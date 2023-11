59% des femmes diagnostiquées avec un cancer du sein après sa propagation | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : Seules 30 % des femmes en Inde reçoivent un diagnostic de cancer du sein lorsque la maladie est encore localisée ou, pour faire simple, confinée au sein.La plupart des femmes (59 %) reçoivent un diagnostic alors que la maladie s’est déjà propagée à l’extérieur du pays. sein aux structures à proximité ou ganglions lymphatiques .Pire encore, 11 % des femmes reçoivent encore un diagnostic de cancer qui s’est propagée à des parties éloignées du corps telles que les poumons, le foie ou les os.Ce sont quelques-unes des conclusions d’une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA Oncologie qui quantifie pour la première fois la répartition mondiale des stades au moment du diagnostic du cancer du sein chez les femmes dans 81 pays à travers le monde.

L’étude, un effort international collaboratif dirigé par le Centre international de recherche sur le cancer, a étudié le stade auquel plus de 20 millions de femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein, au cours des trois dernières décennies et dans différents pays et régions du monde.

Pour l’Inde, les données de 28 registres de cancer basés sur la population ont été incluses dans l’analyse coordonnée par l’ICMR-NCDIR de Bengaluru.

“Le cancer du sein à un stade avancé était présent dans des proportions plus élevées chez les femmes plus âgées que chez les femmes d’âge moyen et les jeunes”, a déclaré le Dr Prashant Mathur, directeur de l’ICMR-NCDIR à TOI.

En comparaison, moins de 10 % des femmes atteintes d’un cancer du sein dans la plupart des pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Océanie ont reçu un diagnostic de maladie métastatique à distance. Toutefois, dans les pays d’Afrique subsaharienne, jusqu’à 30 % des femmes ont reçu un diagnostic de tumeur métastatique à distance à un stade avancé.

Le cancer du sein est le type de cancer le plus répandu dans le monde et la principale cause de décès par cancer chez les femmes. Selon le CIRC, une détection précoce et un diagnostic rapide augmentent les chances de traitement curatif et conduisent à de meilleurs résultats en matière de survie. Dr Abhishek Shankar, professeur adjoint en radio-oncologie à l’AIIMS, le taux de survie à cinq ans des femmes diagnostiquées avec un cancer du sein confiné au sein (maladie locale) est de 95 à 100, tandis que pour les maladies métastatiques régionales et distantes, il est réduit à 80 à 85 % et 25-30% respectivement.

“Le cancer du sein commence par une grosseur dans le sein et peut se propager à d’autres quadrants à mesure que la grosseur augmente. Il peut atteindre le ganglion lymphatique axillaire régional (petits morceaux de tissu) qui constitue la première zone de drainage avec l’autre lymphe. “Il peut également se propager à d’autres organes comme les poumons, le foie, le cerveau et les os par la circulation sanguine”, a-t-il expliqué.

Le Dr Harshad Joshi, gastroentérologue principal à l’hôpital Nanavati Max, a déclaré : « J’ai récemment vu une patiente, une femme de 58 ans, qui souffrait d’une jaunisse et d’une ascite (accumulation de liquide dans l’abdomen). À première vue, cela ressemblait à une maladie du foie avec complication. Lorsque nous avons enquêté plus en profondeur, nous avons découvert que la patiente avait une masse mammaire importante qui s’était propagée au foie. Lorsque nous l’avons interrogée sur la masse mammaire, elle a mentionné qu’elle l’ignorait, estimant que ce n’était qu’une grosseur, même s’il y avait un écoulement de sang du sein – elle a juste je l’ai ignoré.”

Il a ajouté que si la femme avait pris des mesures précoces, elle aurait pu être facilement soignée et elle est maintenant atteinte d’un cancer du sein de stade 4 – ne pouvant bénéficier que de soins palliatifs.