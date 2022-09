Par Nicole Crescenzi

Pour la première fois en près de 30 ans, le Grand Victoria accueille un événement multisport majeur.

Les 55+ BC Games débuteront le mardi 13 septembre et se poursuivront jusqu’au 17 septembre.

Les 55+ BC Games sont une compétition annuelle multisports célébrant les adultes actifs et en bonne santé de 55 ans et plus. Chaque année, l’événement est organisé par une ville ou une région différente de la province.

Plus de 2 500 concurrents participeront pendant quatre jours à 22 sports et activités sur des sites de la région de la capitale. Les événements comprennent le pickleball, l’athlétisme, le hockey, le cyclisme et le cribbage.

“L’excitation continue de monter chez nos participants, et ils ont hâte d’arriver dans le Grand Victoria pour le début des Jeux”, a déclaré Paul Kingan, président de la BC Seniors Games Society, dans un communiqué.

Ce sera la première fois que les 55+ BC Games seront organisés dans le Grand Victoria et le premier événement multisport majeur dans la région depuis les Jeux du Commonwealth de 1994 et les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord de 1997. Ce sera également la première série de jeux depuis 2020, après leur fermeture en raison de la pandémie.

“Nos organisateurs, bénévoles, commanditaires, municipalités et la communauté dans son ensemble ont travaillé ensemble pour rendre ces Jeux inoubliables pour tous les participants et les gens de la région”, a déclaré Michael O’Connor, président du conseil d’administration de la ville hôte pour le Victoria 2022. 55+ BC Games, a déclaré dans un communiqué. “Ensemble, nous montrerons que le Grand Victoria possède les sites, l’infrastructure et l’expertise nécessaires pour accueillir des Jeux multisports de haut calibre et à haute visibilité.”

La cérémonie d’ouverture aura lieu au Victoria’s Save-On-Foods Memorial Arena à 19 h le mercredi 13 septembre.

Le jeudi 14 septembre, il y aura un festival public gratuit de 17 h à 20 h sur la rue Government, des rues Humboldt à View, et comprendra du hockey de rue et du patin à roulettes, des artistes de cirque, des musiciens ambulants et de la musique live.

Tout au long de l’événement, l’entrée aux jeux sur tous les sites est gratuite et peut être trouvée via le calendrier en ligne 55+ BC Games.

Pour plus d’informations, visitez 55plusbcgames.org.

