59 h 16 juin – Section locale de Shaw

Le conseil d’administration de St. Margaret’s Health s’est réuni récemment et a finalisé la fermeture de l’hôpital de Spring Valley à 23 h 59 le vendredi 16 juin.

La fermeture comprendra toutes les opérations – hôpital, cliniques et autres installations – à la fois à St. Margaret’s-Spring Valley et à St. Margaret’s-Pérou.

« Ce n’est pas le résultat qu’aucun d’entre nous souhaitait et cela est dû à de nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté », a déclaré Tim Muntz, président et chef de la direction, dans une note datée du 9 juin aux employés et au personnel.

St. Margaret’s avait annoncé à la mi-mai qu’une fermeture le 16 juin était imminente sans financement d’urgence de l’État. Un budget de l’Etat voté sans aucune aide pour l’hôpital. La fermeture – combinée à la fermeture en janvier de l’hôpital du Pérou – laissera les comtés de l’ouest de La Salle et de l’est de Bureau sans salle d’urgence tout au long de l’été.

L’administration et la direction n’étaient pas convaincues que SMH utiliserait le financement de l’État pour les besoins en matière de paie. Ce scepticisme semble malheureusement avoir été justifié après que le paiement anticipé d’OSF, dont on nous avait assuré qu’il serait utilisé pour la paie, a été utilisé pour rembourser les dettes dues à leur banque financière. — La sénatrice d’État Sue Rezin (R-Morris) et le représentant d’État Lance Yednock (D-Ottawa)

Quelques heures vendredi après que St. Margaret’s a publié sa note de service, la sénatrice d’État Sue Rezin (R-Morris) et le représentant d’État Lance Yednock (D-Ottawa) ont publié une déclaration conjointe, qualifiant l’annonce d’« extrêmement décevante ».

« Depuis que nous avons appris la fermeture potentielle de l’hôpital de Spring Valley, nous avons travaillé avec l’administration du gouverneur et les dirigeants législatifs pour obtenir un soutien financier de l’État pendant la durée du transfert de propriété de l’hôpital péruvien », ont déclaré les législateurs dans leur déclaration.

« Cependant, au cours de ces discussions, l’administration et la direction n’étaient pas convaincues que SMH utiliserait le financement de l’État pour les besoins en matière de paie. Ce scepticisme semble malheureusement avoir été justifié après que le paiement anticipé d’OSF, dont on nous avait assuré qu’il serait utilisé pour la paie, a été utilisé pour rembourser les dettes dues à leur banque financière.

Rezin et Yednock ont ​​déclaré qu’ils ressentaient pour les employés, les patients et les membres de la communauté qui seront désormais obligés de chercher des soins médicaux et un emploi ailleurs.

Alors que St. Margaret’s Health-Pérou (l’ancien hôpital communautaire de l’Illinois Valley) et diverses propriétés seront acquises par OSF HealthCare, l’hôpital de Spring Valley ne faisait pas partie de la vente en cours. Vendredi, OSF n’avait pas déposé auprès de la Commission de révision des établissements et services de santé une demande de changement de propriétaire, une étape nécessaire à l’acquisition de l’hôpital péruvien, et qui serait suivie d’une période d’achèvement de 60 à 90 jours.

« En attendant, nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider et accélérer l’achat et la réouverture de l’hôpital du Pérou afin de garantir que notre communauté aura accès à des soins de santé de qualité », ont déclaré les législateurs.

La mairesse de Spring Valley, Melanie Malooley-Thompson, a qualifié l’annonce de vendredi de « résultat malheureux », mais a par ailleurs soutenu les déclarations précédentes qu’elle avait faites au sujet des difficultés financières de l’hôpital. Elle a déclaré lors de la réunion du conseil municipal de lundi que la clinique Carle avait manifesté son intérêt pour l’achat de l’hôpital de Spring Valley, mais avait décidé de ne pas le faire.

Vendredi, la finalisation de la fermeture de Spring Valley intervient le jour même de la fermeture de l’Institut d’hygiène de La Salle, dirigeant les patients ayant des besoins financiers vers le Dr Kara Fess au niveau inférieur du 920 West St., en face de l’établissement fermé du Pérou. La clinique médicale Streator, la clinique médicale Henry et la clinique médicale La Salle figuraient parmi les autres fermetures de St. Margaret.