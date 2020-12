La thyroïde est une petite mais importante glande placée à la base du cou. La glande libère des hormones pour maintenir plusieurs fonctions dans le corps telles que la croissance, la réparation cellulaire et le métabolisme. Cependant, certaines conditions peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de la glande. Lorsque la glande thyroïde ne produit pas suffisamment d’hormones thyroïdiennes, la condition est appelée hypothyroïdie. Les personnes atteintes d’hypothyroïdie peuvent souvent se sentir froides et fatiguées et peuvent facilement prendre du poids. Selon un article publié dans The Lancet Journal, la prévalence de l’hypothyroïdie en Inde est d’environ 11%.

L’un des problèmes associés à l’hypothyroïdie est un métabolisme plus lent, de sorte que la recherche suggère que la stimulation du métabolisme avec des changements de mode de vie pourrait aider à réguler l’hypothyroïdie. En plus des exercices réguliers et de l’activité physique, il est également important de manger des aliments qui aident votre métabolisme. De même, vous devez également éviter les aliments ou les nutriments qui peuvent aggraver la situation. Voici une liste de quelques aliments que vous voudrez peut-être éviter si vous souffrez d’hypothyroïdie:

1. Gluten

Le gluten, une protéine présente dans les aliments transformés à base de blé, d’orge et de millet, peut altérer le système digestif et irriter l’intestin grêle. Cela entrave l’absorption des hormones thyroïdiennes, conduisant à une hypothyroïdie. UNE étude conclut également qu’un régime sans gluten favorise l’absorption des médicaments thyroïdiens. Mais si vous voulez avoir des céréales contenant du gluten, essayez des céréales complètes (farine de blé entier ou atta) mais pas de céréales transformées ou polies (farine blanche ou maida). Certaines des céréales sans gluten sont le maïs, l’avoine, le sarrasin, le riz, le quinoa, le millet (ragi) que vous pourriez envisager dans votre alimentation sans gluten.

2. Légumes de la famille du chou

Les légumes crucifères comme le brocoli et le chou sont connus pour être riches en nutriments et riches en fibres, mais ils contiennent un composé appelé goitrogènes, qui peut affecter la fonction thyroïdienne. Certains recherche suggère que les légumes crucifères interfèrent avec l’absorption d’iode et diminuent la production d’hormones thyroïdiennes et ne devraient pas être consommés crus. D’un autre côté, les chercheurs affirment également que pour modifier la fonction thyroïdienne, il faut manger beaucoup de légumes crucifères. Si vous incluez ces légumes dans votre alimentation, faites-le en petites quantités et assurez-vous qu’ils sont bien cuits, car cela inactive les goitrogènes présents dans ces légumes.

3. Produits alimentaires à base de soja et dérivés du soja

Le soja, le tofu et le lait de soja sont riches en isoflavones, un composé censé augmenter le risque d’hypothyroïdie et rendre plus difficile l’absorption de l’hormone thyroïdienne. Cependant, comme la recherche est toujours divisée sur la question de savoir si une consommation accrue de produits à base de soja aggraverait les conditions, il est préférable d’éviter de trop consommer ces aliments.

4. Caféine

Pour certaines personnes, le café pourrait être leur rituel matinal préféré. Mais une étude publiée dans la revue Thyroïde suggère que la caféine présente dans le café peut bloquer l’absorption des hormones thyroïdiennes dans le système digestif. Il est également conseillé aux patients atteints d’hypothyroïdie de prendre le supplément thyroïdien dès le matin. Si vous devez l’avoir, les médecins suggèrent fortement d’attendre au moins 30 à 45 minutes après avoir pris le supplément pour prendre votre tasse de café – ou tout autre aliment ou boisson d’ailleurs.

5. Aliments et desserts indésirables ou transformés

Qui n’aime pas un goûter composé de pakodas, de pâtisseries ou de bonbons le soir? Malheureusement, ces délices ne sont pas une bonne idée pour les personnes souffrant d’hypothyroïdie. Les aliments transformés tels que la viande en conserve, les desserts en conserve, les frites emballées ou les beignets contiennent des tonnes de sel, de sucre, d’huile et de conservateurs et doivent être évités. Ces aliments sont des calories vides avec zéro ou peu de nutrition et imposent une charge calorique inutile au corps. En raison du métabolisme plus lent de l’hypothyroïdie, il est plus difficile de brûler les calories en excès et peut conduire à l’obésité.

6. Alcool

Avant de commander votre cocktail préféré, vous devez savoir que l’alcool peut causer des ravages à la fois sur les niveaux d’hormones thyroïdiennes dans le corps et sur la capacité de la glande thyroïde à produire cette hormone. Selon une étude publiée dans le Journal indien d’endocrinologie et métabolisme, l’alcool peut même provoquer ou augmenter les risques de troubles de l’humeur, qui sont également associés à l’hypothyroïdie. Par conséquent, il est préférable d’éviter la consommation d’alcool si vous avez un trouble thyroïdien.

Pour plus d'informations, lisez notre article sur Hypothyroïdie.

