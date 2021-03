Les visages des victimes de Covid-19 sont projetés sur le pont de Brooklyn lors d’un service commémoratif appelé «Un jour de commémoration de Covid-19» le 14 mars 2021, à New York. | Spencer Platt / Getty Images

Des millions d’Américains ont perdu des parents et des amis. Nous devons prêter attention à la science et aux conséquences du deuil.

Cela fait presque un an que la mère de Julie Horowitz-Jackson, Arlene, est décédée de Covid-19 dans un établissement de soins infirmiers à Philadelphie. «Ce qui m’a frappé récemment, c’est que le monde s’ouvre et que ma mère est toujours morte», dit Horowitz-Jackson.

À ce stade de la pandémie de Covid-19, alors que les vaccins sont lancés aux États-Unis et dans le monde, il y a une lueur d’espoir que la vie recommencera en toute sécurité à revenir à la «normale» dans les mois à venir. Mais tant de gens, comme Horowitz-Jackson, travaillent encore sur leur chagrin, et il ne disparaîtra pas seulement lorsque le virus disparaîtra. Horowitz-Jackson, 51 ans, dit qu’elle a bien géré la perte de sa mère jusqu’à récemment, lorsque, à Chicago, où elle vit, elle a vu de nombreuses personnes fêter la Saint-Patrick en grande foule. «Je me fâche», dit-elle. «Je suis en colère que les gens ne prennent pas cela au sérieux.»

Avec plus de 550000 décès signalés par Covid-19 aux États-Unis et 2,8 millions dans le monde, une crise de chagrin massive est à nos portes – avec des implications économiques et de santé mentale importantes et non résolues.

«Pour une grande partie de la population, ces [losses] mènent à des épisodes de deuil prolongé et de dépression », explique Ashton Verdery, sociologue de Penn State qui étudie les coûts sociétaux du deuil. «Mais ils ont également un impact énorme sur leurs finances, sur leur emploi, sur leurs relations et sur toutes sortes d’aspects de la prospérité dans le monde.»

Et de nouvelles recherches ici ouvrent une large fenêtre sur la portée durable de notre tragédie nationale.

«Ces pertes qui se font sentir maintenant se feront sentir pendant un certain temps encore – même les personnes qui ne sont pas encore nées risquent de manquer ces parents qui auraient pu être en vie pendant leurs années de formation», déclare Mallika Snyder, chercheuse diplômée à l’UC. Berkeley qui travaille également sur des estimations avec des collègues du «deuil excessif» ressenti aux États-Unis et dans d’autres pays cette année.

Il n’y a pas de chiffre exact sur le montant du «deuil excessif», mais il est probablement très important et très dévastateur.

Tant de personnes sont en deuil cette année que la normale

Dernièrement, j’ai essayé de comprendre les conséquences à long terme de la mort liée à Covid – les espaces vides et les ombres qu’il laisse derrière. La mort n’est pas une statistique unidimensionnelle. Cela se répercute dans le temps, laissant des trous dans le présent et l’avenir des gens là où leurs proches auraient été. Donc, tant de gens sentent ces trous dans leur vie en ce moment.

Récemment, Verdery et ses collègues ont estimé qu’en gros, chaque personne qui meurt de Covid-19 aux États-Unis laisse neuf personnes en deuil. Depuis que plus de 550 000 personnes sont mortes de Covid-19 ici, il y a alors près de 5 millions de personnes qui ont subi la perte d’un proche.

Le travail de Verdery est basé sur un modèle statistique des relations personnelles que les gens ont généralement. Les Centers for Disease Control and Prevention recueille des données sur les personnes qui meurent de Covid-19, mais pas sur les survivants qu’ils laissent derrière eux.

Cela dit, Verdery dit que le travail de son équipe suggère qu’un grand nombre de personnes font face à une perte. «Chaque mort [regardless of their age at death] va laisser un enfant de 4 ans, 50 ans, 60 ans, 10 ans endeuillé, en moyenne », dit-il.

Et les chercheurs savent, d’après les catastrophes passées, que ces pertes peuvent laisser une trace durable.

Meghan Zacher, chercheuse en sociologie à Brown, a récemment ré-analysé certaines données sur la santé mentale et le bien-être collectées auprès des survivants de l’ouragan Katrina, dans le but de prédire certaines des conséquences à long terme de la pandémie. «Katrina et Covid sont différentes de manière très importante», souligne-t-elle. «Ce n’est pas une comparaison de pommes à pommes. Mais il n’y a vraiment pas de comparaison de pommes à pommes avec la pandémie, du moins dans l’histoire moderne.

Elle et ses co-auteurs ont découvert que l’expérience de la perte d’un parent ou d’un ami pendant la tempête et ses conséquences avait «les effets les plus importants sur la santé mentale et physique, un an après la tempête», dit-elle. «Des choses comme craindre pour la sécurité de vos proches ont également eu des répercussions importantes, tout comme les besoins médicaux non satisfaits. Et ce sont toutes des choses que les gens ont vécues pendant la pandémie. »

De nombreuses personnes décédées pourraient bénéficier de conseils. Covid-19 gonfle leur nombre.

La perte d’un être cher est vraiment difficile, et tout le monde ne s’en sort pas de la même manière. Mais il y a des recherches sur les vastes seaux de besoins auxquels les gens en deuil tombent. Et cela nous aide à comprendre l’impact immédiat de cette crise de deuil dans le pays – et dans le monde.

La recherche par sondage suggère que, au moins dans les contextes occidentaux, environ 60 pour cent des personnes confrontées à une perte font face en comptant sur leurs amis et leur famille pour les soutenir. «Ils le gèrent à leur manière», déclare Catriona Mayland, médecin et chercheuse à l’Université de Sheffield qui étudie les problèmes de fin de vie. Ce n’est pas forcément facile pour ce groupe de faire face à la perte. Mais ils réussissent.

Un autre 30 pour cent pourrait avoir besoin d’une aide plus structurée. «Cela pourrait donc être un soutien de groupe en cas de deuil d’un groupe confessionnel ou communautaire», dit Mayland.

Et puis environ 10% de ceux qui perdent un proche éprouvent des symptômes qui les qualifient pour un trouble de deuil prolongé, un diagnostic qui sera bientôt inclus dans le DSM (le manuel de diagnostic officiel de psychologie / psychiatrie).

Le diagnostic reconnaît que parfois le chagrin atteint le niveau d’interférence grave avec le fonctionnement normal de la vie, et que les personnes qui vivent un deuil prolongé pourraient bénéficier de soins de santé mentale.

Ce chiffre de 10% est à la fois petit et grand. Cela signifie que, oui, la plupart des gens font face à une perte à leur propre rythme. Mais il n’est pas rare non plus qu’une personne ait besoin d’une aide supplémentaire.

Et puis considérez la pandémie de Covid-19. Encore une fois, 5 millions de personnes pourraient souffrir de pertes dues à la pandémie. Si 10% de ces personnes se qualifient pour ce diagnostic, cela représente un demi-million de personnes.

Il existe même des recherches limitées aux Pays-Bas suggérant que les pertes dues à Covid-19 sont plus difficiles à supporter, ce qui entraîne plus de chagrin, par rapport aux décès dus à des causes naturelles plus typiques.

Parler avec des personnes qui ont subi une perte, il est facile de comprendre pourquoi. La famille d’Horowitz-Jackson est juive, et il est de coutume pour la famille et la communauté environnante du défunt de tenir une semaine portes ouvertes «shiva», où il y a une compagnie quasi constante à la maison.

«Shiva Zoom était la pire chose que j’aie jamais vécue», dit-elle. En particulier, elle se souvient comment son père, malentendant, a lutté avec la technologie. «Le rituel de se voir et de s’appuyer les uns sur les autres», dit-elle, ne pouvait tout simplement pas être facilité par Internet.

Mayland s’inquiète également du fait qu ‘«il pourrait effectivement y avoir un changement à la hausse» du nombre de personnes ayant besoin de plus qu’un soutien informel après une perte, car en raison des restrictions de distance sociale de la pandémie, le «soutien normal» de la famille et des amis peut être limité.

Tout cela pour dire: plus de personnes que d’habitude peuvent avoir besoin de soutien pour faire face à leur perte.

Le deuil peut avoir un impact différent sur la santé et le bien-être à différents âges

Une personne âgée de plus de 65 ans qui perd un conjoint a un risque accru de décès «incroyablement élevé» au cours de la prochaine année, dit Verdery – les estimations varient de 15 à 30% de risque de mourir plus élevé. Les raisons sont multiples: nos proches prennent soin de nous quand nous sommes malades, ils nous poussent à nous faire examiner par un médecin, ils nous apportent un soutien émotionnel et parfois financier. Lorsqu’un être cher est retiré de l’image, tant de fissures peuvent se former dans les fondations de nos vies.

Il existe, littéralement, une condition appelée «syndrome du cœur brisé» ou cardiomyopathie takotsubo. C’est quand, en réaction à une poussée soudaine de stress, le ventricule gauche du cœur s’affaiblit.

