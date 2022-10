55% des travailleurs américains estiment qu’ils sont en retard sur l’épargne-retraite

Comme il est devenu plus difficile d’étirer un dollar à l’épicerie et à la pompe à essence, certains Américains se retirent d’un objectif clé à long terme : l’épargne-retraite.

Plus de la moitié des travailleurs — 55 % — ont dit avoir l’impression d’être en retard sur leur épargne-retraite, un nouvelle enquête de Bankrate.com trouve.

Seulement 25% des travailleurs ont augmenté leur épargne-retraite cette année par rapport à l’année dernière, selon l’enquête, qui a été réalisée en septembre et comprenait 2 312 adultes.

Environ 34 % des travailleurs cotisent le même montant et 16 % épargnent moins. De plus, 24 % n’ont pas cotisé à leur épargne-retraite l’an dernier et n’épargnent pas non plus cette année.