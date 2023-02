6 650 travailleurs supprimés, soit 5 % de ses effectifs

Dell a annoncé lundi son intention de licencier 5% de ses effectifs, soit environ 6.650 salariés, selon un Dépôt auprès de la SEC.

Les coupes chez Dell surviennent alors que la demande de PC et d’ordinateurs portables a ralenti à l’échelle mondiale. Les expéditions mondiales de PC ont baissé 28 % d’une année sur l’autre au quatrième trimestre 2022, selon les analystes du secteur d’IDC. Les livraisons d’ordinateurs chez Dell ont chuté de 37 % pour la même période, tandis que les concurrents Lenovo, HP et Pomme ont baissé respectivement de 28 %, 29 % et 2 %.

Les actions de Dell ont baissé de 3% tôt lundi.

Dans un mémo aux employés, Jeff Clarke, co-directeur de l’exploitation chez Dell, a déclaré que les coupes avaient été faites dans le but de “garder une longueur d’avance sur les impacts de la récession”. Il a déclaré que les mesures que Dell avait déjà mises en œuvre, telles que la limitation des déplacements, la suspension des embauches externes et la réduction des dépenses de services externes, n’étaient plus suffisantes.

“Malheureusement, avec des changements comme celui-ci, certains membres de notre équipe quitteront l’entreprise”, a déclaré Clarke. “Il n’y a pas de décision plus difficile, mais une décision que nous avons dû prendre pour notre santé et notre succès à long terme.”

Au 28 janvier 2022, Dell comptait 133 000 employés au total, selon un dépôt de société avec la SEC.

Dans la note aux employés, Clarke a déclaré que Dell avait déjà traversé des ralentissements économiques et “en était ressorti plus fort”.

“Nous serons prêts lorsque le marché rebondira”, a-t-il écrit.

L’annonce de licenciement de l’entreprise marque la dernière série de suppressions d’emplois dans l’industrie de la technologie, car Pay Pal a annoncé mardi son intention de supprimer 2 000 emplois. En janvier, Google a révélé son intention de licencier plus de 12 000 travailleurs, Microsoft a dévoilé son intention de licencier 10 000 employés et Salesforce a annoncé son intention de licencier 7 000 travailleurs.

Correction : Google, Microsoft et Salesforce ont annoncé des plans de licenciement en janvier. Une version antérieure indiquait mal le mois. Les actions de Dell se négociaient lundi. Une version antérieure indiquait mal le jour.