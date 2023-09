56 % des Américains déclarent qu’ils ne sont pas sur la bonne voie pour prendre une retraite confortable

Il peut être stressant de penser que vous ne serez pas prêt financièrement à prendre votre retraite lorsque vous le serez émotionnellement ou physiquement. Mais il n’est pas toujours possible ni conseillé de donner la priorité à l’épargne-retraite plutôt qu’à des objectifs plus urgents, comme acheter une maison ou avoir des enfants.

Pour savoir si vous êtes sur la bonne voie vers la retraite, vous devez d’abord avoir une idée du moment où vous souhaitez arrêter de travailler. A partir de là, vous pouvez calculez le montant d’argent dont vous aurez besoin pour quitter le marché du travail et vivre confortablement.

En moyenne, les Américains affirment qu’ils auraient besoin d’environ 1,3 million de dollars pour prendre une retraite confortable, selon une étude récente de Northwestern Mutual.

Une règle empirique populaire est d’avoir suffisamment d’argent de côté pour pouvoir retirer 4 % de vos investissements chaque année à la retraite. Vous pouvez faire le calcul vous-même pour déterminer ce chiffre, mais il est plus simple d’utiliser un calculateur de retraite en ligne.

Une fois que vous savez combien vous avez besoin de prendre votre retraite, vous pouvez déterminer ce qu’il vous faudra pour y arriver. Selon votre situation, vous devrez peut-être augmenter vos cotisations ou prévoir travailler quelques années de plus. Il peut également être judicieux de consulter un professionnel de la finance.

Et n’oubliez pas que le solde que vous voyez sur vos comptes de retraite ne donne pas une image complète. Si le marché baisse, vous verrez probablement vos investissements diminuer également un peu. Il en va de même si le marché augmente. Faire des cotisations constantes et conserver l’argent investi aussi longtemps que possible vous aidera à rebondir après les ralentissements et à maximiser les gains que vous voyez grâce aux intérêts composés.