6 500 Kodavas se joignent pour battre le record du monde Guinness du plus grand rassemblement familial au Karnataka

Le portail du clan Kodava au Karnataka a organisé une initiative du nom de «Okoota» dans le but de battre le record du monde du plus grand rassemblement familial sous un même toit. Le 24 décembre, près de 6 000 personnes de la communauté Kodava se sont rassemblées à Bittangala, Karnataka à Virajpet pour tenter d’établir un record du monde Guinness. Le processus de vérification est toujours en cours pour déterminer si le rassemblement a battu le précédent record du monde. Le clan Kodava espère dépasser le record du monde du plus grand rassemblement familial, réalisé en France par 4514 personnes d’une même famille.

G Kishoo Uthappa, le fondateur du portail Kodava Clan, a déclaré à The Indian Express que “près de 6500 personnes se sont rassemblées sous le même toit pour prouver que nous appartenons tous à la même famille”. Le portail du clan Kodava a été créé pour aider le peuple Kodava à se connecter avec sa lignée ancestrale, et il s’est avéré efficace pour établir le plus grand arbre généalogique de plus de 21 000 membres Kodava. Kishoo a également déclaré qu’ils relient actuellement tous ceux qui ont participé à l’événement à l’arbre généalogique du portail pour déterminer s’ils appartiennent tous à la même famille.

Les Kodavas peuvent même utiliser le portail pour découvrir leurs liens familiaux avec le maréchal KM Cariappa, qui appartenait au clan Kodava et était l’un des deux seuls officiers de l’armée indienne à détenir le grade de maréchal ou tout autre membre de la communauté. Le portail a déjà remporté le Livre des records de l’Inde pour avoir le plus grand arbre généalogique, et il tente actuellement de battre le record du monde Guinness.

En outre, le rassemblement a donné une plate-forme aux littérateurs de Kodava pour présenter et échanger leurs œuvres. Plus de 30 entreprises de la région ont fait la promotion de la culture Kodava, tandis que de nombreuses activités divertissantes telles que le « valagathat », le chant et d’autres programmes ont été menées.

Plus tôt cette année, 5885 étudiants de l’Université de Chandigarh et de la Fondation NID de Chandigarh ont établi le record du monde Guinness pour la “plus grande image humaine d’un drapeau national flottant” avant l’occasion du 75e jour de l’indépendance 2022.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici