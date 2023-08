6 actions dominant le commerce de l’IA et 3 autres qui en bénéficieront à l’avenir

Si vous pensez que vous avez complètement raté le commerce de l’intelligence artificielle, détrompez-vous. Les analystes de Goldman Sachs ont publié une note aux clients lundi soir, examinant ce qu’ils ont appelé « Le commerce (IA) après le commerce ». L’étude vise à identifier les bénéficiaires potentiels à long terme de l’adoption de l’IA, au-delà du battage médiatique de cette année qui a fait grimper en flèche les actions de bon nombre de ces grandes entreprises depuis le début de l’année. La note commence par discuter des trois principales catégories du commerce actuel de l’IA : (1) les facilitateurs, les entreprises nécessaires pour créer et gérer l’intelligence artificielle ; (2) les hyperscalers, les fournisseurs de cloud disposant de l’infrastructure nécessaire pour fournir l’IA au plus grand nombre ; et (3) les utilisateurs autonomes, ceux qui tirent parti de la technologie de l’IA pour améliorer leurs activités et accroître l’efficacité des utilisateurs. Les analystes procèdent ensuite à une évaluation plus détaillée des entreprises et des secteurs qui pourraient connaître une augmentation significative de leurs bénéfices grâce à ces dirigeants à mesure que l’adoption de l’IA augmente. En commençant par les trois principales catégories d’IA de Goldman, il n’est pas surprenant de trouver le nom du club Nvidia (NVDA) sur la liste des activateurs. Marvell Technology (MRVL), un ancien stock de Club et un stock actuel de Bullpen, est également inclus. La recherche sur l’intelligence artificielle ne serait pas possible sans le matériel (et dans certains cas les logiciels) que ces entreprises développent. Les trois plus grands fournisseurs de cloud — Club holdings Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) et Alphabet (GOOGL) — appartiennent à la catégorie des hyperscalers. Ils s’appuient sur les catalyseurs pour soutenir leurs environnements de cloud computing et la recherche et le développement de l’IA. Ces entreprises créent également de grands modèles de langage, des outils d’IA génératifs, etc., pour améliorer leurs propres offres. Quelques exemples : les recommandations d’achat d’Amazon, ChatGPT d’OpenAI soutenu par Microsoft ou la recherche Google améliorée par l’IA d’Alphabet. Les utilisateurs habilités comprennent des sociétés telles que Club names Meta Platforms (META) et Salesforce (CRM). Ils n’exécutent pas de clouds publics, mais exploitent l’IA en interne et offrent aux utilisateurs finaux des outils qui les rendent meilleurs et plus efficaces. Meta, par exemple, a créé des outils d’intelligence artificielle qui ont accru l’engagement et aidé les acheteurs publicitaires à mieux cibler leurs campagnes publicitaires. Einstein GPT de Salesforce est un modèle d’IA générative spécialisé dans la gestion de la relation client. À l’heure actuelle, les noms mentionnés ci-dessus sont assez bien connus des investisseurs, car ils ont déjà commencé à prendre conscience des avantages de la mise en œuvre de l’IA et ont vu leurs actions récompensées. Mais, en plus d’examiner le paysage de l’IA, la note de Goldman vise à répondre à la question : qu’est-ce que l’échange après l’échange ? En d’autres termes, quels types d’entreprises peuvent réaliser des bénéfices à l’avenir en tirant parti de la technologie fournie par ces trois groupes ? Pour avoir une idée de cela, les analystes ont examiné la mise en œuvre de l’IA sous deux angles : (1) l’impact que l’amélioration de la productivité des travailleurs pourrait avoir sur les revenus, et (2) l’impact que l’IA pourrait avoir si les revenus restaient inchangés mais que les coûts de main-d’œuvre étaient réduits en conséquence. de la mise en œuvre et de l’automatisation de l’IA. Le thème commun ici est l’amélioration de la productivité des travailleurs ; L’IA entraîne une croissance des revenus et une réduction des coûts de main-d’œuvre, un avantage évident pour les résultats. Cette focalisation sur la productivité du travail indique que les entreprises qui ont le plus à gagner sont celles dont les coûts de main-d’œuvre sont élevés en pourcentage du chiffre d’affaires et un pourcentage élevé de coûts de main-d’œuvre associés à des rôles qui peuvent être modifiés ou entièrement remplacés par l’intelligence artificielle. « Les entreprises employant un grand nombre de travailleurs du savoir (par exemple dans les domaines financiers, de l’information et autres domaines techniques) et dans des secteurs à forte administration (par exemple l’éducation et la santé) ont probablement le plus à gagner de l’adoption de l’IA », ont déclaré les analystes de Goldman dans leur rapport. L’univers utilisé pour cette analyse était le Russell 1000 – et selon eux, « le cadre implique que les bénéfices de l’action médiane du Russell 1000 pourraient être 19 % supérieurs à la référence grâce à l’adoption généralisée de l’IA et à une productivité accrue du travail ». Pour l’action typique du Russell 1000, les analystes ont déclaré que « 33 % de la masse salariale est potentiellement exposée à l’automatisation de l’IA et que les coûts de main-d’œuvre représentent actuellement 14 % des ventes totales ». Ils ont ajouté : « L’augmentation potentielle des ventes augmenterait les revenus de 11 % et la réduction des coûts de main-d’œuvre augmenterait les revenus de 26 %, toutes choses égales par ailleurs. » En utilisant cette méthodologie, Goldman a distingué plusieurs actions dans chaque groupe de marché, notamment les noms du Club Amazon dans le secteur de la consommation discrétionnaire et Costco (COST) dans la consommation de base. Nous sommes d’accord avec les analystes de Goldman sur le fait que le marché doit encore penser bien au-delà des gagnants évidents de l’IA du moment. Ils adoptent la bonne approche en se concentrant sur l’impact que l’IA pourrait avoir sur la dynamique du travail. En fait, les membres se souviendront peut-être que nous avons mené une analyse similaire sur Club holding Starbucks (SBUX), en partant du principe que les entreprises comptant un grand nombre d’employés dans des rôles que l’IA démontre déjà sa capacité à perturber sont les fruits les plus faciles à trouver en termes de marge. opportunités d’expansion. Dans notre propre analyse, nous avons conclu que le remplacement d’une moyenne de quatre travailleurs par site (trois baristas et un chef d’équipe) par des solutions d’IA pourrait potentiellement augmenter la marge opérationnelle des magasins gérés par l’entreprise d’environ 4,7 points de pourcentage et augmenter le bénéfice d’exploitation total d’environ 1,26 $. milliards, soit une augmentation d’environ 27 %. L'analyse de Goldman renforce notre conviction que les coûts de main-d'œuvre et leur capacité à être réduits grâce à la mise en œuvre de l'IA sont la façon dont les investisseurs doivent réfléchir s'ils veulent comprendre « transaction après transaction ». 