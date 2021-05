58% des mammifères sauvages d’Amérique du Nord pourraient bénéficier de l’activité humaine: étude

Une étude publiée dans Global Change Biology a révélé qu’environ 58% des mammifères en Amérique du Nord pourraient bénéficier de l’activité humaine, car ils étaient plus susceptibles de se trouver dans des zones où les perturbations humaines augmentent. Cependant, 33% des espèces de mammifères étaient moins susceptibles de se trouver dans des zones entourant la présence humaine, selon la recherche.

Les scientifiques ont utilisé les données de 3 212 pièges photographiques installés à travers l’Amérique du Nord pour suivre 24 espèces de mammifères dans 61 projets de pièges photographiques situés dans diverses régions.

«Nous sommes très intéressés, depuis longtemps, par la manière dont les perturbations humaines influencent la faune», a déclaré Chris Wilmers, l’un des auteurs de l’étude et professeur d’études environnementales à l’UC Santa Cruz, dans un communiqué de presse par UC Santa Cruz. Selon Wilmers, son équipe voulait voir «comment la faune, en général, réagit à des pressions anthropiques similaires en Amérique du Nord».

Les scientifiques ont combiné les données de milliers de pièges photographiques aux États-Unis, au Canada et au Mexique et ont divisé les observations en deux catégories de perturbations humaines. Le premier type était «l’empreinte du développement humain», des zones où existent des choses construites par les humains, comme les routes, les champs agricoles et les maisons. Le deuxième type était la simple présence humaine, comme les pique-niques et les activités récréatives dans les jungles et les paysages naturels.

En analysant les données, les chercheurs ont découvert que les loups, les carcajous, les grizzlis et les lynx étaient moins susceptibles de se trouver à proximité des zones développées, et lorsqu’ils ont été trouvés, ils étaient moins susceptibles d’être actifs. Les espèces de wapitis, de cerfs mulets, de mouffettes rayées, de renards roux, de lynx roux, de coyotes et de pumas étaient également moins susceptibles de se trouver dans ces zones. Cependant, lors de leur visite, ils étaient plus actifs dans les zones développées.

En revanche, les ratons laveurs et les cerfs de Virginie faisaient partie des espèces les plus susceptibles d’être trouvées et avaient tendance à être plus actives dans les zones développées.

Cependant, le des chercheurs reconnaissez que, étant donné que, près des zones développées, il y a si peu d’habitat naturel disponible pour des animaux comme les pumas, il est probable que leur activité enregistrée plus élevée est due au fait qu’ils n’avaient pas d’endroits où aller au-delà des pièges photographiques.

