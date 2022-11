5Cadeaux d’inspiration parisienne pour les francophiles sur votre liste de vacances – Hollywood Life

Crédit d’image : Maria/Adobe

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Suite Achats

L’esthétique parisienne ne ressemble à aucune autre, il n’est donc pas étonnant que la ville soit constamment appelée la capitale mondiale de la mode. Heureusement, vous n’avez pas besoin de vous ruiner en marques de luxe ou d’un voyage en France pour apporter cela style emblématique dans votre maison.

Bien que l’esthétique parisienne soit indéniablement chic, elle est également assez facile à reproduire. Donc, si vous cherchez un moyen de rafraîchir l’intérieur de votre maison pour les fêtes de fin d’année ou des cadeaux pour votre ami parisien, vous pouvez le faire tout en respectant votre budget. La clé du style parisien est de tout garder simple et élégant avec juste un soupçon de complexité.

Les articles de décoration que nous avons trouvés correspondent certainement à ces spécifications. Avec de superbes articles pour la maison comme un style antique plateau miroirun verre chic carafe pour votre table de chevet, un ornement Cadre de l’image et miroiret minimaliste boîte à bijouxvous êtes sûr de trouver quelque chose pour votre place.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Ajoutez une touche de sophistication à n’importe quelle pièce avec un plateau miroir style ancien. Incroyablement polyvalent, ce plateau peut servir d’organisateur de maquillage ou de bijoux, de plateau de service fantaisie et bien plus encore.

C’est un moyen infaillible d’apporter une esthétique glamour à votre chambre, salle de bain ou salon. Cette pièce magnifique coûte actuellement 14 $, ce qui en fait un goût de Paris super abordable par rapport aux alternatives.

Lien connexe Lié: Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

Obtenez l’esthétique française naturelle avec l’élégance de ce carafe apporte. Cela rendra n’importe quelle pièce plus charmante et vous donnera l’impression de vivre un style de vie luxueux lorsque vous faites quelque chose d’aussi simple que de vous verser un verre d’eau.

Autre ensembles de carafes peut coûter entre 50 $ et plus de 100 $, ce qui en fait une option incroyablement abordable à moins de 25 $

Transformez votre chambre ou votre salon en musée d’art avec ce cadre photo orné et doré. Ajoutez une couche supplémentaire à l’esthétique en encadrant une belle photo de paysage local ou même une photo franche de vos proches. Quelle que soit la photographie que vous décidez d’utiliser, vous êtes sûr d’obtenir le look parisien avec ce cadre de style vintage.

Les détails montrent un dévouement attentif à la conception antique, qui évoque l’esprit de l’art et de l’architecture français. Des cadres photo similaires peuvent vous coûter assez cher, ce qui en fait une option abordable à environ 30 $ lorsque vous appliquez le coupon de 10 % de réduction.

Gardez tous vos bijoux en sécurité et organisés de manière simple et chic boîte à bijoux qui apportera une touche d’élégance à votre chambre ou votre salle de bain.

Cette boîte à bijoux d’inspiration antique est actuellement en vente à près de 20% de réduction, ce qui ramène le prix à 49 $. Il y a aussi un coupon en ligne vous pouvez demander un rabais supplémentaire de 10 %, totalisant plus de 15 $ d’économies.

Rassemblez instantanément votre esthétique parisienne avec une céramique miroir mural d’appoint qui donneront à n’importe quelle pièce de votre maison une touche d’élégance. Cette décoration murale vintage a un miroir rond en verre et un cadre en céramique blanche légèrement vieilli.

Ajoutez ce miroir à votre salon pour éclairer instantanément la pièce et créer un espace de vie plus spacieux. Placez-le dans votre chambre en miroir pratique pour vous préparer le matin ou placez-le dans votre couloir pour accentuer votre déco d’inspiration parisienne. Les possibilités sont infinies. Cette miroir ancien est en vente à plus de 65 % de réduction, vous ne voulez donc pas manquer votre chance de rehausser votre décor à moindre coût.

Adoptez l’esthétique parisienne

Créer le look d’inspiration française parfait est plus facile que jamais grâce à ces “Magnifiques” trouvailles. Vous pouvez désormais offrir la charmante élégance de Paris à moindre coût sans jamais avoir à quitter la maison.