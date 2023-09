57 gardiens et officiers libérés en Équateur suite à des prises d’otages dans plusieurs prisons, selon les autorités

Les autorités équatoriennes ont annoncé vendredi la libération de 50 gardes et sept policiers retenus en otages pendant plus d’une journée, dans ce que le gouvernement a décrit comme une réponse des groupes criminels à ses efforts pour reprendre le contrôle de plusieurs grands établissements pénitentiaires dans ce pays d’Amérique du Sud. .

Le système pénitentiaire du pays, le Service national d’attention aux personnes privées de liberté, a déclaré dans un communiqué que les 57 agents des forces de l’ordre, qui étaient détenus dans six prisons différentes, étaient en sécurité, mais il n’a pas fourni de détails sur la manière dont ils ont été libérés. .

Vendredi matin, des groupes criminels en Équateur ont utilisé des explosifs pour endommager un pont, la dernière d’une série d’attaques cette semaine. Personne n’a été blessé dans l’explosion.

Les responsables gouvernementaux ont décrit ces actes de violence comme l’œuvre de bandes criminelles dont les membres sont incarcérés et répondent aux efforts des autorités pour reprendre le contrôle de plusieurs pénitenciers en déplaçant les détenus, en saisissant des armes et en prenant d’autres mesures.

Quatre voitures piégées et trois engins explosifs ont explosé à travers le pays en moins de 48 heures. La dernière explosion à la dynamite s’est produite tôt vendredi sur un pont reliant deux villes de la province côtière d’El Oro, a déclaré le commandant de la police nationale, Luis García, à l’Associated Press.

Quelques heures plus tôt, un réservoir de gaz domestique auquel étaient attachées des boules de dynamite avait explosé sous un autre pont dans la province de Napo, située dans la partie équatorienne de la forêt amazonienne.

Consuelo Orellana, gouverneur de la province d’Azuay, a annoncé vendredi matin que 44 des otages d’une prison de la ville de Cuenca avaient été libérés. Le système pénitentiaire du pays a annoncé plus tard que les 57 détenus avaient été libérés.

L’analyste de la sécurité Daniel Pontón a déclaré que la chaîne d’événements, qui ont eu lieu trois semaines après l’assassinat du candidat présidentiel Fernando Villavicencio, était une attaque « systématique et clairement planifiée » qui a montré l’incapacité de l’État à prévenir la violence.

« Que font les services de renseignement de l’État dans ces situations ? Ils n’ont rien fait, même si les ordres (d’explosions) proviennent sûrement des prisons via des téléphones portables », a-t-il déclaré.

Pontón pense que les grèves visent à susciter la peur au sein de la population et à influencer la politique. L’Équateur s’apprête à élire un président lors du second tour du scrutin le 15 octobre.

« Le problème est que nous assistons à une escalade du problème et, étant donné le niveau d’incompétence de l’État, nous pouvons nous attendre à des attaques contre la population », a déclaré Pontón. « C’est un scénario prévisible qui serait terrible. »

La série d’explosions a commencé mercredi soir, lorsqu’une voiture piégée a explosé à Quito, la capitale de l’Équateur, dans une zone où se trouvait auparavant un bureau du système pénitentiaire du pays. Deux autres voitures piégées ont ensuite explosé dans la province d’El Oro, située au sud-ouest du pays.

Un autre véhicule a explosé jeudi à Quito, celui-ci devant les locaux actuels du système pénitentiaire. Un engin explosif a également explosé à Cuenca, située dans les Andes du sud de l’Équateur. Un juge a ordonné le maintien en détention de six personnes soupçonnées d’être impliquées dans les explosions de la capitale pendant que l’enquête se poursuivait.

Le commandant de la police Fausto Martínez a déclaré que quatre suspects avaient été arrêtés en relation avec les explosions de Napo. Il a indiqué que trois adultes et un mineur ont été arrêtés alors qu’ils voyageaient dans un taxi dans lequel les autorités ont découvert des blocs de dynamite « déjà synchronisés avec un engin explosif » à mèche lente. Cette découverte a incité les agents à effectuer deux détonations contrôlées.

Les autorités équatoriennes attribuent la flambée de violence au cours des trois dernières années au vide du pouvoir déclenché par l’assassinat en 2020 de Jorge Zambrano, alias « Rasquiña » ou « JL », le chef du gang local Los Choneros.

Los Choneros et des groupes similaires liés aux cartels mexicains et colombiens se disputent les itinéraires du trafic de drogue et le contrôle du territoire, y compris au sein des centres de détention, où au moins 400 détenus sont morts depuis 2021, selon les autorités.

Les membres de gangs commettent des meurtres à forfait, mènent des opérations d’extorsion, déplacent et vendent de la drogue et dirigent les prisons.

Villavicencio, le candidat à la présidentielle, avait une position notoirement dure à l’égard du crime organisé et de la corruption. Il a été tué le 9 août à la fin d’un rassemblement politique à Quito, alors qu’il disposait d’un service de sécurité comprenant des policiers et des gardes du corps.

Il avait accusé Los Choneros et son leader actuel emprisonné, Adolfo Macías, alias « Fito », de l’avoir menacé, lui et son équipe de campagne, quelques jours avant l’assassinat.

Les autorités ont arrêté six hommes colombiens en lien avec le meurtre de Villavicencio.