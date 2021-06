559 000 emplois ajoutés alors que davantage d’États rouvrent

Les embauches ont repris en mai, les employeurs ayant créé 559 000 emplois dans un contexte de baisse des cas de COVID-19, d’assouplissement des contraintes commerciales et d’intensification des vaccinations, compensant largement les pénuries persistantes de travailleurs.

Le taux de chômage a fortement chuté de 6,1% à 5,8%, a annoncé vendredi le département du Travail.

Les pénuries de main-d’œuvre ont continué de freiner l’embauche. Les économistes interrogés par Bloomberg avaient estimé que 674 000 emplois avaient été créés le mois dernier.

Les loisirs et l’hôtellerie, le secteur le plus durement touché par la pandémie, ont de nouveau mené la reprise de la masse salariale, créant 292 000 emplois alors que les restaurants et les bars ont réembauché des travailleurs licenciés. L’enseignement public et privé a créé 144 000 emplois alors que de nombreuses écoles ont repris les cours en personne.

Mais les gains d’emploi ont été généralisés. Les soins de santé et l’assistance sociale ont créé 46 000 emplois; services professionnels et commerciaux, 35 000; et transport et entreposage, 23 000.

La fabrication, qui a été touchée par les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, a tout de même créé 23 000 emplois. Et la construction, qui bénéficie d’un boom immobilier mais a été entravée par des pénuries de main-d’œuvre, a perdu 20 000 emplois.

Jusqu’à présent, les États-Unis ont récupéré 14,7 millions, ou 65%, des 22,4 millions d’emplois perdus au printemps dernier, laissant le pays 7,6 millions d’emplois en dessous de son niveau d’avant la pandémie.

Les pénuries de main-d’œuvre ont un impact sur l’économie

Le marché du travail est aux prises avec des forces opposées. Les cas de COVID sont récemment tombés à environ 17 000 en moyenne sur sept jours, le plus bas depuis mars 2020. Quarante et un pour cent de la population américaine ont été entièrement vaccinés. Et la vie revient à la normale, de nombreux États levant presque toutes les restrictions liées à la pandémie.

En conséquence, la demande des consommateurs repart alors que les Américains reprennent des activités telles que les voyages et les repas au restaurant. Selon Goldman Sachs, les places assises des restaurants sur OpenTable, un service de réservation en ligne, étaient de 17 % inférieures aux niveaux de 2019 une semaine en mai, contre un écart de 35 % au cours d’une semaine d’avril comparable et la plus forte performance depuis les premiers jours de la pandémie.

Mais les entreprises de tous bords ne peuvent pas trouver suffisamment de travailleurs pour répondre à la demande, une lacune considérée comme la principale coupable des gains d’emplois décevants d’avril. De nombreux économistes ont souligné qu’un bonus fédéral aux allocations de chômage pourrait décourager certaines personnes de retourner au travail ou de prendre un nouvel emploi. D’autres travailleurs craignent toujours de contracter COVID ou s’occupent d’enfants qui apprennent à distance.

Ces obstacles devraient diminuer dans les prochains mois. La moitié des États ont déclaré qu’ils supprimeraient les allocations de chômage améliorées à partir de juin. Et un nombre croissant d’écoles ont rouvert ou annoncé leur intention de le faire.

Le mois dernier, le nombre d’Américains mis à pied temporairement a chuté de 291 000 à 1,8 million, car de nombreux restaurants et autres entreprises ont ramené des travailleurs en congé. Environ 20 % des chômeurs ont déclaré avoir été mis à pied temporairement, en légère baisse par rapport au mois précédent. Cela signifie que de nombreux travailleurs pourraient encore être ramenés à leur ancien emploi.

Le nombre d’Américains licenciés définitivement a chuté de 295 000 à 3,2 millions.

La croissance de l’emploi pourrait atteindre un record en 2021

Oxford Economics s’attend à ce que l’économie crée un record de 8 millions d’emplois en 2021, le chômage tombant à 4,3% d’ici la fin de l’année.

Il y avait d’autres signes que l’embauche a repris en mai. Le nombre d’employés travaillant a atteint son plus haut niveau depuis le début de la pandémie, selon Homebase, qui fournit un logiciel de planification des employés aux petites entreprises. Et les premières demandes de chômage, une jauge de licenciements, se sont élevées en moyenne à 505 000 par semaine le mois dernier, contre 656 000 en avril, selon une analyse de Goldman Sachs.

Même certains récents diplômés universitaires, qui ont fait face à des recherches d’emploi particulièrement difficiles pendant la majeure partie de la pandémie, trouvent un marché du travail plus accueillant.

Keeley White, qui vit dans la région de Chicago, a obtenu il y a un an des diplômes en sociologie et en graphisme et une moyenne pondérée cumulative de 4,0. Mais après trois entretiens pour un poste de chercheur en expérience client – ​​qui aide les entreprises à créer des interfaces conviviales – un employeur potentiel lui a dit qu’il gelait toutes les embauches alors que la pandémie a bouleversé l’économie en mars 2020.

Les diplômés ont du mal à trouver du travail pendant COVID

«C’était exaspérant», dit White, 23 ans, notant qu’elle se sentait particulièrement mal pour ses parents immigrants qui attendaient avec impatience qu’elle devienne la première de sa famille à obtenir son diplôme universitaire. « J’avais le cœur brisé. »

Réalisant que peu d’entreprises embauchaient, White a dépensé 13 000 $ de ses économies sur un bootcamp de 12 semaines dans la recherche sur l’expérience utilisateur pour faire face à des rejets répétés lorsqu’elle a obtenu son diplôme en novembre et envoyé 43 candidatures. Elle s’est rendu compte qu’elle était en compétition avec des centaines de chercheurs expérimentés qui avaient été licenciés pendant la crise.

Mais après avoir réseauté sans relâche sur des sites tels que LinkedIn, White a reçu une offre d’emploi d’American Express en avril et a commencé début mai.

«Cela a valu la peine de toutes les luttes», dit-elle.