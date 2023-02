6 395 nouvelles plaintes contre les compagnies aériennes suite au chaos des voyages en décembre: CTA

Les retombées du chaos des voyages de décembre se poursuivent, alors que l’arriéré de plaintes déposées auprès de l’Office des transports du Canada (OTC) ne cesse de croître.

Au 31 janvier, 6 395 nouvelles plaintes avaient été déposées auprès de l’agence depuis le 21 décembre. Parmi ces plaintes, 2 028 sont liées à Air Canada, 1 951 sont liées à WestJet et 761 sont liées à Sunwing, a déclaré l’OTC à CTV National News. mardi.

En vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens, les Canadiens ont le droit de recevoir jusqu’à 1 000 $ en indemnisation pour les retards et les annulations, selon la taille de la compagnie aérienne et la durée du retard, tant que le retard était sous le contrôle de la compagnie aérienne et non lié à la sécurité.

Le dépôt d’une plainte auprès de l’OTC est censé être un dernier recours, lorsque les passagers aériens canadiens se voient refuser une indemnisation et sont incapables de résoudre leur différend tout en traitant directement avec la compagnie aérienne. Mais au lieu d’une résolution rapide, on dit aux passagers de prendre un numéro.

Au total, l’OTC affirme traiter un arriéré de plus de 36 000 plaintes, les plaignants étant confrontés à des délais d’attente allant jusqu’à 18 mois pour une décision.

“Nous avons reçu plus de plaintes que nous n’avons pu en traiter dans un laps de temps donné”, a déclaré Tom Oommen, responsable de la conformité et de l’application de la CTA, à CTV National News.

Dave Britton fait partie des milliers de plaignants qui attendent de connaître une décision de l’OTC. Il s’est vu refuser une indemnisation par WestJet après l’annulation de son voyage familial, mais il y a plus de 33 000 personnes en attente devant lui.

“Si le système fonctionne même à distance comme il est censé le faire, je pense que nous serons indemnisés. Mais si cela doit être dans deux ans, cet argent ne nous aidera pas de sitôt”, a-t-il déclaré à CTV National News. “Et cela ne va certainement pas soulager la douleur et la souffrance et devoir se battre pour quelque chose auquel vous avez droit.”

L’avocat Adam Pawlovich, qui attend également de recevoir une plainte de la CTA après le détour de son vol en provenance du Mexique, a déclaré qu’il envisageait de déposer une plainte auprès de la Cour des petites créances compte tenu du temps que cela prend à la CTA.

“Nous ne voyons pas de résolution pour les consommateurs. Si vous ne prenez pas de mesures pour protéger vos droits … à un moment donné, vous n’aurez plus de temps pour demander votre recours”, a-t-il déclaré à CTV National News.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, s’est engagé à renforcer la protection des passagers et les règles pour les compagnies aériennes après les récents problèmes de voyage. Mardi, interrogé sur les milliers de nouvelles plaintes déposées auprès du CTA, il a déclaré qu’il pouvait “ressentir leur frustration”.

Alghabra a ajouté: “Nous prenons des mesures et nous allons faire ce que nous pouvons pour réparer le système.”