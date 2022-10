54 nouveaux médecins de famille souscrivent au programme incitatif de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

La province affirme qu’un ensemble d’incitations à la signature qui a été critiqué lors de son introduction en juin a depuis convaincu 54 nouveaux médecins de famille de se joindre à nous.

Le programme offre aux nouveaux diplômés en médecine un salaire de départ de 295 457 $ (normalement obtenu la deuxième année), une prime à la signature de 25 000 $ et un programme d’annulation de prêt sur cinq ans pouvant atteindre 130 000 $. Il promet également aux signataires un paiement de 75 000 $ pour couvrir les frais généraux de la clinique pour laquelle ils deviennent employés.

Ce dernier avantage n’était pas inclus dans l’entente initiale présentée aux médecins résidents en juin, lorsqu’un certain nombre d’entre eux se sont prononcés publiquement contre l’offre de la province.

À l’époque, Sabrina Trigo et Edward Fang, résidents de l’Université de la Colombie-Britannique, ont déclaré à Black Press Media que les contrats n’incluaient pas les avantages sociaux, les régimes de retraite ou le remboursement de l’assurance pratique, que Trigo estimait entre 10 000 $ et 35 000 $, ni les frais généraux estimés entre 25 et 40 % des revenus. Ils ont dit que même si l’accord peut sembler bon pour quelqu’un en dehors de la profession, il est loin de couvrir le coût financier et mental que le travail entraîne dans le cadre de la pénurie actuelle de travailleurs de la santé.

À la suite du contrecoup, Doctors of BC a déclaré que la province reconsidérait sa proposition initiale. Le paiement des frais généraux de 75 000 $ a été ajouté depuis lors.

En plus des 54 médecins qui ont officiellement signé, la province affirme qu’elle est en pourparlers avec 60 autres signataires potentiels et qu’un total de 140 nouveaux médecins de famille ont manifesté leur intérêt depuis juin.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Colombie-BritanniqueMédecinsSanté