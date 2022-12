58 musulmans rohingyas débarquent sur une plage à Aceh en Indonésie

BANDA ACEH, Indonésie (AP) – Des dizaines de musulmans rohingyas affamés et faibles ont été retrouvés dimanche sur une plage de la province d’Aceh, à l’extrême nord de l’Indonésie, après des semaines en mer, ont annoncé des responsables.

Le groupe de 58 hommes est arrivé tôt dimanche sur la plage d’Indrapatra à Ladong, un village de pêcheurs du district d’Aceh Besar, a déclaré le chef de la police locale Rolly Yuiza Away. Les villageois qui ont vu le groupe de l’ethnie Rohingya sur un bateau en bois branlant les ont aidés à atterrir et ont ensuite signalé leur arrivée aux autorités, a-t-il déclaré.

“Ils ont l’air très affaiblis par la faim et la déshydratation. Certains d’entre eux sont malades après un voyage long et difficile en mer », a déclaré Away, ajoutant que les hommes ont reçu de la nourriture et de l’eau des villageois et d’autres alors qu’ils attendaient de nouvelles instructions de l’immigration et des autorités locales à Aceh.

Au moins trois des hommes ont été transportés d’urgence dans une clinique de santé pour des soins médicaux, et d’autres reçoivent également divers traitements médicaux, a déclaré Away.

Vendredi, les Nations Unies et d’autres groupes ont exhorté les pays d’Asie du Sud à secourir jusqu’à 190 personnes soupçonnées d’être des réfugiés rohingyas à bord d’un petit bateau à la dérive depuis plusieurs semaines dans la mer d’Andaman.

“Les rapports indiquent que les personnes à bord sont maintenant restées en mer pendant un mois dans des conditions désastreuses avec une insuffisance de nourriture ou d’eau, sans aucun effort de la part des États de la région pour aider à sauver des vies humaines”, a déclaré l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, dans un communiqué. “Beaucoup sont des femmes et des enfants, avec des rapports faisant état de jusqu’à 20 personnes décédées sur le navire en état de naviguer pendant le voyage.”

Away a déclaré qu’il n’était pas clair d’où venait le groupe ou s’il faisait partie du groupe de 190 réfugiés rohingyas qui ont dérivé dans la mer d’Andaman. Mais l’un des hommes qui parlait malais a déclaré qu’ils étaient en mer depuis plus d’un mois et qu’ils avaient l’intention de débarquer en Malaisie pour y chercher une vie meilleure et y travailler.

Plus de 700 000 musulmans rohingyas ont fui le Myanmar à majorité bouddhiste vers des camps de réfugiés au Bangladesh depuis août 2017, lorsque l’armée du Myanmar a lancé une opération de déminage en réponse aux attaques d’un groupe rebelle. Les forces de sécurité du Myanmar ont été accusées de viols massifs, de meurtres et d’incendies de milliers de maisons.

Des groupes de Rohingyas ont tenté de quitter les camps surpeuplés du Bangladesh et de voyager par mer dans des voyages dangereux vers d’autres pays à majorité musulmane de la région.

La Malaisie, dominée par les musulmans, est une destination courante pour les bateaux et les trafiquants ont promis aux réfugiés une vie meilleure là-bas. Mais de nombreux réfugiés rohingyas qui débarquent en Malaisie risquent la détention.

Bien que l’Indonésie ne soit pas signataire de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés de 1951, le HCR a déclaré qu’un règlement présidentiel de 2016 fournit un cadre juridique national régissant le traitement des réfugiés sur des bateaux en détresse près de l’Indonésie et les aidant à débarquer.

Ces dispositions sont appliquées depuis des années, le plus récemment le mois dernier lorsque quelque 219 réfugiés rohingyas, dont 63 femmes et 40 enfants, ont été secourus au large des côtes du district nord d’Aceh à bord de deux bateaux branlants.

“Nous exhortons le gouvernement indonésien à secourir les bateaux et à leur permettre de débarquer en toute sécurité”, a déclaré le directeur exécutif d’Amnesty International Indonésie, Usman Hamid. « Nous exhortons également le gouvernement indonésien à mener une initiative régionale pour résoudre la crise des réfugiés.

Jeudi, le rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, Tom Andrews, a exhorté les gouvernements d’Asie du Sud et du Sud-Est “à coordonner immédiatement et de toute urgence la recherche et le sauvetage de ce bateau et à assurer le débarquement en toute sécurité des personnes à bord avant toute nouvelle perte de la vie se produit.

“Alors que de nombreuses personnes dans le monde se préparent à profiter des fêtes de fin d’année et à sonner le début d’une nouvelle année, des bateaux transportant des hommes, des femmes et de jeunes enfants rohingyas désespérés se lancent dans des voyages périlleux à bord de navires en état de naviguer”, a déclaré Andrews dans un communiqué.

Les rédacteurs d’Associated Press Niniek Karmini à Jakarta, en Indonésie et Grant Peck à Bangkok ont ​​contribué à ce rapport.

Yayan Zamzami, Associated Press