La moitié de ceux qui gagnent maintenant plus disent encore que leur salaire n’a pas suivi la hausse des coûts. Pourtant, 39 % ont déclaré que l’augmentation avait suivi ou dépassé l’augmentation des dépenses des ménages.

Mais obtenir des salaires plus importants n’a pas nécessairement aidé les travailleurs à lutter contre l’inflation.

Au lieu de cela, les travailleurs étaient susceptibles d’obtenir un salaire plus élevé pour d’autres raisons. Cela inclut 36% qui ont reçu une augmentation basée sur la performance, 16% qui ont obtenu une promotion ou de nouvelles responsabilités et 10% qui ont cité d’autres raisons telles que le contrat ou l’ancienneté.

“L’augmentation du coût de la vie est toujours l’exception plutôt que la règle”, a-t-il déclaré.

Selon McBride, les augmentations basées sur les performances étaient plus susceptibles d’aller aux membres de la génération X et aux baby-boomers, plutôt qu’aux travailleurs de la génération Y ou de la génération Z.

Mais les augmentations de salaire dues aux promotions ou aux nouvelles responsabilités professionnelles étaient plus courantes parmi la génération Z et la génération Y, plutôt que parmi la génération X et les baby-boomers, a-t-il déclaré.