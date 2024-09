59 joueurs participeront au camp d’entraînement des Canadiens

BROSSARD – Le Canadien de Montréal a annoncé mardi que 59 joueurs participeront au camp d’entraînement 2024 de l’équipe. Le camp s’ouvrira le mercredi 18 septembre au Complexe sportif CN de Brossard avec des tests physiques et des examens médicaux. Il se poursuivra jusqu’au lundi 7 octobre en vue du match d’ouverture de la saison, le 9 octobre, contre les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.

Les 59 joueurs incluent 35 attaquants, 17 défenseurs et sept gardiens de but. Au total, 43 joueurs ont des contrats avec la LNH et 12 avec la LAH. Trois joueurs ont également été invités à un essai et un n’a pas signé de contrat.

Cliquez ici pour voir la liste complète.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis et ses adjoints Roger Grillo, Trevor Letowski, Stéphane Robidas et Éric Raymond dirigeront les entraînements, les matchs et les évaluations sur glace durant le camp. Le personnel d’entraîneurs du Rocket de Laval dirigé par l’entraîneur-chef Pascal Vincent et les adjoints Daniel Jacob, Martin Laperrière et Marco Marciano sera également sur place.

Programme du camp d’entraînement