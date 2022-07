58 comtés de l’Illinois à risque « élevé » de COVID-19 – Shaw Local

Le ministère de la Santé publique de l’Illinois a annoncé vendredi qu’il y avait 58 comtés de l’État à risque “élevé” de COVID-19, soit une augmentation de huit par rapport à la semaine précédente et une augmentation de 30 par rapport à il y a deux semaines. 36 autres comtés sont à risque “moyen”, soit une diminution de huit par rapport à la semaine précédente.

Les comtés du nord de l’Illinois répertoriés au niveau communautaire élevé sont Cook, DeKalb, DuPage, Grundy, Kane, Kendall, Lake, Lee, McHenry, Stephenson, Whiteside, Will et Winnebago.

“Les données nous indiquent que le COVID-19 est toujours parmi nous et continue de se propager”, a déclaré le directeur par intérim de l’IDPH, Amaal Tokars, dans un communiqué de presse. “La chose la plus importante que vous puissiez faire pour vous protéger et protéger vos proches contre le virus est d’être à jour sur les vaccins et les rappels. Si vous avez attendu pour recevoir un vaccin, un rappel ou un deuxième rappel, n’attendez plus. Mettez-vous à jour.

«Des vaccins sûrs et efficaces sont largement disponibles gratuitement pour toute personne âgée d’au moins 6 mois dans l’Illinois. Ceci est particulièrement important pour les personnes vulnérables aux conséquences médicales graves.

«Nous vous recommandons également de porter votre masque dans les lieux publics intérieurs et d’éviter les espaces intérieurs bondés en ce moment. Si nécessaire, contactez rapidement un fournisseur de soins de santé pour discuter du traitement qui vous convient.

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent de porter un masque bien ajusté et de haute qualité dans les lieux publics intérieurs, quel que soit le statut de vaccination, dans les comtés de haut niveau communautaire, tout en étant à jour sur les vaccinations et les rappels.

Au niveau communautaire moyen, il est conseillé aux personnes âgées ou immunodéprimées (à risque de conséquences graves) de porter un masque dans les lieux publics intérieurs.

L’IDPH a également annoncé vendredi 5 276 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et sept décès supplémentaires.

Jeudi soir, l’Illinois comptait 1 453 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital. Parmi ceux-ci, 145 étaient dans des unités de soins intensifs et 46 étaient sous ventilateurs.

Pour jeudi, l’État a administré 15 179 vaccins.

Depuis le tableau de bord des données de l’IDPH :

Taux de cas pour 100 000 : 36,2 (en hausse de 0,8 par rapport à jeudi)

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 20%

Admissions à l’hôpital pour un diagnostic de COVID-19 (moyenne mobile sur sept jours) : 146 (un de plus que jeudi)

Décès hebdomadaires signalés : 52 (en baisse de sept par rapport à la semaine précédente)

L’Illinois a vu 3 528 282 cas au total de virus et 34 309 personnes sont décédées.

Mise à jour comté par comté: À partir de la mi-avril, l’IDPH fournira une mise à jour comté par comté axée sur le taux de cas pour 100 000 personnes, le pourcentage de lits de soins intensifs disponibles, une moyenne mobile sur sept jours des admissions à l’hôpital diagnostiquées par COVID-19 et hebdomadaire des morts.

La définition d’une hospitalisation pour COVID-19 est comme suit: la moyenne sur sept jours du nombre quotidien d’admissions à l’hôpital ayant reçu un diagnostic de COVID-19, mesurée à l’aide du système de surveillance syndromique de l’Illinois.

L’Illinois recueille toutes les visites aux urgences et aux patients hospitalisés grâce à la surveillance syndromique de tous les hôpitaux de soins aigus de l’Illinois en temps quasi réel. Les données sont présentées avec un décalage de trois jours pour laisser le temps au diagnostic d’être signalé.

Au niveau du comté, une visite est comptée en fonction du lieu de résidence du patient. Un patient avec plusieurs visites sera compté pour chaque visite. Les admissions peuvent ne pas être dues au COVID-19 comme cause principale. Les données de surveillance syndromique ne sont pas la même source utilisée par le CDC pour rapporter les données sur les admissions à l’hôpital COVID-19.

Comté Taux de cas/100 000 % de lits de soins intensifs disponibles Admissions à l’hôpital diagnostiquées COVID-19

(moyenne mobile sur 7 jours) Hebdomadaire

des morts bureau 25.1 19 0 0 Chicago 30.3 14 23 9 DeKalb 36,9 16 1 0 DuPage 38 31 12 2 grincheux 34,5 19 0 0 Kane 35.4 31 4 2 Kendall 35,8 19 1 0 Lac 36,4 21 sept 0 la salle 34,7 19 1 0 Lee 30,9 16 1 0 McHenry 32,5 21 5 1 Lorgner 29.2 16 1 0 De banlieue

Cuisiner 34,9 23 33 11 Côté blanc 36,7 16 1 1 Sera 36,8 23 8 4

Mise à jour des vaccins : Vendredi, l’IDPH a signalé qu’un total de 28 597 445 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 22 896 870 vaccins administrés.

Vendredi, 8 317 772 Illinoisiens avaient été entièrement vaccinés, soit 65,28% de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 763 057 (73,5 %)

Au moins une dose : 9 680 708 (81,2 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 12 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 338 269 (76,9 %)

Au moins une dose : 9 202 046 (84,9 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 695 168 (78,1 %)

Au moins une dose : 8 497 846 (86,2 %)

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 826 116 (89,4 %)

Au moins une dose : 1 973 997 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 68,99 %

Cuisinier de banlieue : 72,81 %

Lac : 70,36 %

Mc Henry : 65,86 %

DuPage : 75,57 %

Kane : 66,45 %

Volonté : 66,78 %

Kendall : 69,19 %

La Salle : 58,41 %

Grincheux : 57,78 %

De Kalb : 56,67 %

Lutte : 57,03 %

Lee : 58,97 %

Côté blanc : 51,92 %

Bureau : 56,80 %