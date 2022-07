550 femmes poursuivent Uber en justice pour avoir été agressées sexuellement par leurs chauffeurs

Une voiture Uber. Reuter

550 femmes qui disent avoir été agressées par des chauffeurs Uber ont porté plainte contre l’entreprise.

Les avocats des femmes disent qu’elles ont été kidnappées, faussement emprisonnées et traquées par leurs chauffeurs.

Le procès soutient qu’Uber n’a pas fait assez pour protéger les passagers contre les agressions sexuelles.

Pour plus d’histoires, allez àwww.BusinessInsider.co.za.

Une nouvelle action civile américaine a été intentée contre Uber par environ 550 femmes qui disent avoir été agressées par des chauffeurs, ont déclaré les avocats des plaignants dans un Déclaration de presse mercredi.

Les demandeurs sont représentés par le cabinet d’avocats Slater Slater Schulman LLP. Le cabinet d’avocats a déclaré que les plaignants qui ont signé l’affaire comprennent des femmes qui ont été kidnappées, faussement emprisonnées et traquées par des chauffeurs Uber.

Le procès a été déposé deux semaines après qu’Uber a publié son deuxième Rapport de sécurité américainet affirme qu’Uber n’a pas pris les mesures adéquates pour protéger les passagers contre les agressions sexuelles.

Le rapport indiquait qu’il y avait eu un Baisse de 38% des signalements d’agressions sexuelles de 2019-2020 par rapport à 2017-2018, même si cela pourrait être en partie dû à une baisse globale des déplacements causée par la pandémie.

“Uber peut faire tellement plus pour protéger les passagers, ajouter des caméras pour dissuader les agressions, effectuer des vérifications d’antécédents plus solides sur les conducteurs, créer un système d’avertissement lorsque les conducteurs ne restent pas sur le chemin d’une destination”, a déclaré Adam Slater, associé fondateur de Slater Slater Schulman LLP, a déclaré dans le communiqué de presse.

“Reconnaître le problème par le biais de rapports de sécurité ne suffit pas. Il est plus que temps pour Uber de prendre des mesures concrètes pour protéger ses clients”, a ajouté Slater.

“L’agression sexuelle est un crime horrible et nous prenons chaque signalement au sérieux”, a déclaré un porte-parole d’Uber. BBC.

“Il n’y a rien de plus important que la sécurité, c’est pourquoi Uber a construit de nouvelles fonctionnalités de sécurité, établi des politiques centrées sur les survivants et a été plus transparent sur les incidents graves. Bien que nous ne puissions pas commenter les litiges en cours, nous continuerons à maintenir la sécurité à le cœur de notre travail.”

Uber n’a pas immédiatement répondu lorsqu’il a été contacté par Insider pour un commentaire.

Ce n’est pas la première fois qu’Uber fait l’objet d’un examen minutieux sur la façon dont il gère les agressions sexuelles.

Les régulateurs californiens ont infligé une amende de 59 millions de dollars à la société en 2020 l’accusant d’avoir refusé à plusieurs reprises de coopérer lorsqu’on lui a demandé des données de son rapport sur les agressions sexuelles de 2019.

En 2018, la société a abandonné une politique qui auparavant forcé toute personne portant plainte pour agression ou harcèlement sexuel en arbitragece qui signifie qu’ils ne pouvaient pas aller au tribunal.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.