6 000 supporters argentins bannis des stades de la Coupe du monde

L’Argentine a interdit à près de 6 000 supporters de se rendre dans les stades lors de la prochaine Coupe du monde. Reuters rapporte que ces personnes consistent en des délinquants violents et des citoyens impliqués dans des activités illégales. En outre, il en va de même pour ceux qui sont actuellement endettés pour les cotisations alimentaires.

Les responsables du gouvernement de Buenos Aires ont publié lundi une déclaration par radio au sujet de la décision. « Les violents sont ici et au Qatar. Nous voulons ramener la paix dans le football et que les violents soient à l’extérieur des stades », a déclaré le ministre de la Justice et de la Sécurité de la capitale, Marcelo D’Alessandro, dans l’interview.

“Ils ont été inclus pour leur appartenance aux ‘barras’ [violent fans]pour avoir participé à des actes de violence, pour des associations illicites telles que les « trapitos » [banned street businesses]et pour devoir des pensions alimentaires [from divorced parents]», a également ajouté D’Alessandro.

Le responsable argentin a affirmé que son pays travaillerait avec le gouvernement qatari pour faire appliquer la politique. “Comme toujours dans les Coupes du monde, des délégations de différents corps de police [of the country] seront envoyés pour travailler avec les autorités de sécurité du Qatar », a déclaré D’Allessandro.

Les supporters argentins interdits d’assister à la Coupe du monde au Qatar

Le ministère argentin de la Sécurité nationale avait précédemment accepté de coopérer avec le Qatar pour empêcher ces personnes d’entrer dans les stades. La décision est devenue définitive plus tôt cet été.

De plus, D’Allessandro a fait écho au fait que la règle s’applique à un certain nombre de fans qui regardent des matchs en Argentine. Le responsable a déclaré qu’environ 3 000 des interdits sont des “barrabravas” et ne peuvent pas assister à des matchs de football dans leur propre pays.

L’Argentine est actuellement l’un des favoris pour remporter le trophée de la Coupe du monde. Lionel Messi mène une équipe argentine actuellement classée troisième au classement mondial. Ils concourront dans le groupe C aux côtés de l’Arabie saoudite, du Mexique et de la Pologne. L’Argentine entame son tournoi de la Coupe du monde contre l’Arabie saoudite le mardi 22 novembre.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire