55 000 travailleuses et travailleurs de l’éducation de l’Ontario quitteront leur travail alors que la grève illimitée commence

Les travailleurs de l’éducation en grève de l’Ontario doivent faire du piquetage devant les bureaux des politiciens de toute la province aujourd’hui, et une importante manifestation est prévue pour l’Assemblée législative.

C’est là que, la veille, le gouvernement progressiste-conservateur a promulgué une loi imposant des contrats à 55 000 travailleuses et travailleurs de l’éducation représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique et leur a interdit de faire grève.

La loi utilise également la clause nonobstant pour protéger contre les contestations constitutionnelles.

Mais le SCFP affirme que la loi est une attaque contre les droits de négociation de tous les travailleurs et organise quand même une grève, avertissant qu’elle durera probablement plus d’une journée.

La loi prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 4 000 $ par employé et par jour en cas de violation d’une interdiction de grève pendant la durée de l’accord, tandis que des amendes pouvant aller jusqu’à 500 000 $ sont prévues pour le syndicat.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a suggéré que le gouvernement poursuivrait effectivement ces sanctions, tandis que le syndicat a déclaré qu’il paierait la facture des amendes infligées aux travailleurs, qui pourraient coûter jusqu’à 220 millions de dollars par jour.

Le SCFP prévoit lutter contre les amendes, mais en fin de compte, le syndicat a dit que s’il doit payer, il paiera. Les dirigeants du SCFP ont précédemment laissé entendre que le syndicat recherchait une aide financière extérieure auprès d’autres groupes syndicaux.

De nombreux conseils scolaires de la province, dont le Toronto District School Board, ont déclaré que les écoles seraient fermées pendant une grève, tandis que d'autres prévoient de passer à l'apprentissage à distance.

De nombreux conseils scolaires de la province, dont le Toronto District School Board, ont déclaré que les écoles seraient fermées pendant une grève, tandis que d’autres prévoient de passer à l’apprentissage à distance.

Le ministère de l’Éducation a exhorté les conseils scolaires à “mettre en œuvre des plans d’urgence, où tous les efforts sont faits pour maintenir les écoles ouvertes au plus grand nombre d’enfants possible” et autrement “doivent soutenir les élèves dans une transition rapide vers l’apprentissage à distance”.

Le gouvernement a initialement proposé des augmentations de 2% par an pour les travailleurs gagnant moins de 40 000 dollars et de 1,25% pour tous les autres, mais Lecce a déclaré que le nouvel accord imposé de quatre ans accorderait 2,5% d’augmentations annuelles aux travailleurs gagnant moins de 43 000 dollars et 1,5 % d’augmentation pour tous les autres.

Le SCFP a déclaré que le cadrage n’est pas précis car les augmentations dépendent en fait des salaires horaires et des échelles salariales, de sorte que la majorité des travailleurs qui gagnent moins de 43 000 $ par an n’obtiendraient pas 2,5 %.

Le SCFP a déclaré que ses travailleurs, qui gagnent en moyenne 39 000 $ par année, sont généralement les moins bien payés dans les écoles et avaient demandé des augmentations de salaire annuelles de 11,7 %.

Le syndicat a déclaré qu’il avait réduit sa proposition salariale de plus de moitié dans une contre-offre qu’il avait remise au gouvernement mardi soir et qu’il avait également pris des mesures “substantielles” dans d’autres domaines. Cependant, le gouvernement a déclaré qu’il ne négocierait pas à moins que le SCFP n’annule la grève.

Des membres de nombreux autres syndicats sont sur le point de se joindre aux membres du SCFP sur les lignes de piquetage.