte concurrence de la part Partage à proximité de Googlequi faisait la même chose et était disponible pour tous les téléphones Android, y compris Samsung. Plus tôt cette année, les sociétés rivales ont annoncé qu’elles fusionneraient les deux applications en une seule, et que le nouveau Quick Share serait à l’avenir standard sur tous les appareils Android.

Cette décision était logique car elle combinait la capacité de Quick Share à envoyer vers plusieurs appareils avec les limites de transfert de fichiers illimitées de Near Share pour créer une meilleure application pour tout le monde. C’est une victoire pour les utilisateurs qui peuvent désormais utiliser une seule application de partage sur tous les appareils Android.





3 Galerie Samsung

Défilement simple et édition plus facile

Samsung/Pocket-Lint

Galerie Samsung Samsung Gallery est une application qui permet aux utilisateurs d’afficher et de gérer des photos et des vidéos sur leurs téléphones Galaxy. Il comprend un éditeur d’images pratique et les derniers outils d’amélioration de l’IA.

Samsung Gallery est exclusif aux téléphones Galaxy mais peut tenir tête au multiplateforme Google Photos dans de nombreux domaines. Google Photos concerne le stockage dans le cloud et les appareils interconnectés, tandis que Samsung Galaxy offre une expérience locale plus intime avec des performances plus fluides et la possibilité de sauvegarder sur OneDrive. C’est peut-être subjectif, mais je trouve plus facile d’organiser des photos avec Samsung car je peux faire glisser mon doigt pour réduire tout le contenu de ma galerie et le diviser en mois ou en années, puis l’agrandir lorsque je trouve ce que je cherche.





Les deux applications disposent d’excellents outils d’édition dotés des dernières fonctionnalités d’IA, mais Samsung a l’avantage grâce à certaines fonctionnalités. D’une part, vous pouvez utiliser son ensemble complet d’outils d’édition sans nécessiter de sauvegarde des images. Il offre également un balayage facile pour zoomer et recadrer les images et vous permet d’ajouter des autocollants. En matière d’esthétique, Samsung Gallery correspond à l’apparence du thème que vous choisissez, tandis que Google Photos se démarque par son fond blanc générique.

4 Bonne serrure

Options de personnalisation illimitées

Samsung/Pocket-Lint

Bonne serrure Good Lock de Samsung est une suite logicielle comprenant divers modules permettant de personnaliser l’apparence et les performances de votre téléphone Galaxy.

Good Lock de Samsung comprend divers modules d’application pour personnaliser chaque aspect de votre expérience de téléphone Galaxy. Avec Good Lock, vous pouvez créer des thèmes, des arrière-plans et des skins de clavier personnalisés en utilisant toutes les images que vous aimez pour améliorer l’interface de votre téléphone. Il n’y a pas de limite et vous pouvez améliorer les fonctionnalités en ajoutant des routines et des paramètres avancés à vos applications de son et de caméra.





Jusqu’à présent, Google n’a pas de réponse et ne propose pas d’alternative Good Lock pour personnaliser les téléphones Samsung Galaxy. Ce n’est pas surprenant, compte tenu de tout le travail qui serait nécessaire pour son développement alors que Google doit s’inquiéter de ses propres téléphones Pixel. Cela dit, Google ne propose pas de version de Good Lock pour ses téléphones Pixel et ses clients doivent essayer des applications tierces comme System UI Tuner qui ne s’en rapprochent pas en termes d’options de personnalisation.

5 Samsung Musique

Profitez de votre musique intégrée et de vos listes de lecture Spotify

Samsung/Pocket-Lint





Samsung Musique Samsung Music est l’application de lecteur de musique par défaut sur les téléphones Galaxy. Il lit les MP3 stockés localement et intègre Spotify pour diffuser les chansons que vous aimez.

Samsung Music est le lecteur par défaut et offre une présentation claire et intuitive pour lire et trier vos chansons et albums sur les téléphones Galaxy. Les boutons de lecture, de lecture aléatoire, de rembobinage et d’avance rapide se trouvent tous en bas de l’écran pour un accès facile et facilitent la navigation dans les pistes. Créer des listes de lecture et gérer votre musique est également simple, car les options de recherche et de tri telles que les listes de lecture, les albums, les artistes et les dossiers sont logiquement disposées en haut. Spotify est intégré à Samsung Music, vous pouvez donc profiter de toutes vos chansons préférées au même endroit.

Google Play Music était préinstallé comme application de lecteur de musique standard sur les téléphones Samsung Galaxy S7, 8 et 9 avant d’être abandonné en 2020. À l’époque, Google négociait des accords séparés avec des maisons de disques pour YouTube et son lecteur de musique et a décidé d’apporter sous un même toit pour faciliter les choses. Cependant, ce n’était pas la fin du chemin pour l’application, et elle perdure puisque YouTube Music est préchargé sur tous les nouveaux téléphones Android.

6 Samsung DeX

Il n’y a pas de concurrence

Samsung/Pocket-Lint





Samsung DeX Samsung DeX se connecte à la plupart des moniteurs et ordinateurs portables et vous permet d’accéder à toutes vos applications sur un grand écran pour une meilleure efficacité.

Samsung DeX est une application polyvalente qui connecte votre téléphone Galaxy à un moniteur ou à un PC afin que vous puissiez utiliser toutes vos applications sur grand écran. C’est parfait pour le multitâche car vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément. La saisie et la navigation deviennent plus faciles car vous pouvez utiliser un clavier au lieu de l’écran tactile de votre téléphone. DeX est idéal pour le travail car vous pouvez accéder aux applications de votre téléphone et de votre PC sur un seul écran pour gagner du temps. L’application est également excellente pour les loisirs, car vous pouvez accéder à vos jeux mobiles et à vos services de streaming sans avoir besoin de les télécharger à nouveau.

Des alternatives tierces comme AirDroid Personal et ApowerMirror sont disponibles à la place de DeX, mais elles offrent des fonctionnalités limitées et ne peuvent pas correspondre à toutes ses fonctionnalités. Jusqu’à présent, Google n’a pas d’application alternative pour rivaliser avec DeX, ce qui désavantage nettement sa gamme de téléphones Pixel en termes de connectivité. Selon des fuites en ligne, Google travaille sur un nouveau mode bureau pour Android 15, mais il n’y a pas eu d’annonce officielle jusqu’à présent et nous croisons toujours les doigts.