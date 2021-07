6 ans de ‘Baahubali: The Beginning’: Prabhas revient dans le passé avec le dernier message | Nouvelles des gens

New Delhi : À l’occasion du magnum opus du réalisateur SS Rajamouli « Baahubali : The Beginning » qui termine ses 6 ans de sortie, la star pan-indienne Prabhas a félicité l’équipe qui a créé des vagues dans le monde du divertissement avec son travail sur le film.

Prabhas a pris son compte Instagram et a partagé une photo de lui du film, accompagnée de la légende, « #6YearsOfBaahubali: voici à l’équipe qui a créé des vagues de magie cinématographique à travers le pays et le monde. »

En ce jour spécial, les fans ont également demandé qu’un emoji spécial soit créé pour « Baahubali » sur le géant des médias sociaux, WhatsApp.

Plusieurs d’entre eux se sont tournés vers leurs identifiants Twitter et ont tweeté leurs demandes comme suit : « Nous voulons un emoji Baahubali sur WhatsApp !! #Prabhas #6YearsOfUnrivaledBaahubali. »

‘Baahubali: The Beginning’ a été tourné en télougou et en tamoul et doublé en malayalam et en hindi. C’est devenu une rage financière, battant des records au box-office. Avec ce film, Prabhas est devenu une superstar et est devenu une énorme star pan-indienne.

Après la franchise ‘Baahubali’, pour répondre à ses fans de tout le pays, Prabhas n’a distribué que des films pan-indiens. Sur le portefeuille multilingue, Prabhas a « Radhe Shyam », « Salaar », « Adipurush », « Saaho » et le prochain Nag Ashwin sur le pipeline.