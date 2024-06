6 aliments plus hydratants que l’eau, selon la science

L’été approche à grands pas. Cela signifie qu’il est important de prioriser boire de l’eau pour vous empêcher de vous déshydrater. L’eau seule ne suffit pas ; vous devrez également ajouter des électrolytes à votre alimentation, surtout si vous passez beaucoup de temps dans la chaleur. Les électrolytes se trouvent dans les boissons pour sportifsdes suppléments et certains aliments pour vous garder hydraté et reconstituer les minéraux perdus par la transpiration.

Beaucoup les aliments sont hydratants, de saison et plein d’électrolytes et de nutriments, qui vous aideront à étancher votre soif tout en vous gardant en bonne santé. Nous avons discuté avec un expert pour déterminer les aliments que vous devriez conserver dans votre réfrigérateur et les principaux avantages en matière d’hydratation qu’ils procurent. Voici lequel aliments hydratants Il est préférable que vous soyez prêt à affronter la chaleur.

Comment savoir si vous êtes hydraté



Les besoins en hydratation varient en fonction de votre taille, de votre niveau d’activité et de votre transpiration. Gabriela Barreto, une diététiste et nutritionniste sportive affirme qu’il existe deux indicateurs du niveau d’hydratation : votre soif et la couleur de votre urine. « Boire jusqu’à soif peut être approprié pour la plupart des individus afin de maintenir leur niveau d’hydratation et, en ce qui concerne l’urine, vous recherchez une couleur jaune pâle », explique Barreto. Elle dit que les seules fois où tu je ne devrais pas Soyez préoccupé par la couleur de votre urine lorsque vous faites votre premier pipi du matin, car elle a tendance à être sombre, ou si vous prenez des suppléments de vitamine B, qui rendent l’urine plus susceptible d’apparaître jaune vif.

Barreto recommande qu’en plus de la nourriture et de l’eau, un supplément d’hydratation tel que Skratch peut bénéficier aux personnes ayant un emploi actif et aux personnes qui s’entraînent ou passent beaucoup de temps dans la chaleur extérieure. « L’utilisation d’un produit hydratant peut être utile pour augmenter les réserves d’eau de votre corps », dit-elle. « Je recommande un produit hydratant contenant 300 à 500 milligrammes de sodium et de préférence environ 20 grammes de glucides. » Gardez à l’esprit qu’une boisson électrolytique sans glucides aidera également à la réhydratation, mais pas aussi efficacement. Assurez-vous donc de lire d’abord les étiquettes pour choisir la meilleure option pour vos besoins.

Stefania Pelfini, La Waziya Photographie/Getty Images

Quels aliments sont les plus hydratants ?

La plupart des aliments contiennent une certaine quantité d’eau, mais vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que les fruits et les légumes figurent en tête de liste.

Pour tirer le meilleur parti de ces fruits et légumes hydratants, assurez-vous de suivre les directives diététiques standard. Barreto déclare : « Les directives alimentaires recommandent deux à trois portions de fruits et trois à quatre portions de légumes pour la plupart des adultes. » Il n’existe pas de directives spécifiques pour hydrater les fruits et légumes, mais en mangeant la quantité quotidienne recommandée de produits, vous augmenterez votre hydratation, dit-elle.

Il est estimé que 20% à 30% de liquide les besoins peuvent provenir de l’alimentation, notamment des fruits et légumes. En combinant certains aliments, vous pouvez booster votre hydratation. « Lorsque l’on cherche à se réhydrater adéquatement, les glucides, les liquides et le sodium sont essentiels », explique Barreto, ajoutant : « Les glucides sont importants pour optimiser l’absorption de l’eau et du sodium dans le corps. »

Pastèque et autres melons

La pastèque n’est pas seulement un fruit synonyme d’été, elle est aussi très hydratante. Il est composé à 92 % d’eau et contient des antioxydants, des nutriments importants comme vitamines A et C, magnésium, fibres et lycopène (un pigment présent dans les fruits et légumes de couleur rouge, jaune ou orange). D’autres melons comme le cantaloup sont également composés à 90 % d’eau et constituent une bonne source de potassium, folate, ainsi que vitamines A et C.

Barreto dit qu’une recette estivale hydratante à essayer est une salade de concombre et de pastèque avec du citron vert, de la menthe et de la feta salée. Comme mentionné précédemment, le sodium et les glucides aideront le corps à absorber facilement l’eau du fruit. Barreto souligne que pour cette raison, vous remarquerez également que certains diététistes sportifs recommandent de saupoudrer du sel sur votre pastèque.

Concombres

Les concombres sont composés à 95 % d’eau et contiennent des vitamines comme vitamine K, magnésium et potassium. Ce légume rafraîchissant peut être facilement ajouté aux salades, aux sandwichs, à l’eau ou consommé seul. Sa teneur élevée en eau en fait également un légume faible en calories et constitue un aliment idéal à ajouter à votre alimentation si vous cherchez à perdre du poids et à vous sentir rassasié plus longtemps.



Squash

Ce légume polyvalent se marie bien avec les soupes, les sautés, les salades et comme accompagnement. Courges d’été populaires comme les courgettes sont une bonne source de vitamine C, de potassium et de fibres et sont composés à 94% d’eau. La teneur élevée en eau et en fibres vous gardera rassasié et hydraté pendant une période prolongée.

Des fraises

Ce fruit d’été populaire regorge d’antioxydants, de vitamines et de minéraux comme vitamine C, manganèse et folate. C’est un fruit facile à ajouter aux smoothies, aux yaourts, aux salades ou à manger seul. Les fraises sont composées à 91 % d’eau, ce qui en fait le fruit parfait pour étancher votre soif et satisfaire votre gourmandise.

De nombreux fruits et légumes de saison peuvent vous aider à rester hydraté. Getty Images/ASMR

Laitue et autres légumes-feuilles



Préparez une salade avec de la laitue et d’autres légumes verts comme la laitue, le cresson, les épinards ou le bok choy, qui ont une teneur élevée en eau et fournissent beaucoup de vitamines et de minéraux. La laitue est composée à 96 % d’eau et contient du folate, des fibres et des vitamines K et A. Les épinards sont riche en fer, acide folique, calcium et vitamines C et A. Le cresson, quant à lui, apporte 100 % des apports alimentaires recommandés pour les vitamine K, qui est un nutriment essentiel à la coagulation du sang et au maintien de la santé des os. Le bok choy est abondant dans vitamines K et Cce qui signifie que toute combinaison de ces légumes verts vous garantit une salade pleine de nutriments.

Les agrumes



Si vous appréciez des oranges, Pamplemousses, citrons verts et autres agrumes, puis mangez. Les agrumes ont tendance à être composés d’environ 80 % d’eau, ce qui en fait de bonnes options d’hydratation. Ils sont également riches en vitamine C et fibres et sont bons pour soutenir votre système immunitaire. Ils sont même suffisamment polyvalents pour être ajoutés aux salades de fruits, consommés seuls, ajoutés à l’eau ou aux salades et même comme marinade pour les protéines, comme le poulet ou le poisson.