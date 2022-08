598 danseurs ont joué du disco ensemble au Camp Bestival et ont établi un nouveau record Guinness

Reine du Kitchen Disco, Sophie Ellis-Bextor a récemment battu un record du monde Guinness, pour la plus grande danse disco jamais organisée au Camp Bestival, qui était animée par un chanteur et auteur-compositeur anglais. Selon The Sun, le record a été battu, après que le festival britannique annuel organisé au château de Lulworth dans le Dorset a vu 598 festivaliers, parés de paillettes, secouer une jambe sous la boule disco géante. En dansant sur We Are Family de Sister Sledge lors du bal disco de 33 pieds du festival, la tentative de record a permis de collecter des fonds pour le Ellen MacArthur Cancer Trust. Tout comme différents genres de chansons et de films, Disco, qui est né dans les années 1960, symbolise la culture pop des années 1970, lorsqu’elle était la plus populaire.

Selon certaines informations, la performance disco record a été dirigée par la championne de disco Claire Hodgson MBE, qui représentait un organisme de bienfaisance qu’elle a fondé en 2005 pour promouvoir l’égalité dans les arts appelé Diverse City. Le record a été vérifié par les officiels, et il s’est avéré qu’ils ont clairement battu le dernier record, car l’ancien record était de 274 danseurs. Déposant les deux photos avec les membres de l’équipage et les juges, le compte Twitter officiel du Camp Bestival a tweeté : « Nous l’avons fait ! Le Camp Bestival Dorset détient désormais le record mondial Guinness officiel de la plus grande danse disco avec 598 danseurs ! Merci à tous ceux qui ont participé et nous ont aidés à collecter des fonds pour Ellen MacArthur Cancer Trust.

Nous l’avons fait! #CampBestivalDorset détient désormais le record mondial Guinness officiel de la plus grande danse disco avec 598 danseurs ! 🪩 💃🏻 Merci à tous ceux qui ont participé et nous ont aidés à amasser des fonds pour @emctrust 🎉 pic.twitter.com/XOkf1PLxUQ – CampBestival (@CampBestival) 30 juillet 2022

Le Sun a cité Sophie en disant: “De ma propre Kitchen Disco à une extravagance disco entièrement pailletée dans le magnifique domaine du château de Lulworth, je suis ravie d’avoir joué un rôle étincelant en aidant Camp Bestival à atteindre le Guinness World officiel. Titre record pour la plus grande danse disco. Sophie a conclu en félicitant tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, Ellen MacArthur Cancer Trust aide les jeunes âgés de 8 à 24 ans qui ont reçu un diagnostic de cette maladie mortelle.

