6 aliments pour améliorer votre humeur — dont 1 pour les amateurs de sucreries

Consommer trop de sucre peut provoquer une augmentation puis une chute de votre glycémie, provoquant des sentiments de paresse et d’épuisement. Au lieu de cela, les diététistes révèlent six aliments sains qui peuvent vous remonter le moral : les graines de citrouille, les poissons gras, les avocats, les oranges, les légumes-feuilles foncés et le chocolat noir.

« Une alimentation globalement équilibrée contenant beaucoup d’aliments riches en nutriments est probablement la meilleure en matière de santé mentale », la diététiste Christine Byrne, propriétaire de Ruby Oak Nutrition à Raleigh, Caroline du Nord, a dit à Yahoo Life.

Les diététistes révèlent six aliments sains qui peuvent vous remonter le moral : les graines de citrouille, les poissons gras, les avocats, les oranges, les légumes-feuilles foncés et le chocolat noir. Getty Images

Byrne et Michelle Routhenstein, diététiste en cardiologie préventive chez Fully Nourished, ont partagé les aliments qui ont été associés aux hormones du bien-être comme la sérotonine et la dopamine.

Graines de citrouille

Routhenstein recommande de consommer environ 1 once de graines de citrouille plusieurs fois par semaine en les dispersant sur des salades, du yaourt ou des flocons d’avoine ou en les associant à une orange.

« Les graines de citrouille sont une excellente source de tryptophane, un acide aminé qui soutient la régulation de l’humeur en aidant à la production de sérotonine, un neurotransmetteur associé au bien-être », a expliqué Routhenstein à Yahoo Life.

Une once de graines de citrouille contient 163 milligrammes de tryptophane.

Il y a des annéesl’Organisation mondiale de la santé a fixé à 4 milligrammes par kilogramme de poids corporel l’apport quotidien recommandé en tryptophane.

Auteurs d’une étude de 2020 a déclaré que davantage d’essais doivent être menés sur le « potentiel antidépresseur important » des graines de citrouille. Il a également été démontré que les graines aident à réduire le risque de maladies cardiaques, d’hypertension, d’arthrite, de maladies auto-immunes et de cancer.

Poisson gras

L’American Heart Association recommande de consommer deux portions de poisson par semaine, en particulier les poissons gras. Getty Images

Maquereau sacré – les poissons gras comme les anchois, le hareng, le maquereau, la morue noire, le saumon, les sardines, le thon rouge, le corégone, le bar rayé et le cobia sont riches en acides gras oméga-3.

Les acides gras oméga-3 soutiennent la santé cardiaque en abaissant légèrement la tension artérielle, en réduisant le risque de battements cardiaques irréguliers et en diminuant la quantité de triglycérides dans le sang. Un taux élevé de triglycérides peut augmenter le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

« Sur la base des recherches menées jusqu’à présentles nutriments qui semblent avoir le lien le plus étroit avec l’amélioration de l’humeur sont les acides gras oméga-3 », a déclaré Byrne.

L’American Heart Association recommande consommer deux portions de poisson par semaine, en particulier les poissons gras. Environ 4 à 5 onces de saumon de l’Atlantique fournissent environ 3 grammes d’acides gras oméga-3.

Avocats

Manger au moins deux portions d’avocat par semaine a été associé à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires et de maladies coronariennes. Getty Images/iStockphoto

« Les avocats regorgent de graisses monoinsaturées saines pour le cœur, notamment d’acide oléique, qui est vital pour la santé du cerveau et lié à un risque moindre de dépression », a déclaré Routhenstein à Yahoo Life.

Les avocats contiennent également du tryptophane : la moitié d’un avocat (environ 100 grammes) contient 33 milligrammes de tryptophane, selon HealthCentral.

Manger au moins deux portions d’avocat par semaine a été lié à un risque moindre de maladies cardiovasculaires et de maladies coronariennes. Une portion correspond généralement à un tiers d’un avocat moyen, soit environ 50 grammes.

Des oranges

L’American Heart Association recommande consommer 4½ tasses de fruits chaque jour – il a été démontré que les oranges améliorent la santé du cerveau car elles sont riches en vitamine C. La carence en vitamine C est courante chez les personnes souffrant de dépression.

« Les oranges contiennent des flavonoïdes, tels que l’hespéridine, qui ont des propriétés antioxydantes et peuvent aider à réduire l’inflammation dans le cerveau, favorisant ainsi la stabilité globale de l’humeur », a expliqué Routhenstein.

L’American Heart Association recommande de consommer 4½ tasses de fruits chaque jour. Il a été démontré que les oranges contribuent à la santé du cerveau car elles sont riches en vitamine C. Getty Images

Une étude de 2022 a révélé que boire du jus d’orange riche en flavonoïdes trois fois par jour pendant huit semaines a amélioré les symptômes dépressifs chez les jeunes adultes.

Légumes verts foncés

Les directives diététiques pour les Américains recommande de consommer 1½ tasse de légumes vert foncé par semaine.

Les légumes-feuilles foncés comprennent le chou frisé, le chou vert, les épinards, la bette à carde, la roquette et le bok choy.

« Les légumes à feuilles vertes sont de bonnes sources de folate et de magnésium, qui sont importants dans la prévention de la dépression. » les auteurs d’une étude de 2018 ont écrit. « Le folate est impliqué dans le métabolisme des monoamines comme la sérotonine dans le cerveau. Synthèse réduite des résultats de sérotonine [in a] humeur dépressive. »

Les directives diététiques pour les Américains recommandent de consommer 1½ tasse de légumes vert foncé par semaine. Getty Images

Chocolat noir

Une petite étude de trois semaines en 2022 menée en Corée du Sud a révélé que les participants étaient de meilleure humeur après avoir mangé 10 grammes de chocolat noir contenant 85 % de cacao trois fois par jour.

Ceux qui consommaient du chocolat avec 70 % de cacao ou pas de chocolat du tout n’ont pas constaté les mêmes effets.

Les chercheurs ont attribué des changements aux microbes qui vivent dans les intestins.

« Ces résultats suggèrent que le chocolat noir a des effets prébiotiques en restructurant la diversité et la composition du microbiome intestinal, ce qui pourrait à son tour améliorer l’humeur via l’axe intestin-cerveau », ont-ils écrit.

Une étude de 2022 a révélé que les participants étaient de meilleure humeur après avoir mangé 10 grammes de chocolat noir contenant 85 % de cacao trois fois par jour. Getty Images/iStockphoto

Diététiste professionnelle du programme Executive Health de Cleveland Clinic Canada recommande une portion de chocolat noir entre 1 et 2 onces ou 30 à 60 grammes.

Une once équivaut à environ trois minces carrés de chocolat provenant d’une barre plus grande.





13/05/24







