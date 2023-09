57 milliards de dollars de dégâts et 253 morts à ce jour

Les États-Unis ont subi cette année le plus grand nombre de catastrophes météorologiques d’une valeur d’un milliard de dollars jamais enregistrées, avec des incendies de forêt et de violentes tempêtes faisant des ravages d’Hawaï à la Floride, selon un rapport. rapport publié lundi par le gouvernement fédéral.

Le pays a été touché par 23 catastrophes de ce type jusqu’à présent en 2023, le nombre le plus élevé depuis que la National Oceanic and Atmospheric Administration a commencé à tenir des registres en 1980. Le précédent record avait été établi en 2020 avec 22 catastrophes distinctes qui ont chacune causé un milliard de dollars ou plus de pertes. dommage.

Les 23 catastrophes survenues cette année ont causé plus de 57,6 milliards de dollars de dégâts et tué au moins 253 personnes, selon le rapport de la NOAA.

L’incendie de forêt le plus meurtrier depuis plus d’un siècle a ravagé West Maui, à Hawaï, en août, tuant au moins 115 personnes et causant jusqu’à 6 milliards de dollars de dégâts estimés. Quelques semaines plus tard, l’ouragan Idalia a touché terre sur la côte de Big Bend en Floride, l’ouragan le plus violent à avoir frappé la région depuis 125 ans.

Le nombre de catastrophes météorologiques d’une valeur d’un milliard de dollars a augmenté depuis 1980. En moyenne, 8 catastrophes de ce type se sont produites chaque année entre 1980 et 2022. Au cours des cinq dernières années, 18 catastrophes de ce type se sont produites en moyenne par an, selon la NOAA.