L’expérience de la perte peut avoir un impact particulier sur la trajectoire d’une vie chez les jeunes: lorsqu’une personne de moins de 18 ans perd un parent, elle devient moins susceptible de terminer ses études secondaires ou collégiales. «Parce que nous savons que l’éducation est si étroitement liée à toutes sortes de résultats au cours de la vie – comme l’implication dans le système carcéral, le statut socio-économique à l’âge adulte, les épisodes de chômage, les grossesses précoces, toutes sortes de choses – cela suggère que certains de ces événements de deuil pourrait vraiment dérailler », dit Verdery.

L’impact de ces décès est si puissant que le deuil est considéré comme une source de disparités raciales en matière de santé et d’éducation en Amérique. À 20 ans, un enfant noir est deux fois plus susceptible de connaître la mort d’une mère et 50% plus susceptible de connaître la mort d’un père. La pandémie aggravera probablement cette tendance – comme nous le savons, Covid-19 a pris des minorités plus jeunes que les Blancs qui en meurent.

Et la société américaine ne fait pas bien de protéger ces enfants en deuil. On estime que moins de 50 pour cent des enfants qui subissent la perte d’un parent reçoivent des prestations de survivant de la sécurité sociale (auxquelles ils peuvent avoir droit). «C’est l’une des statistiques les plus stupéfiantes que j’ai trouvées», déclare Verdery. «Les enfants sont déjà confrontés à tant de choses. Et nous ne les mettons même pas en contact avec les avantages auxquels ils ont droit. »

Que devons-nous faire à ce sujet?

Après avoir vécu la perte de son enfant, Joyal Mulheron, un ancien conseiller de la campagne «Let’s Move» de Michelle Obama, a ressenti la douleur extrême que le deuil peut apporter. «En gros, j’ai conduit au travail tous les jours pendant 18 mois et j’ai pleuré pour aller et revenir du travail», dit-elle. Et ce n’était pas seulement sa douleur personnelle qui était horrible – elle a également réalisé que la société néglige souvent les problèmes de deuil.

Maintenant, Mulheron dirige Evermore, une organisation à but non lucratif axée sur le deuil, et espère que la pandémie sera un appel au réveil pour que le pays commence à prêter plus d’attention à la tension sociale que le deuil exerce sur le pays. «Le défi est que personne n’y pense comme un événement qui peut changer le cours de la vie d’un individu», dit-elle.

Par exemple, elle souligne que «le deuil ne fait pas partie de la FMLA» – la loi sur les congés familiaux et médicaux, qui prévoit des congés pour ceux qui s’occupent de membres de leur famille malades, mais pas pour faire face à leur perte. Elle appelle à une meilleure protection du logement pour ceux qui perdent leur soutien financier après avoir perdu un être cher, à une tarification des funérailles plus transparente et à une meilleure assistance de la sécurité sociale pour les enfants qui perdent leurs parents.

Elle aimerait aussi simplement que cette question soit étudiée de manière plus approfondie. «Nous n’avons pas eu les données pour vraiment contextualiser cela», dit Mulheron. «Nous avons vraiment pensé à un événement mortel comme une tragédie personnelle, plutôt que comme une expérience familiale ou communautaire.» À tout le moins, Mulheron aimerait voir la Maison Blanche établir un bureau de soins aux deuils, pour établir un programme national sur cette question.

À plus petite échelle, Mayland, le médecin qui étudie les problèmes de fin de vie, dit qu’il peut être utile de simplement trouver des espaces pour parler du deuil, et plus utile encore si les amis et la famille se tendent l’oreille pour écouter. «Parfois, il est thérapeutique de pouvoir raconter une histoire», dit-elle.

«Chaque fois que j’en parle, j’ai l’impression d’honorer sa mémoire», dit Horowitz-Jackson, la femme de Chicago qui a perdu sa mère.

Et n’oubliez pas, souligne Mayland, «la gentillesse individuelle peut avoir un impact. Ce sont souvent les petites choses qui peuvent réellement faire la différence. »

Si vous lisez ceci, ayant perdu quelqu’un contre Covid-19, sachez que vous n’êtes pas seul. Tant de gens vivent actuellement une perte dans le pays, et la douleur pourrait ne pas disparaître lorsque la vie semble revenir à la normale.

Pour obtenir des ressources supplémentaires sur le deuil, consultez Refuge dans le deuil, un site Web et une communauté en ligne avec des feuilles de travail et des cours pour traiter le deuil. Et vous pouvez en savoir plus sur les thérapies conçues pour aider les personnes chagrin ici.