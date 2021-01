Plus de la moitié des participants à un récent sondage pensent que le président Donald Trump devrait être accusé d’incitation à l’émeute après qu’un groupe de ses partisans a pris d’assaut le Capitole américain la semaine dernière.

Selon un nouveau sondage d’ABC News et du Washington Post, la majorité des Américains interrogés tiennent le président directement responsable de la prise d’assaut du Capitole, qui a eu lieu après une manifestation contre la victoire du président élu Joe Biden en 2020 et a fait cinq morts.

Aussi sur rt.com Trump dit qu’il condamne « sans équivoque » l’attaque contre le Capitole américain et promet d’assurer une transition en toute sécurité dans le premier message après la destitution

Demandé si Trump « Devrait être inculpé du crime d’incitation à l’émeute », 54 pour cent ont dit oui, tandis que 43 pour cent ont dit non. 57% des participants ont conclu que Trump supportait soit un «Beaucoup» ou un « Bonne quantité » responsabilité de l’incident – alors que les actions de ceux qui sont derrière la tempête se sont heurtées à l’opposition de 89% des personnes interrogées. 56% ont déclaré que le président devrait être démis de ses fonctions et interdit de se présenter à la présidence à l’avenir.

La prise d’assaut du Capitole a également rendu 51% des Américains moins confiants «La stabilité de la démocratie aux États-Unis», bien que seulement 20% aient admis avoir ressenti « pessimiste » sur l’état futur des États-Unis en général.

De nombreux démocrates – et même certains républicains – ont blâmé Trump pour l’émeute de la semaine dernière, l’accusant de l’avoir incité en affirmant que l’élection présidentielle de 2020 avait été « volée ».

Aussi sur rt.com Biden dit que Trump a « incité » l’émeute au Capitole et exhorte le Sénat à faire de la place pour son programme au milieu de la campagne de destitution

Trump a été banni de presque toutes les grandes plateformes technologiques – y compris Twitter, Facebook et YouTube – et est maintenant au centre d’une deuxième tentative de destitution. La Chambre des représentants a voté la destitution du président mercredi par 232-197, et Trump fait maintenant face à un procès en destitution au Sénat – malgré le fait qu’il devrait quitter la Maison Blanche dans cinq jours seulement.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!