NEW YORK, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ — All Entertainment Media Group (AEMG), une société de création de contenu leader, annonce fièrement la collaboration entre sa propre sensation de rap, 5ive Mics, et le célèbre superproducteur Scram Jones sur le prochain single à succès « The New – Vutton Don. ” Ce partenariat stratégique est sur le point de captiver le public mondial, juste à temps pour l’effervescence de la Fashion Week de New York.

Le super producteur Scram Jones, célèbre pour ses instincts musicaux aiguisés, a reconnu le potentiel de “The New – Vutton Don” à résonner auprès du public à l’échelle mondiale. La collaboration rassemble les talents inégalés de 5ive Mics et Scram Jones, promettant un morceau qui transcende les genres et séduit divers amateurs de musique.

Malgré son soutien financier substantiel à Louis Vuitton, 5ive Mics se présente comme un actionnaire notable de la marque de luxe, ayant investi des centaines de milliers de dollars au fil des années. Cette collaboration avec Scram Jones souligne non seulement ses prouesses musicales, mais aussi son rôle essentiel dans le monde de la haute couture en tant qu’acteur important du Louis Vuitton.

Jeffrey BurtonPDG et co-fondateur d’All Entertainment Media Group, a exprimé son enthousiasme à propos de cette collaboration, déclarant : « Nous pensons que cette collaboration illustre l’esprit d’innovation au cœur d’AEMG. 5ive Mics et Scram Jones forment ensemble une centrale électrique, et « The New – Vutton Don’ est sur le point de faire des vagues dans l’industrie musicale.”

Todd Napolitanoprésident et co-fondateur d’All Entertainment Media Group, a fait écho aux sentiments de Burton, ajoutant : « Alors que nous entrons dans la Fashion Week de New York, cette collaboration témoigne de l’engagement d’All Entertainment Media Group à repousser les limites de la créativité et à créer des moments culturels qui résonnent à l’échelle mondiale. “

Tire Matthews, alias DJ Profluent, responsable du développement artistique chez All Entertainment Media Group, a également partagé ses réflexions sur cette collaboration passionnante, déclarant : « La synergie entre 5ive Mics et Scram Jones sur « The New – Vutton Don » est un témoignage de l’engagement d’AEMG. engagement à favoriser l’excellence artistique. Cette collaboration n’est pas qu’une simple collaboration ; c’est une intersection culturelle, et nous sommes ravis d’en faire partie.

